ミュゼプラチナム、グループ横断型ポイント制度「MUSEE MILE」を新設　2026年3月始動予定

ミュゼ・メディア・HD株式会社






ミュゼ・メディア・HD株式会社（以下、当社）は、ミュゼブランドの新たな取り組みとして、新ポイント制度「MUSEE MILE（ミュゼマイル）」を2026年3月より開始いたします。


なお、本制度の本格始動に先立ち、ECサイト「ミュゼショッピング」では、2026年1月21日よりポイント付与機能を先行導入し、あわせてポイント5倍キャンペーン（1月末まで）を実施いたします。



MUSEE MILEは、ミュゼプラチナムサロン、どこでもミュゼプラチナム加盟店、ECサイト「ミュゼショッピング」など、ミュゼブランドの各種サービスを横断して利用できる新しいグループ横断型のマイル制度です。


本制度は、今後のミュゼブランド全体の展開を見据えて拡張性と使いやすさを重視して新たに設計されました。



■ MUSEE MILE 概要


開始時期：2026年3月予定


名称：MUSEE MILE（ミュゼマイル）


内容：


　・サービス利用に応じてマイルが貯まる


　・貯めたマイルは、各種サービスや商品との交換に利用可能


利用対象サービス：


　・ミュゼプラチナムサロン


　・どこでもミュゼプラチナム加盟店


　・ECサイト「ミュゼショッピング」



今後の展開：


　ミュゼブランドに関わる各種サービスとの連携や、マイルの利用先・交換先の拡充を順次予定しています



■ ミュゼショッピングでの先行導入について


MUSEE MILEの本格開始に先立ち、ECサイト「ミュゼショッピング」では、2026年1月21日よりポイント付与機能を先行導入いたします。


先行導入期間中は、ポイント5倍キャンペーン（1月末まで）を実施し、新しいポイント制度をいち早く体験いただけます。



ミュゼショッピング(https://musee-shopping.com/)



なお、ポイントの利用（お支払いへの充当・交換等）については、MUSEE MILE開始にあわせて順次対応予定です。



■ ミュゼプラチナムグループブランドの紹介



●ミュゼプラチナム


「キレイになりたい、すべての人へ。」


2003年の創業以来、エステティックサロンの常識を変え、多くの人が利用しやすい美容サービスを追求してきた「ミュゼプラチナム」。お客様主義を大切にし、心から満足できる体験を提供します。


公式サイト(https://musee-pla.com/)



●どこでもミュゼプラチナム


「あなたの街に、ミュゼのキレイを。」


全国の加盟サロンと共に、地域に根ざした美容体験を提供。「どこでもミュゼ」は、身近な街でミュゼ品質の美容サービスを届ける新しいサロンのかたちです。


公式サイト(https://dokodemo-musee.com/)



●ミュゼショッピング


「サロン品質を、あなたの日常に。」


サロン発のコスメや美容機器を厳選し、自宅でもミュゼ品質のケアを楽しめる商品をお届けするミュゼ公式オンラインショップです。


公式サイト(https://musee-shopping.com/)



●ミュゼモバイル


「脱毛だけじゃない。通信と美容をひとつに。」


スマホを通じて、美容をもっと身近に。通信費を抑えながら、ミュゼのサービスをお得に体験できる新しいモバイルライフを提案します。


公式サイト(https://xmobile.ne.jp/musee-mobile/)



ミュゼプラチナムは、美容・商品・サービスを横断して価値が循環する新しいブランド体験の実現を目指し、今後も仕組みづくりを進めてまいります。



＜本件に関する報道関係者からの問い合わせ先＞


ミュゼ・メディア・HD株式会社 広報担当


E-mail：mmh@musee-pla.jp