＜アンテナショップ「日本橋 長崎館」イベント情報＞　令和7年度第4回テストマーケティング開催！



＜アンテナショップ「日本橋 長崎館」イベント情報＞ 「長崎蔵嗜 煎り酒」など長崎県内のチャレンジ商品が集まった

令和7年度第4回テストマーケティングを開催！ ～アンケートに答えて県産品が抽選で当たるキャンペーンも実施中～

長崎県は、東京・日本橋にある長崎県アンテナショップ「日本橋 長崎館」（東京都中央区）の重要な機能の一つである「情報受信機能の強化」を図るため、県内事業者が製造した新商品・首都圏未取引商品などのチャレンジ商品コーナーを設置し、首都圏の消費者ニーズなどを収集する「テストマーケティング」を実施します。

このテストマーケティングでは、チャレンジ商品コーナーでの販売活動の中で得られた情報や、流通、食の専門家からの意見をフィードバックすることにより、県内事業者の商品の磨き上げを促進します。

今年度は5回実施する予定としており、第4弾は諫早市(2事業者)・雲仙市（2事業者）・新上五島町（1事業者）のチャレンジ商品を販売します。





※第1回実施の様子

第4回テストマーケティングの概要

【期間】2026年1月9日（金曜日）～2月10日（火曜日）

【場所】日本橋 長崎館（東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル1F）

※日本橋駅B7出口徒歩1分

電話番号（ショップ）03-6262-5352 ／（観光案内）03-3241-1777

【営業時間】10:30～19:30

【日本橋 長崎館 ホームページ】https://nagasakikan.jp/

■対象商品

・長崎蔵嗜 煎り酒（諫早市/杵の川）（詳細情報）

・蜂蜜 丸ぼうろ（諫早市/お菓子のみよしや）（詳細情報）

・ジャッロ エ アズーロ（雲仙市/小浜温泉ワイナリー）（詳細情報）

・雲仙みずほマーマレード（雲仙市/雲仙みずほ屋）

・雲仙みずほ梅干し（雲仙市/雲仙みずほ屋）

・しま旅カステラ詰合せ（新上五島町/新上五島町観光物産協会）（詳細情報）

・しま旅カステラ（海塩）（新上五島町/新上五島町観光物産協会）（詳細情報）

■出品商品例



長崎蔵嗜 煎り酒



蜂蜜 丸ぼうろ



ジャッロ エ アズーロ





雲仙みずほマーマレード



雲仙みずほ梅干し



しま旅カステラ



チャレンジ商品を買って！答えて！県産品が当たるキャンペーン

首都圏の消費者等の意見を収集することを目的に、チャレンジ商品にはアンケートカードを添付しています。アンケートにご協力いただいた方には抽選で5名様に長崎県産品(2,000円相当)が当たるキャンペーンを実施しています。

【第4回プレゼント】 まあるい塩3本セット

第4回アンケートカード見本

今後の予定

長崎県アンテナショップ「日本橋 長崎館」について

江戸時代、長崎出島のオランダ商館長やドイツ人医師シーボルトが江戸参府する際には、日本橋の薬種問屋「長崎屋」を定宿にしていました。「日本橋 長崎館」は、そんな長崎県にとってゆかりの深い場所・日本橋にあるアンテナショップ。県産品の販売はもちろん、長崎ならではのカルチャーを楽しめるイベントや、県の魅力を紹介する観光案内窓口、長崎グルメや本日のカステラ、県産酒の飲み比べなどを堪能できる軽飲食エリアをご用意しています。