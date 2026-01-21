手ぶらで雪遊びが楽しめる「スノーパーク」、1月30日16時に十和田湖冬物語会場でオープン！

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構(C)︎十和田湖冬物語実行委員会

しんしんと降り積もる雪で、真っ白な衣を纏った十和田湖畔休屋。1月30日（金）から開幕する冬の盛会「十和田湖冬物語2026(https://towadako-winter.com/)」の会場には、手ぶらでスノーアクティビティを体験できる「スノーパーク」が整備され、イベント初日の16:00よりお客様のご来場をお待ちしております。

目の前に広がる湖畔の壮大な自然を体感しながら、雪と自由に遊べるほか、「スノーパーク」には大きな雪のすべり台が現れます。斜度が緩やかで、小さなお子様連れのファミリーでも存分にお楽しみいただけます。遊具のスノーチューブは10分間300円でご利用いただけます。ぜひ手ぶらで何度でもお越しいただければ幸いです。また、スリル満点の雪上バナナボートも登場。平日500円・休日700円で極寒の絶叫アトラクションをお楽しみいただけます。

「スノーパーク」の開設日は「十和田湖冬物語2026」の開催日と同じく、1月30日（金）から2月23日（月）までの金～月曜日及び祝日にしております。平日（月・金曜日）の営業時間は16:00から19:30までです。休日（土日祝日）は11:00よりオープンいたします。

「十和田湖冬物語2026」スノーパークの詳細

開催期間

2026年1月30日（金）～2月23日（月）

定休日

火、水、木曜日

※2月11日（水・祝）は開催いたします。

営業時間

月・金 16:00～19:30

土・日・祝日 11:00～19:30

会場

十和田湖畔休屋 多目的広場

料金

入場無料

【すべり台】

チューブ貸出（10分間） 300円（税込）

【バナナボート】

月・金 500円（税込）

土・日・祝日 700円（税込）

注意事項

ソリのお持ち込みはご遠慮ください。

公式ページ

https://towadako-winter.com/

主催

十和田湖冬物語実行委員会

お問合せ

十和田湖冬物語実行委員会事務局

（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」内 TEL0176-75-1531）

「十和田湖冬物語2026」について

今年度に第28回目を迎える「十和田湖冬物語」は長年にわたって、厳冬だからこそ楽しめるイベントとして多くの来訪者を迎えてまいりました。十和田湖冬物語実行委員会（事務局：一般社団法人十和田奥入瀬観光機構(https://www.towada.travel/)）では、白銀の装いの十和田湖畔での楽しみ方をご提案いたします。この冬は、澄み切った厳寒の夜空を彩る「冬花火」をはじめ、地元食材を使ったグルメを味わえる「雪あかり横丁」、雪に覆われた湖畔で気軽に遊べる「スノーパーク」など、大人も子どもも楽しめるコンテンツをご用意しております。そのほか、北東北の伝統芸能や地元有志によるパフォーマンスが披露されるステージイベントなども実施いたします。

イベント名

十和田湖冬物語2026

公式ページ

https://towadako-winter.com/

主催

十和田湖冬物語実行委員会

主な実施内容

１.冬花火(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000228.000067262.html)

音楽と花火がシンクロしたプログラム。思いを込めたメッセージ花火の打ち上げもお申し込みいただけます。

【時間】

20:00～

※メッセージ花火が予定されている日は、20:00からメッセージ花火を打ち上げ、その後、冬花火のプログラムを開始いたします。

２.雪あかり横丁

青森と秋田の郷土料理などの屋台グルメを味わうことができます。

【時間】

月・金 16:00～20:30

土・日・祝日 11:00～21:00

３.スノーパーク

※前文参照

会場周辺で冬を楽しむコンテンツのご案内

☆ナイトタイム☆

冬の奥入瀬ナイトツアー（十和田湖発着）

迫力満点な奥入瀬渓流の氷柱や氷瀑を、ネイチャーガイドの案内で訪ねる夜間のバスツアーです。渓流の名所で幻想的にライトアップされた氷雪の造形美を堪能できます。

※有料・要予約

開催期間

2025年12月20日（土）～2026年2月28日（土）

運休日

月～木曜日

※詳細は予約ページカレンダーをご参照ください。

時間

17:15～19:34

公式ページ

https://frozen-oirase.com/plan003.html

主催

十和田市、一般社団法人十和田奥入瀬観光機構

☆ナイトタイム☆

～ガイドの気まぐれ～スノーナイトウォーク

ガイドと参加者の気まぐれで、無限に隠れている十和田湖の冬夜の楽しみ方よりセレクトして、その日その場限りのツアー内容を決めるナイトウォーク。

※有料・要予約

開催期間

2026年1月1日（木）～2月28日（土）

時間

A 18:45～19:45（祝日除く月～木曜日限定）

B 20:15～21:15

公式ページ

http://www.towada-guide.com/?page_id=1115

主催

～十和田湖の案内人～遊部屋十和田

☀︎デイタイム☀︎

“厳冬＝幻想”十和田湖冬の朝さんぽ

目覚めたてで震える朝の十和田湖。厳しい自然の中にある美しさに出会える、幻想的な朝のさんぽへ一緒に出かけましょう。

※有料・要予約

開催期間

2025年12月24日（水）～2026年3月15日（日）

時間

6:00～7:00

※9:30までは時間外催行も応相談です。

公式ページ

http://www.towada-guide.com/?page_id=773

主催

～十和田湖の案内人～遊部屋十和田

☀︎デイタイム☀︎

十和田湖 冬の歴史開運散策（休屋コース）

十和田神社の参道は、冬になると雪が深く積もり、通行止めになってしまうこともあります。安全なお参りの方法により、特別に参拝許可をもらったガイドが十和田湖の信仰文化と歴史を語りながら、エリアに点在する開運スポットを案内します。

※有料・要予約

開催期間

2025年12月～2026年3月

定休日

金～火曜日

※ただし2026年2月の金～火曜日は営業。

時間

8:30～15:30内応相談

公式ページ

http://www.towada-guide.com/?page_id=1142

主催

～十和田湖の案内人～遊部屋十和田

☀︎デイタイム☀︎

かんじきフットパス

西洋かんじき「スノーシュー」を履いて、十和田湖の冬の森を歩く冒険です。平坦な森歩きのみのショートコース、展望所を目指すミドルコース、思うがまま冒険するロングコースの３つから選べます。

※有料・要予約

開催期間

2026年1月～3月の積雪期間

時間

日照時間内で応相談

公式ページ

http://www.towada-guide.com/?page_id=1465

主催

～十和田湖の案内人～遊部屋十和田

☀︎デイタイム☀︎

スノーランブリングツアー

その日の天候や雪質などコンディションを判断してガイドがオススメの散策コースを案内します。スノランブラーやスノーシューを履いて、のんびりと純白の森の中を歩き、冬ならではの出会いや気づきから自然の魅力を堪能できます。

※有料・要予約

開催期間

2026年1月5日（月）～3月上旬

時間

9:30～12:30

公式ページ

https://tgkai.jp/tour/snowramblingtour/

主催

Towadako Guidehouse 櫂

☀︎デイタイム☀︎

冬・十和田湖カヌーツアー

ガイドの解説に耳を傾け、雪と氷に閉ざされた十和田湖の絶景をカヌー目線でゆっくりと楽しむことができます。

※有料・要予約

開催期間

2026年1月5日（月）～3月上旬

時間

10:00～12:30

公式ページ

https://tgkai.jp/tour/wintertowadakocanoetour/

主催

Towadako Guidehouse 櫂

☀︎デイタイム☀︎

冬の十和田サウナ

雪が降り積り、静謐な空気に包まれるモノクロームの十和田の森を歩き、唯一無二の冬サウナを目指します。水温1℃～5℃の十和田湖を水風呂とするダイナミックさと緩やかな時の流れを味わうことができます。

※有料・要予約

開催期間

2025年12月24日（水）～2026年2月28日（土）

時間

10:00～15:00

公式ページ

https://www.asoview.com/channel/activities/ja/towadasauna/offices/3896/courses

主催

十和田サウナ

【参考資料】開催スケジュール

※各コンテンツの開催日をご留意ください。

