日本のトップスイマーが集結！「KOSUKE KITAJIMA CUP 2026」をCS放送日テレジータスで1/24(土)・1/25(日)生中継！

株式会社ＣＳ日本




2025年世界選手権日本代表の招待選手を迎え、アジア大会代表選考会の前哨戦として注目を集める「KOSUKE KITAJIMA CUP」。


日本トップスイマーが集結し、東京オリンピック会場・東京アクアティクスセンターから決勝を生中継でお届けします。50m種目は今回も3ラウンド制の勝ち抜き戦（10名→4名→2名）。迫力の真剣勝負に注目です。



CS放送日テレジータスでは、大会2日目と3日目の模様を1/24(土)・1/25(日)の15時30分より生中継！


さらに、競泳界のレジェンド、北島康介さん、松田丈志さん、萩野公介さんの直筆サイン入りグッズが当たる豪華プレゼントキャンペーンも実施。詳しくは日テレジータスHPへ！



こちらの番組は、スマートホン・タブレット・パソコンなどで見られる動画配信*に対応！


＊スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応



＜放送日程＞


KOSUKE KITAJIMA CUP 2026


＜２日目＞　1月24日(土)　15：30 ～ 18：15　生中継/配信


【解説】松田丈志


【実況(日本テレビアナウンサー)】山本健太、北脇太基、鈴木健、水越毅郎


【インタビュー】並木雲楓




＜３日目＞　1月25日(日)　15：30 ～ 18：15　生中継/配信


【ゲスト解説】北島康介


【解説】萩野公介


【実況(日本テレビアナウンサー)】山本健太、北脇太基、鈴木健、石川みなみ


【インタビュー】並木雲楓




※放送内容、放送日時変更の可能性あり



◆「KOSUKE KITAJIMA CUP 2026」番組ページ


https://www.gtasu.com/others/kosukekitajimacup/


（日テレジータス公式WEB）




◆視聴方法


スカパー！（CS257）、スカパー！プレミアムサービス（Ch.608）


J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます




◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法


スカパー！番組配信にてご覧いただけます




◆視聴方法に関するお問い合わせ先


日テレジータス カスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）




◆日テレジータス公式SNS


X(旧Twitter)：@Gtasu




◆会社情報


会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）


代表取締役社長：高橋　知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階