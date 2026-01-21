カスタード生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO-」が大丸東京店に期間限定出店

東京フードイノベーション株式会社

東京フードイノベーション株式会社（本社：東京都港区新橋5-12-11 天翔新橋5丁目ビル10階1002号室）が運営するカスタード生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO-（ポテリベーカリートウキョウ）」は、大丸東京店 1階和洋菓子売場「WEEKLY select sweets（ウィークリーセレクトスイーツ）」にて、2026年1月19日（月）より期間限定で出店しています。

「POTERI BAKERY -TOKYO-」は、職人が一つひとつ丁寧に仕上げるカスタード生ドーナツ専門店です。こだわり抜いたレシピで仕立てた“もちっ”とした生地に、北海道産ミルクを使用した濃厚なカスタードクリームをたっぷりと詰め込み、満足感のある味わいをお届けしています。

熟練パティシエがつくる濃厚な特製カスタードと、もちっとした生地の組み合わせにこだわり、生地とクリームそれぞれの美味しさを引き出しました。溢れる幸福感、至福の口どけをこの機会にぜひご体感ください。

また、多様な食文化を持つお客様にもより安心してお楽しみいただけるよう、2026年1月20日付で一般社団法人ジャパン・ハラール・ファンデーションより、ハラール認証（オールプロダクト・ハラール認証／全商品ハラール対応）を取得いたしました。世界中の方々が集まる東京駅、そして本物のスイーツが集まる大丸東京店での出店を通じて、数量限定のドーナツをより多くの方にお楽しみいただければと考えております。

■ 出店概要

●出店期間： 2026年1月19日（月）～1月27日（火）

●営業時間： 10:00-20:00

●出店場所： 大丸東京店 1階 和洋菓子売場「WEEKLY select sweets（ウィークリーセレクトスイーツ）」

●住所： 〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1

●アクセス： JR東京駅 八重洲北口 改札を出てすぐ

●出店商品情報： 販売メニューの詳細は、メニュー一覧（別紙）をご覧ください。

※数量限定のため、売り切れ次第終了となる場合がございます。

●HP： https://www.daimaru.co.jp/tokyo/topics/hoppetown_sweets.html?utm_source=chatgpt.com

【POTERI BAKERY -TOKYO-とは】

POTERI BAKERY -TOKYO-ロゴ

ブランド名の「POTERI」は、日本語の「ぽってり（ふっくらと丸みのある、愛らしい）」という言葉が由来。丸みのある可愛らしいフォルムのドーナツを、日本だけでなく海外の方にも親しんでもらいたいという思いから名付けられました。商品は数量限定で販売し、売り切れ次第終了となります。

また店舗デザインは“オトナかわいい”をコンセプトに、手作り感のあるオーク材や洗練されたタイル、緑あふれる植栽を取り入れたモダンで心地よい空間を演出しています。

【POTERI BAKERY -TOKYO- 三軒茶屋本店】

「POTERI BAKERY -TOKYO- 三軒茶屋本店」2階イートインスペース

●営業時間：11:00～21:00（不定休）

●所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目37番4号 山本ビルC号

●アクセス：東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩2分

●フロア：1階 販売スペース／2階 イートインスペース

●公式アカウント：https://www.instagram.com/poteribakery_tokyo/

【POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店】

「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」販売スペース



●営業時間：12:00～21:00（不定休）

●所在地：神奈川県横浜市西区南幸1-2-3 共立ビルB1F

●アクセス：横浜駅 西口または北口 徒歩1分（横浜モアーズ目の前）

●フロア：地下1階 販売スペース

●公式アカウント：https://www.instagram.com/poteribakery_yokohama/