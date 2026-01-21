スパイスファクトリー、令和7年度「Tokyo Future Work Award」優秀賞受賞

スパイスファクトリー株式会社写真左：東京都産業労働局長 田中慎一氏。写真右：スパイスファクトリー株式会社取締役CSO 流郷綾乃

デジタル・トランスフォーメーションを支援するスパイスファクトリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高木 広之介、以下、当社）が、「誰もが活躍できる持続可能な社会の実現」に向けて先進的な働き方を推進する企業を選出する令和7年度 「Tokyo Future Work Award」において優秀賞を受賞いたしました。

表彰式は2026年1月20日に虎ノ門ヒルズステーションタワー（東京都港区）にて行われ、当社からは取締役CSO 流郷綾乃が登壇しました。

■令和7年度 「Tokyo Future Work Award」優秀賞受賞の評価ポイント

本授賞式では全登録企業のうち10社が大賞・優秀賞・奨励賞の各賞を受賞。特に優れた取組を実施している企業として、当社は優秀賞に選出されました。

令和7年度 「Tokyo Future Work Award」の各賞を受賞した企業各社令和7年度 「Tokyo Future Work Award」スパイスファクトリー評価ポイント- フレックス、ハイブリッド勤務に加え、最大20日間の特別有給休暇「プレママ・パパ 制度」、シエスタ制度、ウェルネス・セレブレーション休暇など多様な制度整備- 「お米づくり」を通じた企業文化の醸成や、自分磨き・資格取得補助などを通して、社員の成長と働きがいを支援- 「AI基本方針」を策定し、生成AIツール利用率100%と全社的に定着しており、業務効率化と創造的業務や本質的価値・課題探求への労働時間活用を実現- 社会的インパクトの高さから自社が取り組む「優先領域」を設定し、ビジネス倫理・取引ポリシーに基づく取引判断の基準を整備するなど、独自の経営理念・ポリシーを整備

“ごはん約3,200杯分”を社員・こども食堂・10代支援NPOへ還元。「つながる」田んぼプロジェクト(https://spice-factory.co.jp/news/19833/)

スパイスファクトリー、AI基本方針を策定(https://spice-factory.co.jp/news/18938/)

Priority5とは何か？ー経済性と社会性の両立を目指すー(https://note.com/spice_factory/n/n4ea6c6fe4603)

■取締役CSO（最高サステナビリティ責任者）コメント

スパイスファクトリー株式会社取締役CSO（最高サステナビリティ責任者）流郷綾乃／Ayano Ryugo

スパイスファクトリー株式会社

取締役CSO（最高サステナビリティ責任者）

流郷綾乃／Ayano Ryugo

この度は、Tokyo Future Work Awardの優秀賞を受賞させていただき、大変嬉しく思います。スパイスファクトリーが大切にしてきた価値観に共感する仲間とともに育んできた、組織やカルチャーそのものを評価いただけたことを大変光栄に感じています。関係者の皆さまに、厚く御礼申し上げます。

未来の働き方を考えるとき、次世代の姿を思い浮かべます。そして、社会で働く大人たちが「いまをワクワクできる」ことが、次の世代に手渡す未来を明るくする力になると信じています。

引き続き、挑戦を重ねてまいります。

■働く選択肢を広げる制度整備

当社は、私たちが大切にする価値観に共感し合える仲間とともに、互いを尊重し、安心して働ける職場づくりを進めています。ライフステージやその時々の事情に応じて、社員が仕事に集中できる環境をつくることを大切にしています。様々な既存の制度を組み合わせ、時には新制度を設置したり、暮らしと仕事がなめらかにつながり、最大の力を発揮できる職場を整えようと考えています。

仕事に集中する環境を整える多様な制度社員のライフステージの変化を支え「働きがい」を生む

＜制度一覧＞

・プレママ・パパ制度（2023年7月導入） 最大20日間の産前特別有給休暇制度

・ベビーシッター割引券制度 「企業型ベビー シッター割引券」を会社経由で利用できる制度

・ウェルネス休暇制度 本人の体調不良や通院以外に家族・ペットのケアにも対応

・ドナー休暇制度 ドナー登録をしており、候補に選ばれた社員に特別休暇を最大5日付与

・シエスタ制度 所定の休憩時間に加え、各自が自由に休憩を取れる制度

・ハイブリッドワーク制度 週4日リモート・原則週1日出社

・フレックスタイム制度 コアタイム 11:00～15:00

・自分磨き制度 スキルアップを目的に社員1名につき、1ヶ月あたり総額5,000円(税込)を提供

・資格取得補助 資格取得にあたり必要な受験料を全額補助

2024年より、「日本版ディーセント・ワーク8指標（JD8）(https://corporate.quick.co.jp/news/press/%e3%80%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%89%88%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af8%e6%8c%87%e6%a8%99%ef%bc%88jd8%ef%bc%89%e3%80%8d%e3%82%92%e5%85%ac/)」に基づき、人的資本への継続的な投資と透明性の高い情報開示を推進。多様性を尊重し、個々の力を最大限に活かせる組織文化の醸成に取り組んでいます。また、2025年1月には、「未来の働き方取り組み宣言」を表明し、「東京の未来の働き方推進事業」における「東京サステナブルワーク企業（みらワカ）」として登録されています。

「東京サステナブルワーク企業（みらワカ）」登録証

＜その他表彰情報＞

令和7年度 こどもスマイルムーブメント大賞「子育て応援」部門最優秀賞受賞（2025年12月）(https://spice-factory.co.jp/news/19783/)

HR’s SDGsアワード2025「はたらくを楽しく」部門最優秀賞受賞（2025年7月）(https://spice-factory.co.jp/news/19029/)

東京の未来の働き方推進事業における「東京サステナブルワーク企業（みらワカ）」登録のお知らせ(https://spice-factory.co.jp/news/18951/)

25年4月1日の育児・介護休業法改正に伴い「有給特別休暇制度」の適用範囲を家族・ペットにも拡大(https://spice-factory.co.jp/news/18436/)

スパイスファクトリーの福利厚生と教育制度(https://spice-factory.co.jp/joinus/benefit/)

■Tokyo Future Work Awardとは

多様な働き方を推進するとともに、テクノロジーを活用した、生産性の高い未来の働き方の機運醸成を図るための「東京の未来の働き方推進事業」におけるアワードです。

多様で柔軟な働き方の実現に向け、積極的に取り組む企業を「東京サステナブルワーク企業」として登録。これから取り組んでいく企業には、ワークライフバランス領域の専門家・社会保険労務士や、DX・IT領域の専門家の派遣を行い、テクノロジーを活用した生産性の高い新しい働き方の実現を支援します。「誰もが活躍できる持続可能な社会の実現」に向けて先進的な働き方を推進する企業を選出し、Tokyo Future Work Award で表彰します。

対象

- 東京都内で事業を営んでいること。法人においては本店所在地が東京都内に所在すること- 常時雇用する従業員の数が2人以上300人以下の企業、一般社団法人、一般財団法人等であること- 「東京サステナブルワーク企業」に登録していること

都庁総合ホームページ「Tokyo Future Work Award2025」受賞企業掲載ページ：https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/01/2026012134

Tokyo Future Work Award公式Webサイト：

https://mirai-hatarakikata.metro.tokyo.lg.jp/

スパイスファクトリー株式会社

スパイスファクトリーは、DXを加速させるアジャイルマインドで企業や行政機関のデジタル変革を引き起こす"触媒（スパイス）"となるDX支援企業です。

これまでに、教育、医療、自治体、一次産業、物流、製造、エンタメなど様々な業界のDXに関わり、アジャイル開発のアプローチで迅速な価値創造を実現し、社会と顧客の課題解決に取り組み、事業の成長を支援してきました。

経営課題から現場の事業課題解決まで全方位で関わる360°デジタルインテグレーターとして、デジタル領域の課題に幅広く対応します。事業サービス構想の支援、システム開発、UI/UX、マーケティング支援など、一気通貫でサポートします。

同時に、従来の受託開発の枠組みを超え、ユーザー中心の設計を軸に顧客企業や行政機関と連携し、変化への対応力と俊敏性を高めながら、伴走して解決策を導き出します。

私たちのMissionは「革新の触媒」であり、Purposeは「1ピクセルずつ、世界をより良いものにする。」ことです。社会課題解決を追求し、新たなビジネスやイノベーション創出に貢献します。



会社名：スパイスファクトリー株式会社(Spice Factory Inc.)

代表：代表取締役CEO 高木 広之介

設立： 2016年3月

資本金：307,008,000円(資本準備金を含む)

東京本社：東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場 20階南

関西拠点：京都府京都市下京区鶏鉾町493 ムーンバットビル7F コネクト京都

福岡拠点：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

事業内容：360°デジタル・インテグレーション事業



