記念すべき1号目は「松岡昌宏」さんが登場！ カメラマン小林ばく氏の40周年特別企画「BAKU MAGAZINE」シリーズ誕生！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発行する株式会社東京ニュース通信社は、「BAKU MAGAZINE 松岡昌宏～カメラマン小林ばく40周年特別企画」を2月14日（土）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。「BAKU MAGAZINE 松岡昌宏～カメラマン小林ばく40周年特別企画」（東京ニュース通信社刊）

「BAKU MAGAZINE」は、カメラマン小林ばくの40周年の集大成として、今まで撮影してきた数々のアーティストたちの“今”を小林の目線から様々な形で表現していく、一対一リアリティーコラボレーション雑誌。長い付き合いの間で撮ってきたプライベート写真も公開し、現在と過去の写真、小林と被写体との対談で、リアルな二人のコラボレーションをかたちにしていく。

第一回目は松岡昌宏。松岡のおよそ20年ぶりとなる外ロケの撮りおろしを、彼のイメージにぴったりの大迫力のB4判型、80Pのボリュームでお届け。小林だからこそ撮れる、飾らない一番新しい今の松岡、そして見たことのない松岡が余すことなく掲載される。

「BAKU MAGAZINE」の始動に「ばくさんのためなら」と快諾した松岡。出会いから30年、二人の阿吽の呼吸がそのまま詰まった写真の数々。業界人なら誰しもが知る松岡の苦手な長時間撮影だが、「ばくさんの（本の撮影）だからね。だから、今日に関しては何でもやるよ」と数ポーズの着替えをし、外ロケにも臨んだ。

カメラマンと被写体として出会い、互いの誠実な人柄と仕事ぶりを通して信頼関係を築いてきた二人。「松岡の無邪気な笑顔が見たい」と臨んだロケでの撮影。数えきれないほどのアイドル笑顔もしてきた松岡だが、この撮影はホンモノの心からの笑顔であったことが二人の信頼度を感じさせるものだった。

松岡にとって特別な場所である東京タワー前のロケでは、スタッフまでもどよめいたアイドルジャンプ。「ばくさんの本じゃなかったら、絶対にやってないからね！ そもそも外ロケ自体、ずっと断ってきたんだから、俺は『外では撮らない』って（笑）」。口にはしないが“ばくさんへのお祝いだ”と言わんばかりの、松岡からの貴重なプレゼントカットだ。その後のロケも東京・浅草、隅田川、吾妻橋などを気ままに移動して、観光客に声をかけたりかけられたりする松岡をカメラに収めていく小林。しばらく二人で散策ロケを楽しんだ。

プライベートショットは、29年の時を経て初公開となる松岡の二十歳になったばかりの時の写真。小林が撮影した世界で一枚しかないスペシャルフォトだ。また、いつも小林がタレントさんたちに撮影後に撮らせてもらうピース写真。すでにおなじみの小林の日常の仕事の最後の一枚。松岡も20代の頃から撮ってきた。そんな完全なる貴重なプライベートショットをも初公開。

読み応え十分の対談は、「松岡くんはカモシカのようだから面白い。撮りたいと思わせる人だよね」と小林が言えば、「ばくさんは『これが面白いんじゃないか？』っていう画が自分の中にたくさんあって、普通に撮るだけじゃないんだよね。『すごいなあ』ってなるのは圧倒的にばくさんが多かった。TOKIO全員ばくさんがダメだっていう人はいなかったからね」と松岡。

新たな会社を立ち上げ、これから松岡がどんな50代を迎えるのか楽しみ、という小林に「株式会社TOKIOは4年やったんだけど、“大学”のようだったと思う。ほんとにピッタリ4年間だったし。すごく勉強になった。これからも今日を大切にやっていくよ！ 本当にばくさんとは、そういう節目節目で会うんだよね。今日もありがとう」。小林とだからこそ語ったデビューから今、そして未来の話まで本音でたっぷり語りつくしている。

唯一無二の新シリーズ「BAKU MAGAZINE」、ご期待ください。

【商品情報】

「BAKU MAGAZINE 松岡昌宏～カメラマン小林ばく40周年特別企画」

●発売日：2026年2月14日（土） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：3,300円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281709684/b/2810274/＞ほか）にてご予約いただけます。



