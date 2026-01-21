【ルイ・ヴィトン】2026秋冬メンズ・コレクションを発表

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、1月21日(水) AM4:00(日本時間)、メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスによる、2026秋冬メンズ・コレクションのファッションショーをパリにて開催しました。

2026秋冬メンズ・コレクションは、すでに動き出している未来を再構築するもので、消費されるためではなく、長く受け継がれることを前提にデザインされています。本コレクションは、機能性とサヴォアフェール（匠の技）、そして人間の本質的なニーズが融合した、時代を超える表現となっています。メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスは、未来的な装いを抽象的な概念としてではなく、「不可欠なもの」として再定義します。

