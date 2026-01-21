IT導入補助金を活用し会計業務を効率化【違算ゼロ】を実現。開院46年、岡山の武田整形外科に自動精算機「テマサック」を導入。

株式会社カワニシバークメド

医療業界向けDX関連事業を展開する株式会社カワニシバークメド（本社：岡山県岡山市、代表取締役：本山 章）が提供するクリニック向け自動精算機「テマサック」が、地域医療の強化に取り組む武田整形外科（所在地：岡山県備前市）に導入されました。

本導入により、スタッフのレジ締め時間は従来の3分の1に短縮され、違算は0件となるなど、会計業務の大幅な効率化を実現しています。

導入先の医院では、会計業務の自動化によって事務負担を軽減し、「職員が患者様一人ひとりと向き合い、より温かい声かけや気配りができる環境づくり」を目指しています。

■導入の背景と効果

地元岡山を応援したいとJ1クラブ「ファジアーノ岡山」のカラーを採用した自動精算機を導入武田整形外科｜武田 健 院長

導入前の課題

「職員が患者さんと向き合い、より温かい声かけや気配りができる環境づくりを目指す」にあたり、平日は200人ほどの患者さんが来院していただき、混み合う時間での会計業務やレジ金額の不一致などの作業による負担がスタッフにかかっていることが大きな課題でした。

導入後の効果

約15～30分ほどかかっていたレジ締め作業は5分で終わるように。同時に月に3、4件はどうしても発生していたレジとの金額不一致（違算）が0件になったことで、スタッフの手間を大きく削減することができ、患者さんへの声かけが増えました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170650/table/5_1_21c711e5647330dd6b4970ea593234ad.jpg?v=202601210551 ]

※受付スタッフ：2名、外来患者数：平日160～200人

■選定の決め手：導入後のイメージが明確に描けた

選定の大きな決め手となったのはフルセルフ精算機であることに加え、VRゴーグルを用いたデモによって、設置場所や実際の使用感を事前に確認できた点です。

導入後の院内動線や患者様の利用シーンを具体的にイメージできたことは非常に助かりました。

また、IT導入補助金の申請サポートを受けられた点も、導入時の大きな後押しとなりました。

さらに「テマサック」の特徴のひとつである、豊富なカラーバリエーションから地元岡山のJ1クラブ「ファジアーノ岡山」のカラーに近づけられたことも印象に残っています。

■スタッフ・患者様の感想：「意外と簡単だった」

VRゴーグルを用いた自動精算機テマサックの操作体験例地元クラブカラーの青・白・赤でカラーリング

最初は使い方の説明が必要な患者さんも少数いましたが、「意外に簡単だ」と言われることが多かったほか、クレジットカードが使用可能になったことも喜ばれました。大きいモニターに操作説明が表示されるので、機械に不慣れな患者さんでもスムーズに利用されていると感じています。

■院長の感想：「人手不足リスクに有効」

自動精算機がない場合、事務スタッフが急遽休みになった際に、現場スタッフへの負担が一気に増えるリスクがあります。自動精算機はこうした突発的な人員不足に備える手段としても有効だと感じています。

さらに、自動精算機としてだけでなく、大きなモニターを院内のデジタルサイネージとして活用できる点は想定外の良かった点でした。患者さんに特に伝えたい情報を画面上で案内できる上、院内コミュニケーションの質向上にも役立っています。

■笑顔で元気に過ごせる毎日「健康寿命の延伸」を目指して

デジタルサイネージで操作方法を案内デジタルサイネージで年末年始の診療日を案内

武田整形外科は、 46年余りにわたり地域に根ざした整形外科診療を行っています。エコーを活用した運動器診療をはじめ、運動器リハビリテーション、そして骨粗鬆症マネージャーと連携した骨粗鬆症および脆弱性骨折の予防と治療を通じて、患者さん一人ひとりの 「健康寿命の延伸」 を目標にしています。職員が患者さんと向き合い、より温かい声かけや気配りができる環境づくりを目指しています。

■導入した自動精算機「テマサック」について

