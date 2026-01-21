マリナ リナルディ 2026年春夏コレクション「The Best of」をローンチ

株式会社マックスマーラ ジャパン

MARINA RINALDI(マリナ リナルディ)は、2026 年春夏コレクション 「The Best of （ベ

スト・オブ）」を、1 月中旬より店頭展開開始いたします。本コレクションのローンチにあわ

せ、新たなブランドロゴと、ブランドアイデンティティを象徴する新しいモノグラム「MR」

がデビューいたします。

「The Best of（ベスト・オブ）」は、マリナ リナルディが大切にしてきた価値観――女性の

多様なニーズに絶えず寄り添い、顧客との親密で自然な関係を育む姿勢――を称えるユニー

クなコレクションです。新しいロゴは、従来のロゴに用いられていた2 つの「R」を結ぶ曲

線的な装飾を取り除き、より洗練されたシグネチャーへと進化しました。

本コレクションは、異なる用途を持つアイコニックなアイテムが、女性たちに寄り添うス

ピリットのもとでシームレスに調和し、自在にミックスアンドマッチできるスタイルを生

み出します。カラーパレットは、シーズンの前半のネイビーやレザー、バターイエローから

始まり、後半には、セージ、ホワイト、ベージュへと移行。さらに夏にはフューシャ、レッ

ド、ワインといった鮮烈な⾊彩がアクセントを添えます。春には、ブランドを象徴するトリ

アセテート素材を用いた、ダブルブレストのパンツスーツやギャバジン素材を用いたトレン

チコートが登場。ポルカドット柄のオーガンジーシャツドレスやプリーツをあしらった膝

丈ドレスが華やかさを添えます。加えて、ストレッチコットンのデニム、ジャージやニット

素材の心地良いシンプルなシルエットが、女性らしいリラックス感を演出します。夏のワー

ドローブには、リネンやコットン、サテン、シルクジョーゼットなどの軽やかな素材を使用。

フォーマルなデイウェアから、流れるラインのケープドレス、軽やかなローブコート、洗練

されたビーチウェアまで、多彩なアイテムが揃います。

マリナ リナルディは、女性にフォーカスし、さまざまな体形の美しさとユニークネスを讃

えてきました。独自のノウハウと卓越したクラフツマンシップを通じて、すべての女性が自

分らしい姿で輝ける喜びを提供しています。

本コレクションは、1 月中旬より全国のマリナ リナルディショップにて発売予定です。

【商品一例】

トレンチコート \123,200税込みビジュー付きアウター \123,200税込みツイードジャケット \177,100税込みブレザー \156,200税込みビジュー付きシャツ \93,500税込みデニムスカート \47,300税込みプリーツロングドレス \195,800税込みオーガンジーブラウス \173,800税込みバッグ \44,000税込み

About MARINA RINALDI

イタリア生まれのマリナ リナルディは、知的で美しい女性たちの為に、あらゆるライフシーンに対応可能なコレクションを豊富なサイズバリエーションで展開するブランドです。40 年以上にわたり研究された独自のパターンとカッティングから生まれる着心地の良さとシルエット、そして高品質でモダンなスタイルは、世界中の女性たちから愛されています。