英語で謎解き×工作！仲間と協力して新学期のコミュニケーション力を高める、Kids Duo「Spring School 2026」開催！

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）の英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)キッズデュオ」(https://www.kidsduo.com/)は、年少～年長（3歳～6歳）・小学生（1年生～6年生）を対象に、春季特別プログラム「Spring School 2026」を、2026年3月16日（月）から4月4日（土）の期間限定で開催いたします。

詳細URL： https://www.kidsduo.com/springschool/

■開催の背景：「小1の壁」や「新学年への進級」への不安解消と、デジタル世代に求められる「リアルな対話力」

共働き世帯が増加する中、お子さまの小学校入学を機に直面する「小1の壁」に加え、進級を控えた春休みの過ごし方も多くの保護者さまにとって大きな悩みとなっています。具体的には、新1年生にとっては放課後の居場所不足や環境変化による精神的負担、在校生にとっては学校がない期間の生活リズムの乱れや新学年に向けた学習・心の準備などが課題として挙げられます。特に、幼稚園・保育園の卒園から入学式までの春休み期間は、多くの保護者さまがお子さまの居場所や生活リズムの維持に悩みを抱えています。

そのような中、Kids DuoのSpring Schoolは、英語環境での長時間保育を提供することで、こうした不安を解消します。新1年生（現年長児）には小学校生活同様の親元を離れた時間に慣れるためのプレ期間として、また在校生には規則正しい生活の中で英語に親しむ有意義な休暇として活用いただき、自信を持って新年度を迎えられるようサポートいたします。

また、デジタル化が進む中、子どもたちが対面で異年齢のお友だちと関わる機会は減少傾向にあります。Kids Duoでは上級生がリーダーシップを発揮し、下級生をサポートするといった縦の繋がりを通じて、新生活に不可欠な「コミュニケーション力」や「協調性」を育む場を提供します。

■Spring School 2026について

Kids Duoの「Spring School」はネイティブティーチャーとともに、工作やゲームなどを楽しみながら自然に英語に触れ、長時間を英語浸けで過ごすことができる毎年大人気のシーズナルスクールです。英語初心者でも、お子さまが英語を好きになれるようプロの講師がサポートします。

「Spring School 2026」のテーマは「Easter Magic（イースターの魔法）」。春休みという特別な時間を使い、異年齢の仲間と協力して謎を解いたり作品を作ったりする体験が、英語力だけでなく、新しい環境に飛び込む勇気や自信を育みます。「イースターの魔法＝友情を育むためのフレーズ」を学び、アクティビティを通してそのフレーズを使いながら新しいお友だちを作ることで、「フレンドシップマスター」を目指します。

■Spring School 2026：プログラムの一例

1．Easter Fun（お友だちとイースターを楽しもう！）

英語で自分の好きなことについて話したり、共通の話題を持つお友だちを見つけるゲームを行います。

・Easter Bingo

名前や年齢などを共有し合うビンゴゲーム。ビンゴカードに書いてある質問に答えお互いへの理解を深めます。

・Easter Scrapbook

自分だけのイースタースクラップブックを作るクラフト制作を行います。お友だちとクラフトピースを交換することで友情を育みます。

2．Easter Expedition（イースターの探検に出かけよう！）

チームで力を合わせてイースターバニーからのメッセージを探す探検に出かけます。それぞれの得意分野を活かして謎を解き、絆を深めます。

・Who Am I?

みんながそれぞれ記入したカードの情報を元に、「What do you like to do?」（何をすることが好き？）などの質問をしてカードの人物を探し出す推理ゲームです。

・Friendship Charm

モールで作ったパーツをチームで組み合わせて、一つのチャームを作る共同制作アクティビティです。

【Spring School 2026 概要】

■開催期間

2026年3月16日（月）～ 4月4日（土）

※開催日程、時間はスクールにより異なります。

※土日祝日の開催につきましては各スクールにお問い合わせください。

※定員になり次第、締切とさせていただきます。

■対象

年少～年長（3歳～6歳）、小学生（1年生～6年生）

※内部生・外部生ともに参加可能です。

■コース

小学生コース（小学1年生～6年生）

・午前コース / 9:30～13:30

・午後コース / 13:30～19:30

9:30～19:30までの1日4～6時間を英語環境でお過ごしいただけます。

午前・午後コースを組み合わせて1日中過ごすことも可能です。

※スクールにより、朝9:30以前のお預かり（前延長）のご相談も可能です。詳細はお問い合わせください。

年少～年長コース（3歳～6歳）

・午前コース / 9:30～13:30

・午後4時間コース / 14:30～18:30

・午後2時間コース / 15:00～17:00

■お申し込み方法

申し込み専用サイトまたは電話にて受け付け中

・申し込み専用サイト：https://www.kidsduo.com/springschool/

・電話番号： 0800-100-6935 11:00～19:00（日・祝除く）

Kids Duo(R)（キッズデュオ）

放課後の時間を英語づけの環境で満3歳から小学6年生の子どもたちをお預かりする英語学童保育・アフタースクール。首都圏を中心に全国で210以上※のスクールを展開。

特徴：

- ネイティブティーチャー、バイリンガルティーチャーの元、音楽や工作など、知的好奇心を刺激するたくさんのプログラムを英語で行うことで、自然に英語が身につく環境を提供- 学年を越えた「無学年の集団」の中で過ごすことで、社会性やコミュニケーション力が身につく- 送迎バスで小学校からスクール、スクールからご自宅付近へお子さまを送迎、最大20:30までの延長預かりが可能

公式サイトURL：https://www.kidsduo.com/(https://www.kidsduo.com/)

※2025年2月末時点

株式会社やる気スイッチグループ

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※1の教室を展開し、13万5千人以上※2の子どもたちの学びをサポートしています。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/(https://www.yarukiswitch.jp/)

※1※2 2025年2月末時点

