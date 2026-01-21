1月21日に発売となった川中美幸の新曲「暖流桜」が、有線演歌歌謡曲リクエストランキング(2026/1/21付)で1位を獲得した。 今年デビューして49年目を迎える川中美幸。新曲「暖流桜」は、2月中旬から3月初旬に鹿児島県（種子島、鹿児島市を中心に）で咲く早咲きの桜をモチーフに、黒潮（暖流）に乗って北上し、日本各地に春の訪れと温もりを届けたいという願いを込めた作品。人の心にそっと寄り添う春の情景を、川中美幸が優しく、たおやかな歌声で紡ぐ、心温まるハートフル演歌となっている。 暖かな心を表現する歌手として、他に追随を許さない川中美幸が、「大切に歌い続けていきたい」と語る本作は、早くも注目作として話題を集めている。 1位獲得について川中美幸は「有線で1位をいただきとても嬉しく思います。『暖流桜』のように、聴いてくださる皆さまの心にそっと温もりが届くよう、これからも暖かな気持ちを込めて歌っていきたいと思います」とコメントを寄せた。「暖流桜」各音楽配信サイトはこちらhttps://lnk.to/kawanaka_E760「暖流桜」Music Videohttps://youtu.be/rfEo_FFZOB4タイトル：「暖流桜」発売日：2026年1月21日TECA-26001 \1,550（税抜価格 \1,409）01. 暖流桜（作詞：京えりこ / 作曲：弦 哲也 / 編曲：南郷達也）02. 火のように恋しい人がいて（作詞：吉岡 治 / 作曲：弦 哲也 / 編曲：川村栄二）03. 暖流桜（オリジナル・カラオケ）04. 暖流桜（メロ入りカラオケ）05. 火のように恋しい人がいて（オリジナル・カラオケ）テイチクエンタテインメントhttps://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/kawanaka/