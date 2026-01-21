【西武福井店】チョコレートパラダイス2026

株式会社そごう・西武

西武福井店のバレンタイン「チョコか、チョコ以外か」

スイーツを楽しむイベントとして進化し続けるバレンタイン。そごう・西武が 12月に実施したアンケートでも購入する目的、購入予定の商品は「プレゼント用」、「チョコレート」にとどまらず更なる広がりを見せています。会場では、地元福井のパティシエのこだわりあふれるチョコレートやスイーツ、人気の全国ブランドなど、この時期ならではの品揃えでお楽しみいただけます。また、日本初登場など話題性ある「チョコ」に加え、「チョコ以外」のスイーツに着目。焼き菓子、マカロン、煎餅など新発想のスイーツを展開。「カカオショック」をはじめとした原材料の高騰の影響を避けつつバリエーションの広がりで、商戦規模の拡大を目指します。

■１月２８日（水）～２月１５日（日）

■西武福井店 ６階＝催事場 、１階＝特設会場は２月１６日（月）まで開催

※最終日は両会場ともに午後５時閉場

地元福井の人気パティシエがお届けするスペシャルチョコレートチョコ

オリジナリティとこだわりあふれる地元チョコレート。西武福井店限定もそろいます。

〈福井市／パティスリーハシモト〉 プルモア Pourmol[抹茶・ラズベリー]（1個、各種）・・・各2,160円 西武福井店限定

抹茶味は、サクサク抹茶タルト生地の中に濃厚の抹茶生チョコレート、アプリコットのコンフィチュールのアクセント。抹茶のほろ苦さとキュッと酸味の効いたコンフィチュールが口の中でハーモニーを奏でます。トッピングにはホワイトガナッシュに抹茶パウダーやカカオニブのアクセント、ボンボンショコラのデコレーションも贅沢２種をのせました。

ラズベリー味は、ココアタルト生地にマイルドなビターブラックの生チョコレート。甘酸っぱいラズベリーのコンフィチュールのアクセント。デコレーションはキュートなハートのショコラ、リッチなアールグレイのボンボンショコラの組みあわせ。プルモア＝自分のための贅沢なショコラです。

〈福井市／カフェ点〉チョコレートのブーケ（1個）・・・5,400円 西武福井店限定 ※事前のご予約のみので販売、会場にてお渡しの３日前までにご注文ください。お渡しは2月４日（水）からとなります。【限定20個】〈越前市／エスポワール〉リュクスカカオ[ビターショコラ・キャラメルサレ]（1個、各種）・・・各1,836円 西武福井店限定〈坂井市／西洋菓子倶楽部〉 羽二重結びバウム ショコラ（5個入、1箱）・・・1,296円〈福井市／BONO BONO〉日本酒生チョコ[早瀬浦・常山]（８個入1箱、各種）・・・各2,268円〈福井市／山奥チョコレート日和〉 和の生トリュフチョコ[抹茶・きなこ]（1箱、各種）・・・各1,944円〈越前町／朝日風月堂〉 ちょこ餅（４個入、1箱）・・・561円

見逃せない憧れの海外ブランド〈ゴディバ〉アリスのティーパーティー セレクション（６粒入）・・・3,942円〈ゴディバ〉アリスのティーパーティー アソートメント（９粒入）・・・4,104円〈ピエール・エルメ・パリ〉 マカロン６個詰合せ（1箱）・・・3,348円〈デジレー〉 そごう・西武限定ショコラ（８個入）・・・2,376円フレーバーを楽しむ国内注目ブランド〈パティシエ エス コヤマ〉テリーヌ ドゥ ショコラ ヘッコンダ（１本）・・・2,592円〈シルスマリア〉真澄生チョコレート（16粒入） ・・・3,132円みんなで楽しむ国産人気ブランド〈MUDDLER(マドラー）〉 マドラー（1０個入）・・・1,296円〈メリーチョコレート ジャミーラ〉ライル[夜]（６個入）・・・1,620円〈メリーチョコレート ねこみゃみれ〉にゃそーてっどチョコレート（22個入）・・・2,160円〈神戸𥝱月堂〉コウベピアー（６本入、1箱）・・・1,296円

今年注目！西武福井店の「チョコ以外」〈福井市／レゾンス〉西武福井店限定 バレンタイン マカロンセット[ICHIGOOJI×クロモジダークチョコ、紅映梅×はちみつホワイトチョコ]（２種・計５個入、１箱）・・・2,601円〈トーキョー煎餅〉チョコあられ[ストロベリー]（約33g×2袋）・・・972円〈小江戸川越 芋福堂〉西武福井店限定 おいもちっぷすチョコ仕立て（１袋）・・・1,001円