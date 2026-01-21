【第26回地域フットサルチャンピオンズリーグ】組合せおよび試合スケジュール公開のお知らせ
一般財団法人日本フットサル連盟
第26回地域フットサルチャンピオンズリーグを2026年2月13日（金）～15日（日）の3日間、福岡県福岡市の照葉積水ハウスアリーナにて開催いたします。
本大会に出場する各地域代表12チームの組合せおよびスケジュールが決定いたしましたのでお知らせいたします。
【出場チーム一覧】
北海道地域代表 Safilva札幌
東北地域代表 malva山形fc
関東地域第１代表 バルドラール浦安セグンド
関東地域第２代表 ブラックショーツFC
関東地域第３代表 ZOTTO WASEDA
北信越地域代表 ロベルカル信州フットサルクラブ
東海地域代表 ROBOGATO Futsal Club
関西地域代表 リンドバロッサ京都
中国地域代表 FAREIA鳥取/tartaruga
四国地域代表 YUIFA EHIME
九州地域第１代表 R,D/DINO'S
九州地域第２代表 Castillo北筑後
＜組合せとスケジュール＞
＜試合結果＞ 以下リンクにて順次アップいたします。
https://jff-futsal.or.jp/competition/selection/score/(https://jff-futsal.or.jp/competition/selection/score/)
＜大会概要＞
参加資格など詳細は日本フットサル連盟HP(https://jff-futsal.or.jp/competition/champion/)をご覧ください。