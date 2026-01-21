【POLA×女の転職type】プロのメークアップディレクターが教えるメイクセミナーを1/31(土) 渋谷ヒカリエで開催！

株式会社キャリアデザインセンター

2026年1月31日（土）に渋谷ヒカリエ ヒカリエホールにて開催する「女の転職type転職イベント」で、「POLAのメークアップディレクターが教える！自信につながるメークセミナー」を実施いたします。

■ 背景：20周年の感謝を込めて、働く女性の「一歩」を応援

昨年20周年を迎えた『女の転職type』では、これまで支えてくださった多くの女性たちへ感謝を込め、働く毎日を豊かにする企画「20のいいこと」を展開しています。 その特別企画として、自分らしく輝く女性を応援し続けるPOLAとのコラボレーションが実現しました。転職活動のなかでも、特に緊張や不安を感じやすいのが「面接」です。本セミナーでは、外見を整えるだけでなく、心まで前向きになれるようなメークの力を通じて、転職活動に挑む女性たちを全力でバックアップします。

■ セミナーコンセプト：「私がどう見せたいか」を表現する

これまでの「人に見られるためのマナー」としてのメークから、コロナ禍を経て、「自分がどうありたいか」を表現する手段へと、メークの価値観は大きく変化しました。

本セミナーでは、POLAのメークアップディレクターによる実演を交え、メークを自己表現として楽しむためのポイントを伝授。「自分に自信が持てない」「いつも同じ顔になってしまう」といったお悩みを解決するヒントをプロの視点からお届けします。

【講演者プロフィール】株式会社ポーラ メークアップディレクター 中岡 弘喜 さん

メークの企画・開発・監修・教育、ショーやセミナー出演など、ポーラのメークの全てに精通するディレクター兼アーティスト。各種撮影からファッションショーバックステージ、視覚障がい者に向けた“鏡を使わないメークレッスン”など、多岐に渡りメークシーンをリード。

メークブランドの美容部員としてキャリアをスタートし、個人売上30か月連続世界1位を記録。新規コスメブランドの立ち上げ、育成を経て現職に。

【女の転職type転職イベント 開催概要】

日時： 2026年1月31日（土）12:00～18:00（受付終了17:30）

会場： 渋谷ヒカリエ 9F ヒカリエホール 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1

交通：

・JR線・京王井の頭線「渋谷駅」と2F連絡通路で直結

・東京メトロ銀座線「渋谷駅」と1Fで直結

・東急東横線・田園都市線・東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B5出口と直結

対象： 転職をお考えの女性の方（ご自身を女性と認識されている方）

詳細は以下のページをご覧ください。

https://woman-type.jp/s/event/

「20のいいこと」企画は以下の特設ページから！

https://woman-type.jp/s/campaign29/

■『女の転職type』20周年記念書籍『働くわたしの仕事地図』も好評発売中

「このままでいいの？」と漠然とした不安を抱える働く女性へ。やりがい、人間関係、ワークライフバランス…。キャリアの悩みを解消し、自分らしい人生の舵をとるためのヒントが満載。あなただけの「仕事地図」を見つけるための一冊です。

著者：小林佳代子（女の転職type編集長）

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年5月14日

発行：ダイヤモンド社

ページ数：208ページ

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478120706

■『女の転職type』

正社員で長く働きたい女性のための転職サイトです。2005年のサービススタートからおかげさまで20周年を迎えます。未経験から正社員になれる求人、プライベートも充実できる残業が少ない求人、仕事と育児を両立できる求人など、女性に人気の求人を多数掲載。充実したマッチング機能で、自分に合った仕事を見つけることも簡単です。

https://woman-type.jp/

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金 ：5億5866万円

設立 ：1993年7月8日

従業員数 ：768名（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供