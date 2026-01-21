ヴェニスに伝わる香水術と東洋との交易をテーマとする「ザ マーチャント オブ ヴェニス」

株式会社ヤマノアンドアソシエイツ

この度、「ザ マーチャント オブ ヴェニス」の正規輸入代理店である株式会社ヤマノ アンド アソシエイツ（本社：東京都港区／CEO：山野ニーナ）は、特別な香料を用いた、６つのエクストレ ディ パルファムで構成される唯一無二のコレクション「ムラーノ アート」を、東京・南青山に昨年オープンしたフレグランスのセレクトショップ「プロフメリア」で販売開始いたします。

「ムラーノ アート」は、ムラーノ島における香水と、芸術的なガラス工芸の理想的な組み合わせを表現したものです。こだわり抜いた香りと、ヴェネツィアを象徴するムリーナの洗練された美しさを融合させた、他にはない特別なコレクションです。これまで、期間限定のイベントで限定販売してきたこの6つの香りを、4月1日から常設店舗でお買い求めいただけます。

◇ムラーノ アート コレクション

星空の下で過ごす官能的な夜を表現したフレグランス。誘惑的でありながら洗練された佇まいを持ち、印象に残る魅力を放ちます。アニマリックなスエードノートが、やさしく肌を撫でるように香り立ち、魅惑的な余韻を演出します。ウードとナツメグが、フレッシュでほのかに樹脂を感じさせる松やエレミの香りと重なり合い、奥行きのある表情を生み出します。きらめくジンジャーはピンクペッパーコーンとシプリオールのスパイシーなアクセントに導かれ、ラストはソフトなアンバーとウッディノートが溶け合い、ミステリアスな余韻で包み込みます。

エクストレ ディ パルファム ニュイ フィーライン

30mL 42,900円（税込）

トップノートは、陽気なライムのきらめきから始まり、レッドフルーツの甘やかさ、心地よいスパイス、そして芳醇なサフランのアコードが重なり合います。やがてインセンスが魔法のように全体を包み込み、白い花々の華やかなブーケとともに、洗練されたレザーノートが姿を現します。さらに、モダンなウードのニュアンスが、バーチウッドやアンバリーウッド、催眠的なラブダナム、そして万華鏡のように表情を変えるムスクの上に静かに重なり、深みのある余韻を描き出します。この香りは、東洋と西洋が出会い、調和する瞬間を表現したフレグランスです。

エクストレ ディ パルファム キュイール センシュアル

30mL 42,900円（税込）

洗練されたウードとやわらかなレザーが溶け合い、真のスピリットを体現する香り。繊細な色彩を思わせるノートに、プラムの穏やかな果実味とローズマリーの爽やかさが重なり、上品な表情を描き出します。魅惑的なアルモワーズとクローブが、フリージア、ラベンダー、イランイランといった花々のブーケと軽やかに響き合い、ラストは持続性のあるウッディノートとムスクが全体を包み込みます。奥行きと余韻に満ちた、印象深いフレグランスです。

エクストレ ディ パルファム パステル ウード

30mL 42,900円（税込）

サフラン、ナツメグ、クローブが織りなす贅沢なスパイスの輝きとともに、香りは鮮やかに幕を開けます。ミドルノートでは、ウードと抗いがたい魅力を放つプラリネによって昇華された、卓越した豊かさを持つローズが現れます。すべてを支えるのは、温もりのあるアンバーウッドのベース。無限の誘惑と比類なき嗅覚体験をもたらす、きわめて洗練された魅力的なフレグランスです。

エクストレ ディ パルファム パール ブーケ

30mL 42,900円（税込）

アンバーの豊かな温もりと、壮麗なフローリエンタルローズのエレガンスが融合した、力強く印象的なフレグランス。

ベルガモットのフレッシュな輝きに、カルダモンとサフランのスパイスが重なり、香りは華やかに幕を開けます。全体にほのかなプラリネの甘みが加わることで抗いがたい魅力が生まれ、やがてバニラとトンカがやわらかく心地よいドライダウンへと導きます。ラストには、インセンスとシスタスの神秘的なニュアンスが静かに余韻を残します。

エクストレ ディ パルファム ミルラ ウード

30mL 42,900円（税込）

壮麗で洗練されたフレグランスです。雄大なローズは、シナモンとサフランのスパイシーな温かみが神秘性を添え、抗いがたい魅力を放つプラムによってさらに洗練されています。やがてローズはウードとアンバーのウッディな抱擁に包まれ、ムスクが長く余韻を残すフィニッシュへと導きます。

エクストレ ディ パルファム ディヴァイン ローズ

30mL 42,900円（税込）

ザ マーチャント オブ ヴェニス

ヴェネツィアの中心地に旗艦店を構えるフレグランスブランド。

ヴェニスに古くから伝わる香水術と東洋との交易をコンセプトに、海上交易路「ムーダ」の精神を現代に甦らせ、古代のレシピをもとに香りを再構築する。ムラーノ島のガラス加工技術に着想を得た香水瓶に、伝統と時を超えた優雅さを封じ込めている。

プロフメリア

昨年オープンしたフレグランスのセレクトショップ。

ザ マーチャント オブ ヴェニスをはじめイタリアを中心に欧米のハイエンドなフレグランスを今後も展開予定。

●東京都港区南青山5-11-25 TEL.03-6805-0211