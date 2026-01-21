ファインディ、生成AI時代の「事業戦略2026」とAIを活用した新規事業を発表

ファインディ株式会社

ファインディ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山田 裕一朗、以下「ファインディ」）は、2026年1月21日に開催した事業戦略発表会において、生成AI時代の「事業戦略2026」とAIを活用した新規事業を発表しました。生成AIの急速な普及により、ソフトウェア開発や人材市場を取り巻く環境が大きく変化する中、当社はこの変化を脅威ではなく成長機会と捉え、150%の成長を維持し、2028年までに累計登録企業数10,000社の達成を目指してまいります。

■ 市場環境と戦略の方向性

近年、生成AIの進化により、企画・開発・検証のサイクルは大幅に短縮され、企業にはより迅速な意思決定と実行力が求められています。一方で、AIを個人単位で導入するだけでは、組織全体の生産性向上には限界があり、AIを前提とした開発体制やDevOps環境の再設計、効果計測・可視化が新たな経営課題として顕在化しています。また、多くの企業において、競争優位性の源泉として開発組織の内製化や、AIを活用できるハイスキルエンジニアの確保・育成の重要性が高まっています。



当社は「つくる人がもっとかがやけば、世界はきっと豊かになる。」という理念のもと、ITエンジニアと企業のマッチングサービス及び、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaSを提供してきました。本年、事業開始から10年目を迎え、累計会員登録数は26.7万人、登録企業数は4,000社を超えています。（※1）

このたびの新戦略では、従来提供してきたキャリア支援サービスやAI戦略支援SaaSの提供にとどまらず、企業の「変革の実装」までを担う存在へと進化します。具体的には、創業事業である人材マッチングの堅実な成長、大手企業に対する開発内製化・AI駆動開発支援の強化、AI時代のビジネス成長に寄与する新規事業の連続創出、海外事業の売上拡大の4つの注力領域を通じて、開発現場の生産性向上だけでなく、経営と開発をつなぐ意思決定構造の変革を支援し、企業の持続的な成長に貢献します。

■ 戦略骨子：4つの注力領域

こうした環境変化を踏まえ、ファインディは次期事業戦略として以下の4点を重点テーマに掲げました。

1. 創業事業である人材マッチング事業の堅実な成長

IT/Webエンジニア向け転職サービス「Findy」やフリーランス紹介サービス「Findy Freelance」を中心に、AI活用に積極的なハイスキル人材との接点を引き続き強化します。



2. 大手企業に対する開発内製化・AI駆動開発支援の強化

開発生産性可視化・改善SaaS「Findy Team+」を軸に、AIの導入から開発現場改善までを一気通貫で支援。SaaS提供にとどまらず、コンサルティングやハンズオン型支援も拡充します。



3. AI時代のビジネス成長に寄与する新規事業の連続創出

自社自身がAIを積極活用する企業として蓄積してきた知見をもとに、AI時代の新たな開発・組織課題を解決するプロダクト・サービスを継続的に創出していきます。



4. 海外事業の売上拡大

インド・韓国を中心に、日本企業のグローバル開発拠点（GCC）支援や現地企業との連携を進め、海外市場での事業拡大を図ります。

これらの取り組みにより、ファインディは150%の成長を持続し、2028年までに累計登録企業数10,000社の達成を目指します。

■ AI新規事業について

■ 代表取締役 山田 裕一朗コメント

- 「Findy Insights」（開発組織改善・AI駆動開発支援領域）AI時代において、新規事業やプロダクト開発の意思決定スピードを個人の勘ではなく、組織能力として高めるための意思決定基盤サービスです。 これまでの開発現場では、顧客インサイトや仮説検証結果が分断・属人化し、AIを活用しても「判断に使える知見」が積み上がらないという課題がありました。本サービスでは、仮説検証に関わるデータ・意図・判断をAIが扱える形でナレッジとして資産化します。 具体的には、ユーザーインタビュー、顧客商談などの定性データや社内のチャットログ、開発ミーティングログを統合し、AIエージェントによる「市場・競合分析」「インサイト分析」や「解決策・仕様の提案」を行うことで、継続的に顧客価値を追求する意思決定マネジメントを実現します。- 「Findy AI+」（開発組織改善・AI駆動開発支援領域）開発組織における生成AIツールの活用状況を可視化し、投資対効果（ROI）を定量化するサービスです。 多くの企業で生成AIの導入が進む一方、その活用はチームや個人最適に留まっており、組織全体での効果が見えにくいという課題があります。本サービスは、MCP（Model Context Protocol）を活用し、GitHub CopilotやDevinなどのAIツールの利用状況や効果を可視化します。 これにより、AI投資のROIを経営インパクトとして説明可能にするとともに、開発現場のボトルネックを特定し、AI駆動開発へのプロセス変革を支援します。- 「アーキテクチャ壁打ちAI」（技術メディア領域）開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」の新機能です。 システム設計やアーキテクチャの選定は、エンジニアの経験や直感に依存しがちで、その妥当性を短時間で検証・比較することが困難でした。本機能では、クラウドのベストプラクティスに基づき、設計意図を理解したAIが、即座に壁打ち相手となり、比較・示唆を提供します。 これにより、アーキテクチャ判断を属人的なものから「即座に検証できる意思決定」へと変え、開発の初期段階における手戻りの削減と品質向上に貢献します。- 「Findy AI Career」（キャリア支援・採用支援領域）生成AIの活用レベルを可視化・定量化し、キャリア形成や採用マッチングに活用するサービスです。AI時代において、エンジニアの生成AI活用スキルは重要性を増す一方、その実力はブラックボックス化し、採用や評価に十分反映されていないという課題がありました。本サービスでは、生成AIの活用度を「偏差値」として数値化し、個人の市場価値向上やキャリアアップにつなげます。同時に、企業にとってはAI時代に適応した人材の採用・配置を可能にし、より精度の高いマッチングを実現します。

「AIはエンジニアの仕事を奪う存在ではなく、エンジニアの役割を進化させる存在です。ファインディは、AI時代において“挑戦するエンジニア”と企業が安心して価値創出に集中できるプラットフォームとして、採用から開発組織づくり、AI活用までを支援し続けていきます。」

■ ファインディ株式会社について

2016年に創業した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約26.7万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの4,000社にお使いいただいております。（※2）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者：代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト：https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03

（※1,2）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。