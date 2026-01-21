『ディズニー ピクセルRPG』新キャラクター「ネバーランド ウェンディ EX」登場！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

「iOS」および「Android(TM)」端末向けに好評配信中のスマートフォン向けRPG『ディズニー ピクセルRPG』にて、新キャラクター「ネバーランド ウェンディ EX」がラインナップされた期間限定ガチャが、2026年1月21日（水）より登場いたします。また、ポイント交換で「ピクニック イーヨー」を仲間にできる「Rescue Signal REVIVAL：くまのプーさん ３時のピクニックパズル」も開催いたします。

『ピーター・パン』より、新キャラクター「ネバーランド ウェンディ EX」が登場いたします。「ネバーランド ウェンディ EX」は、バトル中の特別な演出などが追加された「EXキャラクター」となります。この機会にぜひ仲間にして、お気に入りのキャラクターたちと一緒に冒険へ出かけましょう。

あわせて、ガチャチケットやキャラクター育成素材が獲得できる「育成応援ログインボーナス」や「育成応援ミッション」も実施いたします。

■「ピクニック イーヨー」を仲間にできる『くまのプーさん』の期間限定イベントが復刻開催！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2060_1_e5d5e90c1efdb91545e14cce06cb1443.jpg?v=202601210551 ]「Rescue Signal REVIVAL：くまのプーさん ３時のピクニックパズル」

ポイント交換で「ピクニック イーヨー」を仲間にできる「Rescue Signal REVIVAL：くまのプーさん ３時のピクニックパズル」を開催いたします。

「Rescue Signal」は、期間限定で出現するゲームワールドを冒険するイベントです。ゲームワールドからの救難信号を受信したプレイヤーは、異変が起こってしまったゲームワールドを救う旅に出かけます。

道中のステージをクリア、またはボスを討伐するたびに「レスキューシグナルポイント（RSポイント）」を獲得でき、獲得したRSポイントはゲーム内の交換所で、イベントキャラクター「ピクニック イーヨー」をはじめ、さまざまな報酬と交換できます。前回開催時に「ピクニック イーヨー」を仲間にできなかった方も、期間限定で仲間にできるチャンスです。

ディズニーキャラクターたちと力を合わせて、最奥に待ち受けるボスの討伐を目指しましょう。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2060_2_e8c71f37c5ae467f33f928abb7029bfa.jpg?v=202601210551 ]

※本イベントは2025年に開催された「Rescue Signal ：くまのプーさん ３時のピクニックパズル」の復刻開催となり、復刻にあたり一部調整が行われております。

この他、レッドクリスタルで購入可能な「RS応援パック」も登場中です。こちらもぜひ、お見逃しなく。

タイトル： ディズニー ピクセルRPG

ジャンル： RPG

対応機種： iOS 17.0以降 / Android 9.0以降

※必要メモリ：4.0GB以上

対応言語： 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、

スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）

配信地域： 日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、

カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、

イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、

フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア

その他31の国と地域にて配信中

配信開始日： 2024年10月7日（月）

価格： 基本プレイ無料 （ゲーム内課金あり）

