2月7日(土)『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』特別企画「ちびっこはだし運動会」に地元女子サッカーチーム『琉球DEIGOS』選手らが参加決定！チャカランドとのタイアップ企画も実施。
一般社団法人日本フレスコボール協会は、2026年2月7日と8日に開催される『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』の特別企画「ちびっこはだし運動会」に、地元女子サッカーチーム『琉球DEIGOS』の選手が参加し、令和歌謡曲グループ「チャカランド」とのタイアップ企画も実施することを発表しました。
今回、沖縄県を拠点に活動する女子サッカーチーム『琉球DEIGOS』の参加が決定しました。同チームは、沖縄の海を守り、子どもたちの健やかな成長を支援したいとの思いから、今回の連携が実現したと説明しています。
イベント当日は、『琉球DEIGOS』の選手たちが子どもたちと一緒に「ビーサン跳ばし」や「おんぶリレー」といった運動会種目やビーチクリーン活動に参加する予定です。また、令和歌謡曲グループ「チャカランド」のミュージックビデオ撮影も行われることになっています。
『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』の概要
・イベント名: 沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026
・開催日時: 2026年2月7日（土）、8日（日）
・開催場所: 豊崎海浜公園豊崎美らSUN ビーチ（沖縄県豊見城市豊崎5-1）
・主催: 沖縄ビーチスポーツフェスティバル実行委員会
・関連URL: https://jbeach.jp/2025/12/22/5356
・主な特徴:
・フレスコボール、ビーチテニス、モルックなど複数のビーチスポーツを体験可能。
・特別企画として「ちびっこはだし運動会」を同時開催（参加無料）。
・女子サッカーチーム『琉球DEIGOS』の選手が参加。
・令和歌謡曲グループ「チャカランド」とのタイアップ企画を実施。
