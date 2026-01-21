【数量限定】嫁にもろて プロテインマグケーキの「ロイヤルミルクティー風味」が新発売！！

株式会社スリーピース

至福の香りに包まれる新フレーバーが登場！

VITAS オフィシャルパートナー・ちゃぴさんです。が、「減量中でも甘いものを食べたい」という願いから開発した、大人気の「嫁にもろて プロテインマグケーキ」。

これまでに「レモンチーズ風味」「チョコレート風味」「抹茶風味」、そして「塩キャラメル風味」と、数々の人気フレーバーを世に送り出してきた本シリーズに、ファン待望の新フレーバー「ロイヤルミルクティー風味」が仲間入りしました！

数量限定での販売となるため、ぜひ早めにチェックしてください！

華やかな香りとミルクのコク、至福の「癒やし」をマグカップに

新作の「ロイヤルミルクティー風味」は、レンジで出来上がりを待つ間にもふわっと広がる、ミルクティーの豊かな香りが最大の特徴です。

茶葉の華やかな香りと、まろやかでクリーミーなミルクのコクが絶妙に重なり合い、まるでお洒落なカフェで本格的なティータイムを楽しんでいるかのような贅沢な味わいを再現。

仕事や家事で一息つきたいときや、トレーニング後のリラックスタイムなど「ホッと一息」つく時間にぴったりの、心も体も満たす贅沢感のあふれるフレーバーに仕上げました。

美味しさも、理想の体づくりも妥協しない

「美味しいけれど、体にも良い」のが、このマグケーキが支持され続ける理由。 １食（45g）あたりたんぱく質を 15.6g 摂取でき、エネルギーは 176 kcal、脂質はわずか 2.9g に抑えました。

そのうえで、素早くエネルギー源となる MCT オイルや、体に優しい羅漢果エキスを配合。ベースにはオートミールを使用しているため、「食べた！」という満足感が持続します。

体づくりを妥協したくないプロフェッショナルな方から、健康的に美しくなりたい方まで、罪悪感なく安心してお召し上がりいただける設計です。

- 香り高い紅茶 × 濃厚ミルクの本格的な味わい- 高たんぱく・低脂質・食物繊維たっぷりの神バランス- レンジ調理で失敗なしの時短スイーツ

新フレーバーの登場で、選ぶ楽しさがさらに広がった「嫁にもろて プロテインマグケーキ」。毎日頑張る自分へのご褒美に、新たなロイヤルミルクティーの癒やしを添えてみませんか？

商品概要

嫁にもろて プロテインマグケーキ ／ ロイヤルミルクティー風味

内容量： 450 g

価格：\3,980（税込）

発売日： 2026 年１月 21 日

栄養成分（1食45gあたり・計算値）：

エネルギー：176kcal

たんぱく質：15.6g

脂質：2.9g

炭水化物：22.1g

食塩相当量：0.6g

原材料名：

乳清たんぱく（乳成分を含む）（アメリカ製造）、オートミール（国内製造）、ぶどう糖、乳等を主要原料とする食品、卵白粉末（卵を含む）、練乳パウダー（濃縮乳、加糖脱脂練乳）、紅茶エキスパウダー、クリーミーパウダー、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、羅漢果エキス、食塩、寒天／香料、安定剤（加工でん粉、増粘多糖類）、ベーキングパウダー、環状オリゴ糖、乳化剤、カゼインNa

※本製品で使用しているオートミールは、小麦を含む製品と同じ工場で製造されています。

ブランドプロデューサー「ちゃぴさんです。」

ダイエットやボディメイク中でも美味しく栄養を摂取できるレシピや、トレーニング方法を発信するフィットネス YouTuber。主に女性から多くの支持を集め、登録者数は 49.３万人以上。

「ヘルシーな生活をしていても、甘いものが食べたい」という思いから、約２年の歳月をかけてプロテインマグケーキを開発しました。

ちゃぴさんです。

【ニュートリションブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするニュートリションブランドです。



完全国内生産による安全・高品質な製造にこだわり、プロテインをはじめ複数の商品が国際的アンチドーピング認証「インフォームド・チョイス」を取得。



スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。



そのほかイベント開催、デュアルキャリア採用など多角的な支援を積極的に推進。

スポーツを通じて人々の健康と可能性を広げる企業活動を続けています。

■ VITAS公式ページ

https://vitas.fitness/

■Amazon VITAS公式ページ

https://amzn.to/3QxCUAH

■ VITAS公式LINE

https://bit.ly/3Q2LSGP

■ 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/VitasJpn

■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/vitas_japan/

■VITAS公式YouTube

https://bit.ly/483U54E

■広報用 TikTok

https://bit.ly/4egY93h

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/