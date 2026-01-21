あなたの描いた初音ミクが「スモールエス」の表紙になる！　「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボコンテスト結果発表！

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区） と株式会社ＰＲＯＯＦ（品川区）は共同でクリプトン・フューチャー・メディア株式会社（札幌市）が運営するコンテンツ投稿サイト「piapro（ピアプロ）」と「スモールエス」にて募集した「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボコンテストの結果を発表いたします。


あなたの描いた初音ミクが「スモールエス」の表紙になる！！

「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボ【イラスト】・【オンガク】コンテスト

日本および中国を中心に、「初音ミク」をはじめとする「ピアプロキャラクターズ」を題材としたコンテストを、「イラスト部門」および「オンガク部門」を、2025年7月23日（水）から2025年9月22日（月）まで開催いたしました。



このたび、イラストレーターの中村佑介さん、株式会社パイ インターナショナル/エス編集部、株式会社ＰＲＯＯＦによる審査の結果、1等をはじめ、受賞作品および審査員コメント賞の作品が決定いたしました。
イラスト部門において1等を受賞されたえくぼかよさんの作品は、1月21日（水）発売の『スモールエス』表紙を飾ります。


（１）イラスト部門

◼︎募集テーマ


「ものづくりをする人を元気づけ、自分を表現することを楽しむ」


「初音ミク」を通して、クリエイターを応援するイラストをお描きください。歌うこと、楽器を演奏すること、絵を描くことなど、創作する楽しさや面白さを伝えてくれる作品を募集いたします。


※キャラクターは「初音ミク」を単体としてお描きになるか、「初音ミク」を中心として、「ピアプロキャラクターズ」をお描きください。ピアプロキャラクターズ以外のキャラクターやオリジナルキャラクターを描くのはお控えください。


●応募作品

【1等】えくぼかよ




◼︎中村佑介　選評


とんでもない時間と量の練習を重ね、ついに実体化した初音ミク像がとても感動的な作品です。ここに描かれていない作者は今も絵を描いているということも、とても繊細に考えられたディテールから伝わる。郷愁感を誘うような逆光もとても効果的。



◼︎スモールエス編集部　選評


初音ミクをたくさん描いているであろう絵描きのもとに、初音ミク本人が現れて、描かれた自分を見て感動しているような姿が印象的。ファンタジックながら、生活感のある光景で実感を持たせる演出も良い。デジタル機器に加え、アナログで描いた大量の絵の痕跡が見えるもの、創作活動の厚みを伝えている。



【2等】48円


【3等】Kodue Sakiyama


【4等】temo


【5等】れりん


【6等】アサヤ


【7等】OKaRa


【8等】rokugin


【9等】蝶夜


【10等】晴まひる


●中国「POPPRO」応募作品

【1等】Shuno




◼︎中村佑介　選評


ピアプロキャラクターズのキャラクターたちと創作への愛がいかんなく発揮された素晴らしい作品です。ケーキに描かれた様々な言語の応援メッセージからピアプロキャラクターズの世界的人気と作者の平和的な眼差しが感じられます。



◼︎スモールエス編集部　選評


ピアプロキャラクターズが見る者を元気付けるような笑顔をして、色味もあたたかみがあるので、やわらかく癒してくれる気持ちになれます。キャラクターそれぞれが絵や音楽に関するものを持って、創作に寄り添う姿も良いです。



【2等】潘潘没有Hp


【3等】桃饼干


【4等】MING_LU


【5等】H南天真白


※『POPPRO』は、初音ミクの公式中国語投稿サイトとしてクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の正式ライセンスを取得し、中国語圏のクリエイターが初音ミクの二次創作を共有できる唯一の公式プラットフォームです。


（２）オンガク部門

◼︎募集テーマ


「ものづくりをする人を元気づけ、自分を表現することを楽しむ」


クリエイターを応援する楽曲を制作ください。歌うこと、楽器を演奏すること、絵を描くことなど、創作する楽しさや面白さを伝えてくれる作品を募集いたします。



【1等】TakoyakiKZY


▼楽曲ページ


https://piapro.jp/t/k18Y




◼︎中村佑介　選評


テーマの捉え方、楽曲、編曲、どれを取っても全体的に完成度が高いです。だからこそもう一歩独自性のあるはみ出した部分があればもっと引っかかるなと感じました。



◼︎スモールエス編集部　選評


創作する人を応援づけるメッセージが響く歌詞です。楽曲もサビのメロディを中心に心地よい勢いがあって素敵でした。



【2等】「はじまるマーチ」杉P


【3等】「自分色キャンバス」えりりり


【4等】「artwork」りゅい子


【5等】「クリエーション」はちゃりあ


【6等】「ステラコネクト」hachiya


【7等】「オトナ・ペインターズ」山田さと木


【8等】「僕と世界とキャンバスと」やの


【9等】「ソウゾウ」inori


【10等】「アフレイド」nissy


イラスト部門・オンガク部門ともに結果発表の詳細は各結果発表ページまたは1月21日(水)発売の「スモールエス」84号にて発表いたします！


▼『「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボ【イラスト】・【オンガク】コンテスト』結果発表ページ


・季刊エス・スモールエス内結果発表ページ


https://www.s-ss-s.com/c/miku-SS-winners


・piapro内結果発表ページ


https://piapro.jp/pages/official_collabo/sscontest_artmusic/result



▼「スモールエス」84号


https://www.s-ss-s.com/ss/84



「スモールエス」84号

特別付録「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボ【イラスト】・【オンガク】コンテストBOOK


「初音ミク×スモールエス」ピアプロ公式コラボ【イラスト】・【オンガク】コンテスト

・ピアプロ公式コラボページ


https://piapro.jp/pages/official_collabo/sscontest_artmusic/


・季刊エス・スモールエス公式サイト内コンテストページ


https://www.s-ss-s.com/c/miku-SS-contest



●審査員


・中村佑介
・株式会社パイ インターナショナル/エス編集部
・株式会社ＰＲＯＯＦ



●主催


株式会社パイ インターナショナル/エス編集部、株式会社ＰＲＯＯＦ



※「ピアプロキャラクターズ」とは、「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」の総称です。


◼︎「SS（スモールエス）」とは


イラストが大好き！ 描いてみたい！という人たちに送る、メイキング＆投稿マガジン。


アナログ画材とデジタルイラストメイキング記事、イラスト投稿ページが満載。


・発売日：1・4・7・10月の各20日ごろ発売


https://www.s-ss-s.com/books/ss/



◼︎piaproとは


『ピアプロ』は、ネットに分散しているクリエイター同士がお互いの得意なコンテンツ（音楽、歌詞、イラストなど）を投稿し合い、協業して、新たなコンテンツを生むための"創造の場"を提供するサイトです。


https://piapro.jp/intro/