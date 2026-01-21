【ストリートダンスコンテスト D-SHOCK 第6回関東第三予選】渋谷で過去最大規模94組305名が激突。2026年3月ファイナル進出16組が決定！

株式会社BUZZ GROUP

株式会社Chord Prise（本社:東京都渋谷区、代表取締役:来栖直哉）が主催する全国規模のストリートダンスコンテスト「D-SHOCK 2025-2026」の第6回関東第三予選が、2025年12月7日（日）に東京・BUZZ LIVE渋谷にて開催されました。

オフライン予選とオンライン予選を同時開催し、チーム・ソロ合わせて94組305名が参加。首都圏を中心に全国から集まったダンサーたちが、2026年3月31日（火）に開催されるD-SHOCK FINALへの切符をかけて熱いバトルを繰り広げました。

審査員には、アメリカShowstopper Finalで三冠を獲得した一条未悠氏と、KikiRaraメンバーとして国内外で活躍するNANA.氏を迎え、U-10（小学4年生以下）、U-12（小学6年生以下）、U-15（中学3年生以下）、OPEN（高校生以上）の4部門で16組が決勝進出を決めました。

本記事では、その結果をご報告いたします。

▶ D-SHOCKとは

D-SHOCKは、2016年にスタートした全国規模のストリートダンスコンテストです。

U-10（小学4年生以下）、U-12（小学6年生以下）、U-15（中学3年生以下）、OPEN（高校生以上）の4部門を設け、全国8エリア（仙台、神奈川、埼玉、東京、名古屋、大阪、福岡）および海外（タイ）で予選を開催しています。

オフライン予選とオンライン予選のハイブリッド形式を採用することで、地理的制約を超えて全国・海外のダンサーが挑戦できる環境を整備。「次世代ダンサーの登竜門」として、「挑戦・表現・成長」を主軸に、作品性・技術力・表現力を総合評価し、ダンサー一人ひとりが成長しやすい環境を提供しています。

▶ D-SHOCK第6回関東第三予選 開催概要

■ 大会名

D-SHOCK 2025-2026 ROUND 第6回関東第三予選

オフライン／オンライン予選 同時開催

■ 開催日時

2025年12月7日（日）

■ 会場

BUZZ LIVE渋谷（東京都）

■ 参加規模

合計94組、305名（チーム＋ソロ）

■ 部門構成

- U-10部門（小学4年生以下）- U-12部門（小学6年生以下）- U-15部門（中学3年生以下）- OPEN部門（高校生以上）BUZZ LIVE渋谷

▶ 予選の進捗状況

D-SHOCK 2025-2026シーズンは、2025年7月から2026年2月にかけて全国10回の予選が開催中です。第6回関東第三予選終了時点で7回の予選が完了しました。

【完了した予選】

- 第1回早期特別予選（オンライン）- 第3回関東第一予選（埼玉・アリオ鷲宮）- 第4回関東第二予選（神奈川・ラゾーナ川崎プラザソル）- 第5回九州予選（福岡・evol by GRANDMIRAGE）- 第6回関東第三予選（東京）← 本大会- 第7回中部予選（名古屋）

※第2回海外特別予選（タイ）は開催見送り

【今後の開催予定】

- 第8回関西予選（大阪）- 2026年1月25日- 第9回東北予選（仙台）- 2026年2月7日- 第10回関東第四予選＆オンラインFINAL（東京）- 2026年2月22日

全国の予選を勝ち抜いたダンサーたちは、2026年3月31日（火）にJAPAN PAVILION HALL A（埼玉県所沢市）で開催される「D-SHOCK 2025-2026 FINAL」に出場します。

▶ 審査員プロフィール

今回の予選では、国内外で活躍する第一線のダンサー2名が審査を担当しました。

一条未悠（いちじょうみゆ） Instagram: @miyu_mi_ko(https://www.instagram.com/miyu_mi_ko/)

2022年にアメリカ・ロサンゼルスで行われたShowstopper Finalのsolo部門で優勝、三冠を獲得。振り付け、生徒の指導、国内外イベント出演などで活動中。2018年韓国Feel The Funk Vol.13 WAACK部門BEST8、2020年～2021年XDAY DANCE COMPETITION EXPERIMENTAL U18で2度の優勝、2022年・2024年Showstopper Finalでsolo JAZZ senior優勝&クリスタル獲得。メディア出演も多数（THE TIME、情報7daysニュースキャスター、日曜日の初耳学「初耳ギフテッド」、モニタリング、ダンバトなど）。UNIQLO フリースTV CM出演・振り付け、Lucky Kilimanjaro「HEAT」MV出演・振り付けなど、振付師としても幅広く活躍。EXPG高等学院特別講師も務める。

NANA.（from KikiRara） Instagram: @sevenchan7(https://www.instagram.com/sevenchan7/?hl=ja)

Clean Bandit『SOLO』(Warner Music Japan) MV出演・振付、sia『Together』MV振付など、国内外のアーティストMVに多数出演・振付を担当。『SPINNS』全国店舗CM出演・振付・director、ちゃんみな、石川マリー、X21など多数のアーティストライブ振付を手がける。野田愛実 国立競技場ハーフタイムショー（約90人を動員）出演・振付・director、LDH EXILE SECOND 2020ツアーダンサー、ヒルクライム武道館LIVEバックダンサーなど、ステージ出演も多数。STEP JAM TOKYOなどのMCとしても活躍。ダンスコンテストでは、2014年～2017年ICECREAM、ZERO CONTEST、Soulm8などで優勝・準優勝を獲得。H&M、G-SHOCK、ROXYなど多数のファッションブランドとコラボレーション。

審査員のNANA./一条未悠

▶【オフライン予選】チーム部門 決勝進出チーム

❏ U-10部門（小学4年生以下）

【決勝進出】優勝：潤(https://www.instagram.com/karin.m___72/?hl=ja)（千葉県・6名）

【決勝進出】準優勝：DHYPE SquaD(https://www.instagram.com/yuukadayo_d/?hl=ja)（神奈川県・4名）

3位：トゥインクル★︎ガールズ(https://www.instagram.com/sara_9m1/?hl=ja)（東京都・2名）

DHYPE SquaD❏ U-12部門（小学6年生以下）

【決勝進出】優勝：yue(https://www.instagram.com/yume_m529/?hl=ja)（千葉県・2名）

【決勝進出】準優勝：RiVage(https://www.instagram.com/aine8_19/?hl=ja)（神奈川県・2名）

3位：12代目 湘南☆少女(https://www.instagram.com/himahima2929/)（神奈川県・7名）

yueRiVage❏ U-15部門（中学生以下）

【決勝進出】優勝：Fennec(https://www.instagram.com/mo623ri/)（東京都・6名）

【決勝進出】準優勝：sʌ́kjəbəs(https://www.instagram.com/sakjebes/)（埼玉県・5名）

3位：Zeruel(https://www.instagram.com/ryoka3280/)（埼玉県・2名）

Fennecsʌ́kjəbəs❏ OPEN部門（高校生以上）

【決勝進出】優勝：瞑(https://www.instagram.com/sna_.c5/)（神奈川県・2名）

【決勝進出】準優勝：ATLAS（埼玉県・5名）

3位：YK2B(https://www.instagram.com/yusei_lock/)（埼玉県・3名）

ATLAS

▶【オンライン予選】ソロ部門 決勝進出者

❏ U-10ソロ

【決勝進出】優勝：K!HO(https://www.instagram.com/kiho._.hope.star/)（神奈川県）

準優勝：RaLa(https://www.instagram.com/_rala_1014/)（群馬県）

3位：mirai(https://www.instagram.com/mira_i.dance/)（神奈川県）

❏ U-12ソロ

【決勝進出】優勝：ちーちゃん(https://www.instagram.com/hachi_momo0707/)（千葉県）

準優勝：iTO（東京都）

3位：ANN(https://www.instagram.com/ann.dance.studio.official/)（長野県）

K!HOちーちゃん❏ U-15ソロ

【決勝進出】優勝：HARUKA（群馬県）

準優勝：HARUKI（愛知県）

3位：kaNon（北海道）

❏ OPENソロ

【決勝進出】優勝：SARA(https://www.instagram.com/saaaaara623/)（岩手県）

準優勝：Chihiro（大阪府）

HARUKASARA

▶【オンライン予選】チーム部門 決勝進出チーム

❏ U-10部門

【決勝進出】優勝：ツキエデン(https://www.instagram.com/tsukieden_from.t_crown/)（東京都・3名）

準優勝：eve(https://www.instagram.com/muto_axk/)（新潟県・4名）

3位：GLITZ(https://www.instagram.com/muto_axk/)（埼玉県・2名）

❏ U-12部門

【決勝進出】優勝：CANDY FLOSS(https://www.instagram.com/canflo_2022?igsh=MXBra3d1bDRmN3ZweQ%3D%3D)（栃木県・2名）

準優勝：鴉礫(https://www.instagram.com/can_a89/)（千葉県・2名）

3位：亜和(https://www.instagram.com/anago_sz/)（東京都・神奈川県・2名）

ツキエデンCANDY FLOSS❏ U-15部門

【決勝進出】優勝："衣シキ糸ヨ葵杏ノ心"(https://www.instagram.com/comari_crown_1120/)（東京都・5名）

準優勝：WALNUT BROWNIE（埼玉県・3名）

3位：ディ・アーナ（宮城県・2名）

❏ OPEN部門

【決勝進出】優勝：DARK HAWKS(https://www.instagram.com/dancestudio_rize?igsh=NGoxMnRjY2lidm4y)（栃木県・5名）

準優勝：Ash（石川県・2名）

3位：GARULA（埼玉県・11名）

"衣シキ糸ヨ葵杏ノ心"DARK HAWKS

▶ D-SHOCK 2025-2026 FINAL 開催情報

全国の予選を勝ち抜いた精鋭ダンサーたちが集結し、各部門の頂点を目指します。

- 開催日：2026年3月31日（火）- 会場：JAPAN PAVILION HALL A（埼玉県所沢市）- チケット情報：前売 \4,400 / 当日 \5,500- 購入方法BUZZチケ：https://buzz-ticket.com/e/lxj06aadpw- 予選結果・ファイナリスト情報https://d-shock.net/yosen

D-SHOCK 2025-2026 FINALの情報はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000282.000141380.html)から

【関連リンク】

公式サイト：https://d-shock.net/

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/%40055jrtlc

公式X：https://x.com/D_SHOCK01

公式Instagram：https://www.instagram.com/info.d.shock/

株式会社Chord Prise

社名：株式会社Chord Prise

代表者：来栖直哉

本社所在地：〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-9-20 相沢ビル1B

事業内容：ダンススクール事業、イベント制作・運営事業、オリジナルプリント事業、映像制作事業、教育事業、フォトスタジオ事業

HP：https://chordprise.com/



※株式会社Chord Priseは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/