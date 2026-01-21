農家さんの声を基にお洒落で機能的な農作業アイテムを生み出している株式会社ユニワールド(所在地：和歌山県有田市、代表取締役：江川 真史)は、この度、自社が展開する畑のしごと服ブランド「のらスタイル」の魅力を満載した「のらスタイル通信」2026年春夏号(vol.16)を発行いたしました。





のらスタイルで多彩なコーディネートを





■のらスタイルのブラウスが主役の、おすすめコーデ

「のらスタイル通信」は、のらスタイルの新商品情報や畑でできるおしゃれコーディネートの紹介、お得なプレゼント企画など、のらスタイルの魅力満載のフリーペーパーです。

「のらスタイル通信」2026年春夏号(vol.16)では、「のらスタイル」の商品群でも特に注目度の高い「日よけ帽子」の新商品や新柄を、また、定番人気の「ブラウス」の新柄のご紹介とあわせて、「のらスタイル」専属スタイリストがおすすめする「目的別」に最適な「畑のコーディネート」を掲載しています。

そして今号では、「のらスタイル」で培ってきた機能性はそのままに、日々の暮らしに寄り添う新ブランド「LACQ」も掲載しています。

自分らしく、日常生活を心地よくするこだわりの機能性衣料「LACQ」。第一弾は帽子シリーズからスタートします。









■「のらスタイル」の人気アイテム「農家さんブラウス」。

バリエーション豊かな色柄には、毎日のコーディネートのヒントがいっぱい！

今回の「のらスタイル通信」でも専属スタイリストによるコーデを掲載しています。









畑のコーディネートその1「鮮やかなブラウス＋麦わら風帽子でナチュラルに」





畑のコーディネートその1





＜Point＞

●ブラウスのボタンを開け、白のインナーを見せて爽やかに。

●カジュアルなデニムはグリーンのブラウスと好相性。

●カーキの足カバーはデニムに馴染み、すっきり見え狙い。









畑のコーディネートその2「羽織った小花ブラウス＋ネイビーで、大人カジュアル」





畑のコーディネートその2





＜Point＞

●ネイビーの帽子と少し光沢のあるパンツが上品な印象に。

●ピンクのインナー・手袋・ひざガードがアクセント。

●落ち着いたカラーのエプロンとスニーカーで全体を引き締めます。









畑のコーディネートその3「キュートなブラウス＋サロペットで、ガーリーに」





畑のコーディネートその3





＜Point＞

●オレンジのネックカバーが、同系色のブラウスを引き立てます。

●帽子・手袋はサロペットと同じブルーで統一感を。

●ブラウンのシューズが大人感をプラス。









畑のコーディネートその4「ライトカラーのブラウス＋濃色ボトムスが、オシャレバランスに」





畑のコーディネートその4





＜Point＞

●帽子はブラウスより濃い同系色で小顔効果。

●おしりが隠れるロング丈が、すっきりシルエットに。

●パンツと長靴を同系色で下半身をまとめて。









畑のコーディネートその5「おとなしめ紺ブラウス＋ビビッドなサロペット、実はアリ！」





畑のコーディネートその5





＜Point＞

●淡いピンクの帽子で抜け感を。

●ブラウスは、ボタンを開けて羽織りとして活躍。

●腕カバー・手袋・長靴はブラウスと同系色のカラーで。









のらスタイル専属スタイリストによる、簡単コーディネート集もございます。

是非畑のおしゃれの参考にご覧ください。

https://www.hatakenoie.com/f/coordinate









■「LACQ」、機能性日よけ帽子をライフスタイルに。

のらスタイルの快適な機能はそのままに、ベーシックなデザイン＆カラーをラインナップ。





新ブランド「LACQ」帽子ラインナップ





＜素敵な友人とのお買い物に！＞

LA-120 フリルメッシュUV帽子 (ブラック/ネイビー)

3段フリルの内側、帽子の後頭部はメッシュで風通し抜群。フリルの日よけは顔の前で閉じることができます。





＜炎天下のBBQやキャンプに。＞

LA-137 風通る遮熱ハット(ブラック/ネイビー)

帽子の中は-7.5℃。頭頂部の遮熱生地が日差しを遮り、二重メッシュで通気性抜群。ワイヤー内蔵のツバは角度を自由に調整できます。日よけは取り外しできます。





＜1分でも長く歩きたいウォーキングに。＞

LA-133 ひんやりクールタッチフード(ネイビー/ライトブルー/ブラック)

接触冷感生地をたっぷり使った帽子。長いツバで日差しから守り、熱のこもりやすい頭頂部はメッシュ生地で通気性を高めます。





＜かわいく日よけしたい、運動会の応援に。＞

LA-813 やわらか軽量ハット(ベージュチェック/ネイビードット)

重さ約90グラム。ツバに芯材を使わず、先端にワイヤー入り。日よけが取り外しできる2WAY。





＜暑くても集中したいガーデニングに。＞

LA-134 クールネックひんやり帽子(ブラック/ネイビー)

かぶった後、日よけと内側の接触冷感生地の間に髪を入れる画期的な構造。髪が邪魔にならず、接触冷感生地が首・肩に直接触れて熱を奪い、ひんやり快適。









■「のらスタイル」について

「のらスタイル」は、伝統的な仕事着である「野良着」のコンセプトを受け継いで、現代のワークスタイルに合わせたどこか懐かしくて新しい仕事着です。働きやすさはもちろん、毎日がもっと楽しく色鮮やかになるように、素材やデザイン、カラー、コーディネートを農家さんといっしょにあれこれ考えています。

光・風・土・水…自然とともに生きるいきいきとした暮らしの中で、長く息づく存在になれたらと願っています。





※野良着(のらぎ)とは

野良着は作業能率を高める日本古来の仕事着で、働く人と風土や文化によって培われた“畑の仕事着”です。自然を相手に、強い日差しや風雨、外傷や虫などから身体を守り、動きやすく、快適に作業するための知恵が凝縮されています。









■「LACQ」について

これまで培ってきた機能性はそのままに、日々を心地よくするアイテムをお届けします。

自分らしく、日常生活にフィットするこだわりの機能性衣料を暮らしの中へ。

「のらスタイル」の農作業用として開発された“本気の機能性“を、暮らしの中へそっと。2026年春、新ブランドとして「日よけ帽子」のラインナップからスタートします。





Instgram ： https://www.instagram.com/nora_style_uw

X(旧Twitter)： https://twitter.com/NORA_STYLE_uw

Facebook ： https://www.facebook.com/norastyle.uw/

のらスタイル販売webショップ ： https://www.hatakenoie.com/

のらスタイル通信バックナンバー： https://uniworld.jp/norastyle-news/









■会社概要

株式会社ユニワールドは、作業用手袋やセーフティシューズなどの安全・作業用品の総合メーカーです。

「のらSTYLE」「革手工房」といった自社ブランドをはじめ「WONDER GRIP」等の優れた海外ブランドまで、“人の仕事のチカラになる”製品をご提供しております。また、「PUMA SAFETY」「PUMA WORKWEAR」「PUMA WORK GLOVES」から構成されるプロフェッショナルワーカーのための新しいワークスタイル「PUMA.AT WORK.」をご提案しています。

これからも“発想力企業 ユニワールド”をコンセプトに、安全・安心・快適・効率の新たな価値を創造し続けてまいります。





名称 ： 株式会社ユニワールド

創業 ： 1996年10月

代表 ： 代表取締役 江川 真史(えかわ まさふみ)

本社所在地： 〒649-0313 和歌山県有田市千田72番地

事業内容 ： 安全・作業用品の企画・製造・販売

URL ： https://www.uniworld.jp/