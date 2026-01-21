鴻巣市内ロータリー3クラブ合同「ポリオ撲滅募金活動」に参加

株式会社KONOSU CITY FOOTBALL CLUB

埼玉県鴻巣市を拠点に活動するサッカーチーム、SAITAMA KNØS UNITEDは、鴻巣市内で行われた、鴻巣市内のロータリー3クラブ合同による「ポリオ撲滅募金活動」に、当チームの北原 毅之監督が参加いたしましたことをご報告いたします。

本活動は、世界中からポリオ（小児麻痺）を撲滅するためにロータリークラブが長年取り組んでいる国際的な活動の一環です。SAITAMA KNØS UNITEDは、地域社会の一員としてこの意義深い活動に賛同し、北原監督が街頭にて募金への協力を呼びかけました。

当日は、ロータリークラブの会員の皆様と共に、道行く市民の方々へポリオ撲滅の重要性を訴え、多くの温かいご支援をお寄せいただきました。

■ 北原監督 コメント

「この度、鴻巣地域のロータリークラブの皆様による伝統ある活動に参加させていただけたことを光栄に思います。スポーツの現場にいる我々も、社会が抱える課題に無関心であってはならないと感じています。世界の子どもたちから病気をなくすという大きな目標に対し、微力ながら地域の皆様と共に声を上げられたことは、大変意義深い経験でした。ご協力いただいた市民の皆様に心より感謝申し上げます。」

SAITAMA KNØS UNITEDは、「サッカーチームを軸とした新たな地域経済圏の創出とその活性化」というミッションを掲げ、今後も競技活動のみならず、地域社会への貢献活動や社会課題の解決に向けた取り組みに積極的に参画してまいります。