STマイクロエレクトロニクス、小型・高効率の同期整流コントローラを発表

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、省スペース化と効率向上を可能にする同期整流コントローラ「SRK1004(https://www.st.com/ja/power-management/srk1004.html?icmp=tt47775_gl_pron_jan2026)」を発表しました。同製品は、アクティブ・クランプ方式や、共振フライバック方式、擬似共振フライバック（ACF、AHB、QR）方式コンバータの2次側の効率を高め、充電器や電源アダプタ、スイッチング電源に用いられます。小型（2 x 2mm）のためSRK1001の代替としても使用でき、新しいスイッチオフ・アルゴリズムによって効率と堅牢性の向上を実現します。

SRK1004シリーズには6品種が用意されており、ロジック・レベルまたは標準的なMOSFETゲート駆動に加え、ドレイン・インダクタンスの補償用としてターンオフ遅延を25nsまたは150nsから選択することができます。アクティブ・クランプ方式や共振フライバック方式、擬似共振フライバック方式に最適なこのコントローラは、不必要なスイッチングを防止するためのターンオン・ウィンドウの幅を生成する回路も搭載しています。ゲートへの出力は最大1.6Aのシンク電流と0.6Aのソース電流を使用でき、スイッチング周波数を500kHzにまで上げているため、小型で低コストの設計が可能です。

SRK1004には、STの堅牢なシリコン・オン・インシュレータ（SOI）プロセスが活用されており、ローサイド側またはハイサイド側のいずれにおいても、接続されるMOSFETを最大190Vのドレイン・ソース間電圧で制御できます。幅広い電源電圧範囲（4V～36V）を備えているため、ローサイド構成ではコンバータ出力から、またはハイサイド構成ではトランス側から電源を供給できます。これにより、専用の補助電源を用意する必要がなく、部材コストを最小限に抑えることができます。SRK1004はリニア・レギュレータを内蔵しており、ICの内部回路とゲート・ドライバ、およびオフチップ回路用の出力ピンに電力を供給します。

6品種それぞれに、評価ボード「EVLSRK1004A」～「EVLSRK1004F」が用意されており、新製品の開発を迅速に開始できるとともに、目的とするコンバータ回路やMOSFETにSRK1004のどの品種が最適かを選定できます。

SRK1004(https://estore.st.com/en/products/power-management/ac-dc-converters/synchronous-rectification-controllers/srk1004.html?icmp=tt47775_gl_pron_jan2026)は現在量産中で、熱効率に優れたDFNパッケージ（6リード）で提供されます。単価は、1000個購入時に約0.36ドルです。

詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/ja/power-management/srk1004.html?icmp=tt47775_gl_pron_jan2026)をご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約50,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

