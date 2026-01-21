TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のオンラインくじ「eeoくじ」が発売中！ リゼルたちの高貴な姿や名シーンが豪華景品に
2026年1月より放送がスタートしたTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のオンラインくじ「eeoくじ」が、通販サイト「eeo Store online」にて1月15日(木)より販売中です！
ある日突然別の世界に転移したにもかかわらず、異世界生活を“休暇”として満喫する青年・リゼル。彼の知的な佇まいや、周囲の人々との温かい交流に日々癒やされている方も多いのではないでしょうか？ そんな本作の魅力が詰まった新作グッズが、ハズレなしのくじとなって登場です！
アニメイラストや心に残る場面写を使用した、日常生活でも作品の世界観を感じられる豪華景品を余すところなくご紹介しますので、ぜひ最後までチェックしてください!!
開催情報
販売期間：2026年1月15日(木)～2月4日(水)
販売価格：1回880円（税込）
お届け日：2026年3月中旬頃を予定しております。
決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済
開催場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/7422?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1060)
アニメイラスト＆場面写を使用した豪華景品がS賞からD賞まで登場！
【景品一覧】
S賞 キャンバスボード（全1種）
A賞 アクリルスタンド（全8種）
B賞 デカアクリルキーホルダー（全8種）
C賞 アクリルカード（全16種）
D賞 缶バッジ（全16種）
※S賞以外はランダムで１種が当たります。
「eeoくじ」購入特典はポストカード！
TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』の「eeoくじ」を1会計で5枚ご購入ごとに、ポストカード（全8種）をランダムで1枚プレゼント！
景品とあわせて、ここでしか手に入らないポストカードもぜひ手に入れてください♪
S賞 キャンバスボード（全1種）
一番レアなS賞は、3号Fサイズ（約27.3×22cm）のキャンバスボード。アニメキービジュアルを贅沢に堪能できるビッグサイズで、高級感のある逸品です！
また1会計50回のご購入でS賞が確定に。詳細は画像をチェックしてみてください！
A賞 アクリルスタンド（全8種）
縦横最大15cmで、リゼルたちの優雅な全身姿を思う存分味わえるアクリルスタンドがA賞に登場です♪
B賞 デカアクリルキーホルダー（全8種）
B賞のデカアクリルキーホルダーは、栞をイメージしたオシャレなデザイン！ 約10cmと大きめサイズなので、お出かけ先でもイラストが見やすくなっています。
C賞 アクリルカード（全16種）
大きさ約7cm×9cmと、持ち運びしやすいアクリルカードがC賞に。しっかりとした厚みがあるので、ラックなどに並べてアニメの思い出に浸るのもおすすめ！
D賞 缶バッジ（全16種）
D賞の缶バッジは、大きさ約5.7cm。お顔をクローズアップしたデザインで、キャラクターたちの穏やかな表情をより間近で眺められるアイテムです♪
(C) 岬・TOブックス／穏やか貴族製作委員会
