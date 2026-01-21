桜樽で仕込んだモルトウイスキー「万櫻 -banou-」の抽選販売を開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、桜樽で仕込んだモルトウイスキー「万櫻 -banou-」を、2026年1月21日（水）17:00より抽選販売を開始します。（https://kurand.jp/pages/banou）

「万櫻 -banou-」について

「万櫻 -banou-」は、桜樽で仕込んだモルトウイスキーです。洋酒の代表格「ウイスキー」を日本らしく表現するために、注目したのは日本が誇る花「桜」でした。ノンピーテッドのモルトウイスキーを3年にわたるオーク樽の熟成後に、吉野杉の樽で清々しいウッディ感を加えて、最後に桜樽で熟成することで、華やかな香りと柔らかく甘やかな香りの余韻を残します。一口飲めば桜並木が眼前に広がる、和洋折衷な体験をご堪能ください。

「万櫻 -banou-」の味わい

シナモンのような甘い香りと、栗や松を思わせるウッディな香ばしさが広がり、ひと口含めば、深みのあるウッディーでスパイシーな味わいの奥に、まるで花を咲かせるように桜の木がほのかに香り、春を思わせる余韻が広がります。複雑さが調和した極上の仕上がりをご堪能ください。

商品詳細

【万櫻 -banou-】

◯ジャンル：ウイスキー

◯アルコール度数：43％

◯内容量：500ml

◯原材料：モルト(スペイン製造、国内製造)

◯製造元：神息酒造（奈良県）

◯販売価格：9,800円（税込）

酒蔵について

＜神息酒造（奈良県）＞

奈良県唯一のウイスキー蒸留所「神息酒造」。日本名水のひとつである、曽爾高原の水。人口1,200人の小さな村、奈良県曽爾村。小さな村の中には焼酎工場、ビール工場、ウイスキー蒸留所があります。美味しいお酒が生まれるに足る最良な環境の元、 芳醇なウイスキーをつくっています。

<受賞歴＞

◯The Spirits Business Asian Spirits 2024 Masters-Masterメダル

◯サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）2023 銀賞

◯Whisky Bible 2021 91ポイント

◯Cigar & Spirits Magazine 2020 金賞

抽選販売について

◯商品：万櫻 -banou-

◯販売価格：9,800円（税込）

◯応募期間：2026年1月21日（水）17:00～2月4日（水）13:00

◯当選連絡：2月4日（水）以降

◯配送時期：3月下旬以降順次発送予定

◯特設サイト：https://kurand.jp/pages/banou

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp