【第26回地域フットサルチャンピオンズリーグ】組合せおよび試合スケジュール公開のお知らせ

一般財団法人日本フットサル連盟


第26回地域フットサルチャンピオンズリーグを2026年2月13日（金）～15日（日）の3日間、福岡県福岡市の照葉積水ハウスアリーナにて開催いたします。


本大会に出場する各地域代表12チームの組合せおよびスケジュールが決定いたしましたのでお知らせいたします。



【出場チーム一覧】


北海道地域代表　　　Safilva札幌
東北地域代表　　　　malva山形fc
関東地域第１代表　　バルドラール浦安セグンド
関東地域第２代表　　ブラックショーツFC
関東地域第３代表　　ZOTTO WASEDA


北信越地域代表　　　ロベルカル信州フットサルクラブ
東海地域代表　　　　ROBOGATO Futsal Club
関西地域代表　　　　リンドバロッサ京都
中国地域代表　　　　FAREIA鳥取/tartaruga
四国地域代表　　　　YUIFA EHIME
九州地域第１代表　　R,D/DINO'S
九州地域第２代表　　Castillo北筑後




＜組合せとスケジュール＞　






＜試合結果＞　以下リンクにて順次アップいたします。


　https://jff-futsal.or.jp/competition/selection/score/(https://jff-futsal.or.jp/competition/selection/score/)



＜大会概要＞


参加資格など詳細は日本フットサル連盟HP(https://jff-futsal.or.jp/competition/champion/)をご覧ください。