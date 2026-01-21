北海道の動物園・水族館で初の常設展示「樹の上が好きなトカゲ」の展示スタート

株式会社青々

札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内 將生）は、

新たに「ミドリガストロカナヘビ」を6F「GREEN ROOM」にて、2026年1月22日（木）から新展示します。

【（左）ミドリガストロカナヘビ、（右）展示イメージ】

「ミドリガストロカナヘビ」は北海道の動物園、水族館で初めて展示されます*。展示を行う 6F「GREEN ROOM」では、6種のトカゲの特徴や行動に注目した展示と、道内唯一の「フェアリーペンギン」を展示しています。

トカゲの展示には「⻘い舌のトカゲ」(マダラアオジタトカゲ)、「赤い顔のトカゲ」(ガイアナカイマントカゲ)など、来館者の観察をうながすキャプションがついています。今回の「ミドリガストロカナヘビ」は樹の上での生活を好む習性であることから「樹の上が好きなトカゲ」としています。トカゲたちの特徴や、それぞれの生態を比較しながら観察する展示に、樹上棲のトカゲが加わり、トカゲの多様性を伝える展示がより充実しました。

＊：2026年1月AOAO SAPPORO調べ、北海道内の動物園・水族館として

○ 6F「GREEN ROOM」のトカゲ展示で観察できる種類

「ミドリガストロカナヘビ」について

【展示】ミドリガストロカナヘビ

展示期間：2026年1月22日（木）～

展示場所：6F「GREEN ROOM」

展示内容：体色が美しい緑色をしている、樹の上が好きなトカゲです。展示は北海道の動物園・水族館で初めてです。

種名：ミドリガストロカナヘビ

英名：Green Keel-bellied Lizard

学名：Gastropholis prasina

「幸せな夜更かし」を楽しむ、札幌の夜の定番プログラム

【ミドリガストロカナヘビ】

AOAO SAPPOROでは夜の水族館で生物たちを観察しながら、生ビールやシメパフェとともに遅い時間まで楽しむ「幸せな夜更かし」ができます。夜の水族館をよりお楽しみいただけるよう、毎週金曜日を中心に、水の生物たちと地域文化や食、音楽などさまざまなジャンルが水族館とコラボレーションした、大人が楽しめるプログラム「AQUARIUM JAM」を定期開催しています。さらに、今冬は愛をテーマに、「幸せな夜更かし」をより盛り上げるべく、AOAO SAPPOROの生物たちが今夜のあなたの恋愛を占う「夜の、恋みくじ」を期間限定で開催中です。

【チケット】夜のAOAO SAPPOROを満喫できる「水辺の夜ふかしチケット」

販売場所：アソビュー

＊Webチケットページはこちら

https://www.asoview.com/channel/ticket/gp7XWNSlwa/ticket0000031667

販売価格：大人（高校生以上） 2,500円（税込）

子ども（小中学生） 1,800円（税込）

販売内容：17時以降、夜の水族館でシメパフェを楽しむお得なチケット。（オンライン限定で販売中、パフェ以外にもビールなども選択可）。

「すいぞくかんクラブ（年間パスポート）」について

【夜のAOAO SAPPORO イメージ】

「すいぞくかんクラブ」は、水族館を日常的に楽しんでいただくための会員制度です。生物に関する体験プログラムや、イベントなどの優先参加、「シロクマベーカリー＆」の一部メニューの特典のほか、商業施設「moyuk SAPPORO」対象店舗での割引や特典などが受け取れます。会員になるとAOAO SAPPOROの年間パスポートが発行されるほか、有効期限前に更新手続きをすると、最大20%

割引のお得な料金で継続できます。

＊すいぞくかんクラブについて：https://aoao-sapporo.blue/ticket/(https://aoao-sapporo.blue/ticket/)

AOAO SAPPORO（アオアオ サッポロ）/施設概要

【体験プログラム イメージ】

開業日 ：2023年7月20日（木）

所在地 ：札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階

交通 ：札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅徒歩 3 分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩 1 分

営業時間：10:00～22:00（最終入館 21:00）※時期によって変更する場合があります

休館日 ：年中無休 ※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります

運営会社：株式会社青々（https://aoao.blue/）

＊公式 HP：https://aoao-sapporo.blue

＊公式Instagram：https://www.instagram.com/aoao_sapporo

＊公式X：https://x.com/aoao_sapporo

【AOAO SAPPORO ロゴマーク】