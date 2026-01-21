【川奈ホテル】Blossom Afternoon Kawana Sakura Selection ～絶景を望む桜色の午後～

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

川奈ホテル（所在地：静岡県伊東市川奈 1459 総支配人：和田 恵里）は、90 周年アニバーサリー企画の先駆けとして、一足先に春気分を味わえる「Blossom Afternoon Kawana Sakura Selection ～絶景を望む桜色の午後～」をオーシャンビューパノラマカフェ「サンパーラー」にて、2026 年 2 月 3 日(火)から 4 月 11 日(土)まで販売いたします。期間中は、桜をテーマにしたスイーツプレート「桜雅（おうが）プレート」を限定販売いたします。「桜雅プレート」は、桜のやさしい香りや淡い色合いを取り入れた上品なスイーツを盛り合わせた、春ならではのスイーツプレートです。オーシャンビューの絶景が広がるサンパーラーの窓越しには、ホテル前庭に咲く様々な種類の桜を望むことができ、相模灘の青と桜色が織りなす、川奈ホテルならではの春景色とともにお楽しみいただけます。本メニューは、春限定デザインのコースターおよびランチョンマットとともに提供し、視覚からも春の趣を感じていただける演出を施しております。さらに限定コースターをキーホルダーとして持ち歩けるコースターケースをプレゼント。海と桜に包まれる優雅な空間で、上質な春のティータイムをお過ごしください。

窓辺に広がる、桜色の優雅な午後春を味わう桜雅プレート限定コースターとランチョンマット(イメージ)

◆「Blossom Afternoon Kawana Sakura Selection～絶景を望む桜色の午後～」 概要◆

【期 間】 2026 年 2 月 3 日（火）～2026 年 4 月 11 日（土）

【時 間】 11:00A.M.～3:00P.M. 提供時間

【料 金】 1 名さま \5,500 お飲み物付き(コーヒー、紅茶、ハーブティーからお選びいただきポットで提供いたします。)

【場 所】 サンパーラー

【メニュー】 ・さくらショート ・さくらジュレ ・さくら羊羹とパンナコッタ ・さくらブリュレ ・さくらシュークリーム・さくらスコーン ・スコーンクリーム いちごジャム ・さくら餅 ・さくらと抹茶のオペラ ・ゆり根とさくら餡の茶巾絞り

【予 約】 完全予約制 (1 日 6 名さま限定)

ご利用をご希望の方は、前日 4:00P.M.までにお電話にてご予約ください。

ご予約の際に、ご来店時間をお伝えください。

☎お客さまからのご予約・お問合せ先 川奈ホテル予約直通：0557‐44-6060

※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（15%）を加算させていただきます。

※仕入の状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

※写真はイメージとなり、実際とは異なる場合がございます。

◆90 周年記念の年をともに祝う、限定コースターキャンペーンを開催◆

2026 年は、川奈ホテル開業 90 年を迎えるアニバーサリーイヤーとなります。これを記念し、「四季の彩り」をテーマにしたメニューの提供と、シーズンごとに異なるデザインの限定コースターを展開いたします。その先駆けとなる春の企画では、「桜雅プレート」をお召しあがりいただいたお客さまへ、キーホルダー型のコースターケースをプレゼントいたします。桜をあしらった春限定デザインのコースターを、キーホルダーとしてお持ち歩きいただける仕様です。また、春・夏・秋・冬、すべての限定コースターをお集めいただいたお客さまに当企画オリジナル商品をプレゼントいたします。さらに、抽選で川奈ホテル内の施設をご利用いただけるご招待券が当たるキャンペーンです。限定コースターを集めながら、バッグタグとして持ち歩いたり、飾ったりと、さまざまな形でお楽しみいただき、川奈ホテルの 90 周年をともに盛りあげていただけましたら幸いです。

川奈ホテルの思い出を、日常にそっと忍ばせて四季の彩りをテーマに展開するコースター(イメージ)

【実施概要】 季節ごとのコースター付き対象商品をご注文いただき、春・夏・秋・冬すべてのコースターをお集めいただいたお客さまに、当企画限定の川奈ホテルオリジナルグッズをプレゼント。さらに、抽選で賞品が当たるホテル開業90周年特別企画を実施いたします。四季のコースターを 4 枚すべて集めたお客さまは、サンパーラー従業員にお声がけください。

【実施期間】 2027 年 3 月 31 日(水)までの間、各シーズンごとに期間を設けて実施いたします。

【抽選期間】 冬企画実施期間中、春・夏・秋・冬のコースターをご持参いただいたお客さまを対象に、その場で抽選を行います。

【抽選賞品】 ・川奈ホテルツインルーム 1 室 2 名さま 1 泊室料朝食付きご招待券

・マリリン・モンローが愛したオムライスを味わえるご招待券(サンパーラーにて提供)

・アフタヌーンティー1 セット 1 名さま分ご招待券

・ケーキセット 1 セット 1 名さま分ご招待券

静かに時が流れる、癒やしの客室川奈ホテル伝統のオムライス時を忘れるアフタヌーンティー選べるオリジナルケーキ

※コースターキャンペーンのオリジナルグッズや、夏以降のメニューの詳細につきましては、今後のリリースにてご案内いたします。

※写真はイメージとなり、実際とは異なる場合がございます。

※コースターの紛失・破損による再配布は行いません。あらかじめご了承ください。