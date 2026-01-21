UPSTAR、アビスパ福岡とオフィシャルスポンサー契約を締結

株式会社Emer

プロスポーツ選手の人生を応援するファンメッセージアプリUPSTARを提供する株式会社Emer（本社：島根県浜田市、代表取締役：板本大輝）は、アビスパ福岡株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：結城耕造）と「オフィシャルスポンサー契約」を新たに締結いたしました。

UPSTARについて

「UPSTAR」は、プロスポーツ選手の“人生”に寄り添い、試合の勝敗だけでなく、日々の挑戦や葛藤、その時々のリアルな想いをファン・サポーターの皆さまに届けるファンメッセージアプリです。選手の声が日常的に届くことで、応援がより身近に感じられる新しい体験を提供しています。

また、UPSTARではファンの皆さまから届くメッセージに対し、誹謗中傷や心ない言葉を自動的にカットする仕組みを導入しています。選手には温かいコメントのみが届くため、安心して日々の想いや近況をファンの皆様と共有することができます。

「調子がいいときだけでなく、苦しい時も支えてくれる」そんなファン・サポーターの皆様とのつながりを通じて、結果だけでは語れない選手の人生そのものを照らすような体験を生み出しています。

利用選手一覧（一部）

2024年10月のアプリリリース以来、JリーグやWEリーグに所属する現役プロスポーツ選手40名以上にご利用いただいており、選手から平均3日に1回の高頻度でメッセージがファンに届く体験を実現しております。

UPSTAR CEO 板本大輝 コメント

Jリーグの舞台で長く挑戦を続け、地域とともに歩んでこられたアビスパ福岡様のオフィシャルスポンサーとしてご一緒できること、このようなご縁をいただけたことに心から感謝しております。

選手が結果だけで評価される存在ではなく、そこに至るまでの葛藤や努力、日常の積み重ねにも自然と共感が集まること。その想いに応えるように、ファン・サポーターの皆様の応援が選手の背中を押す力になっていくこと。そうした温かい応援の循環が、これからもアビスパ福岡様の中で広がっていくよう、UPSTARとしてできることに丁寧に向き合ってまいります。

アプリダウンロードはこちら

iOSダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/upstar/id6505058698?l=en-US

Androidダウンロード：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upstars.app&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upstars.app&pcampaignid=web_share)

初月に限り、選手からのメッセージを2通まで無料で受け取ることができます。3通目以降のメッセージの受信や、選手へのメッセージ送信をご希望の場合は、サブスクリプションプランへのご加入が必要となります。

アプリの最新情報・利用方法はSNSをご確認ください

Instagram：https://www.instagram.com/upstar_official_/

X：https://x.com/UPSTAR_OFFICIAL

会社概要

社名：株式会社Emer

所在地：島根県浜田市

代表取締役：板本 大輝

設立：2022年4月

事業内容：スポーツ選手向けファンメッセージアプリ「UPSTAR」の開発・運営

サイト：https://www.emer.co.jp/