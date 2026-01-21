エックスサーバー株式会社、大分市の災害復興支援に対し感謝状を拝受―― 大分市役所にて寄付受納式に出席――

エックスサーバー株式会社

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林 尚希）は、昨年11月に大分市佐賀関地域で発生した大規模火災への復興支援として1,000万円の寄付を実施しました。

これを受け、2026年1月20日に大分市役所にて寄付受納式が開催され、大分市長より当社代表取締役社長 小林尚希へ感謝状が授与されました。

■寄付の背景

大分市役所で行われた寄付受納式の様子（左：大分市 足立信也市長、右：当社代表取締役社長 小林尚希）

このたびの寄付は、2025年11月に大分県大分市の佐賀関地域で発生した大規模火災を受け、被災者への支援および被災地域の復旧・復興に役立てられるものです。当社では被害の大きさや現地の状況を踏まえ、必要な支援をできるだけ早く届けるため、災害発生から翌月の2025年12月に地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用した寄付を実施しました。

本寄付が、被災地域の再建と、皆さまが安心して暮らせる日常の回復に少しでも役立てば幸いです。

今後も当社は、社会の課題や地域の状況に常に目を向け、その時々に必要とされる支援活動を通じて、豊かな社会の実現に貢献してまいります。

エックスサーバー株式会社

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/