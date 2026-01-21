NORDIC SLEEP プロバイオティクスのランドリーリキッドを発表

株式会社KIGENZEN

デンマークの寝具ブランド NORDIC SLEEP（ノルディックスリープ） は、新商品 「ノルディックスリープ ランドリーリキッド」 を発表します。

長年、北欧デンマークの寝具ブランドとして心地よい睡眠環境を追求してきたNORDIC SLEEP。その視点から、寝具をより清潔に、より長く、そして安心して使い続けるためのケアアイテムとして生まれたのが、本製品です。

プロバイオティクス（善玉菌）の天然バイオの力に着目した本品は、ニオイや汚れの原因にアプローチし、強い洗浄成分に頼ることなく、やさしく、そして効果的に洗い上げる濃縮タイプの液体洗剤です。

善玉菌が汚れを分解し、ニオイの原因そのものを抑えることで、洗い上がりは清潔でありながら、繊維本来のやわらかさや風合い、色合いまでも穏やかに守ります。

また、植物を中心とした天然由来成分で、アレルギーに配慮した処方です。肌へのやさしさを大切にしているため、赤ちゃんの衣類や寝具、お年寄りの方、アレルギーをお持ちの方にも安心してお使いいただけます。

ほのかに香るいちじくの香りは、清潔感がありながらも主張しすぎず、眠りの時間を妨げません。洗うたびに、衣類やカバーの色をやさしく、そして効果的にキープしながら、日常の洗たくを心地よいひとときへと導きます。

衣類やタオル、シーツやピローケースなど、肌に触れるファブリックはもちろん、枕や掛布団まで幅広く使用可能。毎日の洗たくを通して、睡眠環境そのものを整える、新しいランドリーケアの提案です。

目指したのは、衣類や寝具だけでなく、人と環境の両方に配慮したサステナブルな設計。ボトルはランドリールームでも北欧を感じられる、ミニマルで洗練されたデザインです。

心地よく穏やかに香る Fig Milk（フィグミルク）の香りノルディックスリープ ランドリーリキッド 500mL 3,740円(税込)

品名：濃縮洗濯用合成洗剤（液体）

使用回数：約25回（一回あたり20mL目安）

用途：衣料品用（綿・麻・合成繊維用）

液性：弱アルカリ性

成分：植物性アニオン界面活性剤15～30%、石けん5%未満、グリセリン、クエン酸、防腐剤（2-フェノキシエタノール）、第四級化加水分解コムギタンパク／シリコーンコポリマー、エタノール、香料、プロバイオティクス（善玉菌）

容器サイズ：W 65 D 65 H 190 (mm)

[発売日] 2026年2月2日(月)