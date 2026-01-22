一般社団法人日本フレスコボール協会は、2026年2月7日と8日に開催される『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』の特別企画「ちびっこはだし運動会」に、地元女子サッカーチーム『琉球DEIGOS』の選手が参加し、令和歌謡曲グループ「チャカランド」とのタイアップ企画も実施することを発表しました。





今年で3年目の開催となる『沖縄ビーチスポーツフェスティバル』は、参加者が複数のビーチスポーツに挑戦できる点が特徴とされています。冬の沖縄を活性化させることを目指すこのイベントでは、本年から新たに親子で楽しめる「ちびっこはだし運動会」が同時開催され、より幅広い層に向けたイベントへの展開を図るとしています。







今回、沖縄県を拠点に活動する女子サッカーチーム『琉球DEIGOS』の参加が決定しました。同チームは、沖縄の海を守り、子どもたちの健やかな成長を支援したいとの思いから、今回の連携が実現したと説明しています。









イベント当日は、『琉球DEIGOS』の選手たちが子どもたちと一緒に「ビーサン跳ばし」や「おんぶリレー」といった運動会種目やビーチクリーン活動に参加する予定です。また、令和歌謡曲グループ「チャカランド」のミュージックビデオ撮影も行われることになっています。











『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』の概要

・イベント名: 沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026

・開催日時: 2026年2月7日（土）、8日（日）

・開催場所: 豊崎海浜公園豊崎美らSUN ビーチ（沖縄県豊見城市豊崎5-1）

・主催: 沖縄ビーチスポーツフェスティバル実行委員会

・関連URL: https://jbeach.jp/2025/12/22/5356

・主な特徴:

・フレスコボール、ビーチテニス、モルックなど複数のビーチスポーツを体験可能。

・特別企画として「ちびっこはだし運動会」を同時開催（参加無料）。

・女子サッカーチーム『琉球DEIGOS』の選手が参加。

・令和歌謡曲グループ「チャカランド」とのタイアップ企画を実施。



