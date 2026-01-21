国内最大級の宿泊・外食・給食業界向け専門展示会「HCJ2026」に札幌・函館から6社が出展し、最新の省人化ソリューションを紹介

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会⾧：中村正己）と観光・宿泊・外食業界4団体が、2026年2月17日（火）～20日（金）の4日間、東京ビッグサイト 東および西展示棟で開催する、宿泊・外食・給食など「サービス産業」「フードビジネス」に特化した国内最大級の専門展示会「HCJ2026」に、北海道の企業6社が出展します。

「HCJ（エイチシージェイ）」は、「国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」「フード・ケータリングショー（CATEREX JAPAN）」「厨房設備機器展（JAPAN FOOD SERVICE EQUIPMENT SHOW）」の英文名称の頭文字を取った総称で、850社／2,400ブースの出展、60,000名の来場者を迎える予定です（2026年1月20日時点）。

１. 北海道経済が直面する課題とHCJの役割

日本の宿泊・外食業界はインバウンド増加の「追い風」がある一方で、深刻な人手不足と薄利に苦しんでおり、生産性向上とDX（デジタルトランスフォーメーション）が急務です。

特に北海道では、2025年4月時点で道内企業の57.6%が正社員不足を感じており、宿泊業・飲食サービス業では、賃金上昇率が全国を上回るペースで伸びていますが、これは「人材流出防止」や「物価高対応」を目的とした『防衛的賃上げ』の側面が強いと見られます。

持続的な賃金上昇と地域経済の活性化のためには、DXによる生産性の向上が不可欠です。

２.人手不足解消に直結する「AI/TECH/DX INNOVATION ZONE」

HCJ2026では、こうした課題の解決に特化するため、「AI/TECH/DX INNOVATION ZONE」を注目の企画としてピックアップしています。このゾーンでは、AIや最新テクノロジーを活用し、深刻化する人手不足やコスト削減の具体的な解決策が提案されます。

■DXを牽引する北海道企業の出展事例

◎北海道に拠点を置く企業が出展し、最新のDXソリューションを展示します。

1.オリーブ情報サービス

配送ロボット GAEMI

ホテル業界向け購買システムに加え、エレベーター改修不要の屋内用配送ロボット「GAEMI」や業務用清掃ロボットを展示

住所：札幌市中央区大通西6丁目5番地4

TEL：011-241-4886

HP：https://www.olive.co.jp/

2.ラテラル・シンキング

宿泊施設向けDXソリューション BAN.Bi

ゲスト自身のスマートフォンを活用し、多言語翻訳チャット、ルームオーダー、内線電話機能、清掃管理などを一元化。設備投資を最小限に抑えつつ、業務効率化と顧客満足度向上を実現します。

住所：札幌市中央区北2条西2丁目1-5 リージェントビル8F

TEL：011-252-9199

HP：https://www.lateral-t.co.jp/

3.スニットコンピュータ

セルフチェックイン精算機Finexit

フロント業務のDX化に貢献するセルフチェックイン機・精算機。筐体のバリエーションが特徴で、家具職人が作るインテリア性の高いものから、卓上型のコンパクトタイプまで、設置場所の雰囲気やオペレーションにあわせた製品をご提供します。

住所：札幌市豊平区中の島2条4-1-17 エルドラード中の島101

TEL：011-823-5743

HP：https://www.snitcomputer.com/

4.CIJ

ホテル売掛マイスター

ホテル向け業務の効率化サービスや、受付ソリューションなどを展示します。

住所：札幌市中央区北1条西3-2 井門札幌ビル 2階

TEL：011-242-0607

HP：https://www.cij.co.jp/

5.サンケイデイコ

浴室リフレッシュ工事

客室のユニットバスを入れ替えることなく、既存の浴室にフィルムや塗装でリフレッシュする工法です。

住所：札幌市白石区川下795-42

TEL：011-807-4804

HP：https://reformbath.com/

6.アスクゲート

人材派遣サービス・ホテル客室清掃請負サービス

「道内最大級の採用力×圧倒的な現場運営力×広域対応できる組織力」を武器に、北海道全域で安定した人材供給と高品質なサービスを提供できる“唯一無二の総合人材企業”です。

住所：函館市松風町10-2-4A-GATEホテル函館6階

TEL：011-833-3055

HP: https://www.ask-s.co.jp/

■注目のセミナー

2月17日（火）12時10分からは北海道余市町長の齊藤啓輔氏によるセミナー「なぜ余市町は世界が注目するワイン産地になれたのか～マーケティング戦略とその効果～」が行われます。

会場：トレンドセミナーホール＆ステージ会場（西4ホール）

店員：200名

参加方法：来場事前登録が必要

料金：無料

■HCJとは

「HCJ（エイチシージェイ）」は、「国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」「フード・ケータリングショー（CATEREX JAPAN）」「厨房設備機器展（JAPAN FOOD SERVICE EQUIPMENT SHOW）」の英文名称の頭文字を取った総称です。

850社／2,400ブースの出展、60,000名の来場者を迎える予定で、ヒト・モノ・情報の交流と発信を通じ、「サービス産業」「フードビジネス」の活性化に貢献します。

小会では、北海道における観光・宿泊・外食業界向け展示会として、2026年10月7日（水）～

8日（木）にアクセスサッポロで「第9回 観光・ホテル・外食産業展HOKKAIDO2026」（公式サイト: https://www.jma.or.jp/toshiken/hkd/）も開催予定です。本展とあわせ、北海道での外食・宿泊・サービス・食の新たな出会いの場を創出します。

■開催概要

・展示会名称：HCJ2026 ※下記展示会の英文名称頭文字を取った総称

第54回国際ホテル・レストラン・ショー

第47回フード・ケータリングショー

第26回厨房設備機器展

・会期：2026年2月17日（火）～20日（金）10:00～17:00（最終日は16:30まで）

・会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール（江東区有明3丁目11－1）

・展示規模：850社／2,400ブース（予定）

・来場者数：60,000名（予定）

・主催：

第54回国際ホテル・レストラン・ショー

一般社団法人日本能率協会／一般社団法人日本ホテル協会／一般社団法人日本旅館協会／一般社団法人国際観光日本レストラン協会／公益社団法人国際観光施設協会

第47回フード・ケータリングショー

公益社団法人日本給食サービス協会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法人日本メディカル給食協会／一般社団法人日本能率協会

第26回厨房設備機器展

一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本能率協会

・公式サイト：https://hcj.jma.or.jp/

・入場登録︓無料

＊来場には（https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php）より、事前登録が必要。

＊本展示会に関連する業界関係者以外の方および16歳未満の方は入場不可