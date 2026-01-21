アイドルと自治体のコラボ商品を錦糸町マルイで２月１１日から限定発売開始

写真拡大 (全11枚)

一般社団法人公民連携推進機構


「内閣府地方創生2.0」モデル事業として、奈良県宇陀市・山梨県大月市・和歌山県那智勝浦町の３自治体と（一社）公民連携推進機構が連携し実施している『アイドルと一緒に地域創造』プロジェクトでは、アイドルの皆さんと地域事業者が一緒に開発した新商品の販売を、２月１１日から錦糸町マルイにて開始したします。



この事業の一環として、地方創生公民連携推進大使の平嶋夏海さん・佐々木優佳里さん・兒玉遥さん・Rain Treeさんが、積極的に地域事業者に新商品開発を提案し、約半年間の開発期間を経て商品化されたものです。新商品の販売を令和8年２月１１日から東京・墨田区の錦糸町マルイで開始します。今回の錦糸町マルイでの販売を皮切りに、各自治体においてふるさと納税の返礼品登録も予定しています。



本事業の特長は、単なるアイドルが参加するだけのプロジェクトではなく、アイドルが地域事業者とコラボして新商品を開発し、地域に関心を持つ「関係人口」を増加させ、社会貢献や農業に興味のある人々が訪問する機会を創出、地域業者の事業成長の支援、そしてPR手法や広報活動について、アイドルに加えてインフルエンサーも支援するという、これまでにない自治体と民間さらにアイドルが連携する「地域全体の経済活性化」スキームです。



具体的には、当機構理事会員企業の株式会社GMTSが中心となり、同会員企業である株式会社ZUU、ギグワークス株式会社が参画した「アイドル・タレントと地方自治体の新しい連携スキーム」となります。人気アイドル・タレントが、地方創生公民連携推進大使として、令和7年10月から毎月、自治体を訪問し、地域の持つ魅力の発信や情報発信を必要とする事業者の広報支援などを通じて、地域経済の活性化のための活動をしています。一方、本事業にはグループを卒業したアイドルの「セカンドキャリア」育成の機会創出という側面もあります。



本プロジェクトは、アイドルと地域事業者のコラボにとどまらず、NFTを活用したDAO（分散型コミュニティ）によって、ファンが“地域を支える担い手”として一緒に商品開発に参加している点が大きな特徴です。












【特別販売会開催概要】


名称：３自治体・アイドル開発新商品限定発売会
会場：錦糸町マルイ7階イベントスペース


日時：2月11日（水）18:00～21:00　NFT保有者限定・Rain Tree新野風香手渡し販売会


2月12日（木）18:00～21:00　NFT保有者限定・Rain Tree鈴野みお手渡し販売会


2月13日（金）18:00～21:00　NFT保有者限定・平嶋夏海手渡し販売会


2月14日（土）13:00～16:00　NFT保有者限定・佐々木優佳里手渡し販売会


2月15日（日）11:00～20:00　限定商品一般販売会


2月16日（月）18:00～21:00　NFT保有者限定・Rain Tree 吉川海未手渡し販売会


2月17日（火）18:00～21:00　NFT保有者限定・Rain Tree 朝宮日向手渡し販売会



＊アイドル本人手渡し販売会


新商品開発を応援頂いたNFTプロジェクトパス保有者限定招待（各回限定20名）


平日１.17:30～　２.18:00～　３.18:30～　４.19:00～　５.19:30～　６.20:00～


土曜日１.13:00～　２.13:30～　３.14:00～　４.14:30～　５.15:00～　６.15:30～


＊２月１５日のみ、NFT保有者以外も参加可能な限定数量販売を実施。（数量限定）



【NFTプロジェクトパス】


アイドルの新商品開発を応援するプロジェクトパス。ラベルデザイン投票や試作品プレゼント、


本人手渡し販売会への招待、アイドル出演イベントへの招待等も本プロジェクト内でを実施。









■平嶋夏海の新商品開発プロジェクトパス（投票権付き）　https://nft.hexanft.com/nftmaticmulti/524


■佐々木優佳里の新商品開発プロジェクトパス（投票権付き）　https://nft.hexanft.com/nftmaticmulti/617


■兒玉遥の新商品開発プロジェクトパス（投票権付き）https://nft.hexanft.com/nftmaticmulti/525


■Rain Treeの新商品開発プロジェクトパス（投票権付き）https://nft.hexanft.com/nftmaticmulti/616




■ DAOを活用した画期的な地方創生モデル


本事業では、NFTプロジェクトパスを保有するファンがDAOの一員として参加し、「応援する側」から「一緒に地域を創る側」へと役割を広げる取り組みを行ってきました。



１. アイドル・ファン・地域事業者が協力した商品開発


新商品の開発にあたっては、アイドル本人、NFTプロジェクトパスを保有するファン、各地域の事業者が協力し、ラベルデザインの投票や意見交換を通じて商品づくりに参加しました。アイドルとファンが一緒にラベルデザインを考え、地域事業者と対話を重ねながら形にしていくことで、地域の担い手不足やリソース不足を補完する新しい商品開発の形を実現しています。



２. ファンが“地域の担い手”としてイベント運営にも参加


今回の錦糸町マルイでの販売イベントでは、NFTプロジェクトパスを保有するプロジェクト参加者が、当日の運営スタッフとしても参加し、地域のまちづくりを支援します。販売サポートや来場者対応などを通じて、ファン自身が地域の一員としてイベントを支えることで、「応援する」から「一緒に動く」地方創生を体現する取り組みとなっています。



【限定販売商品】


■平嶋夏海プロデュース商品


１.平嶋夏海×久保本家酒造　限定生産「生酛のどぶ夏海」　販売価格5000円


・錦糸町マルイ販売数100本　＊2月13日・14日のみ販売



２.平嶋夏海×奥大和ビール　限定生産「723ビール」販売価格　3本set 3600円


・錦糸町マルイ販売数300本　＊2月13日・14日のみ販売　



３.平嶋夏海プロデュース　限定生産「放牧豚・大和当帰ソーセージ【辛口】3本入り」販売価格3600円


・錦糸町マルイ販売数100個　



４.平嶋夏海レシピ考案　和歌山県漁連プレミアム缶「みそマヨまぐろ」　販売価格　3缶2800円


・錦糸町マルイ販売数100set　



５.平嶋夏海プロデュース　福助堂プレミアム「OTANA SWEETS　3缶set」販売価格3600円


・錦糸町マルイ販売数100set　



■佐々木優佳里プロデュース商品


１.佐々木優佳里×芳岡　「厳選セレクション（佐々木優佳里メッセージカード入り）」販売価格3800円


・錦糸町マルイ販売数100箱　



２.佐々木優佳里プロデュース　「ヘルシーソーセージ(大和当帰入り)　3本入り」販売価格3600円


・錦糸町マルイ販売数100個　



３.佐々木優佳里×Far Yeast Brewing限定生産「YUKARI SASAKI BEER」販売価格　3缶2400円


・錦糸町マルイ販売数100set　＊2月13日・14日のみ販売



■兒玉遥プロデュース商品


１.兒玉遥×久保本家酒造　限定生産「睡龍遥」　販売価格6000円
・錦糸町マルイ販売数25本　＊2月13日・14日のみ販売



■Rain Treeプロデュース商品


１.Rain Tree新野楓果　和歌山県漁連プレミアム缶「洋風スペシャル」　3缶2800円


・錦糸町マルイ販売数100set　＊2月11日のみ販売



２.Rain Tree鈴野みお　和歌山県漁連プレミアム缶「バジルカレー」　3缶2800円


・錦糸町マルイ販売数100set　＊2月12日のみ販売



３.Rain Tree朝宮日向　和歌山県漁連プレミアム缶「ザ・中華」3缶2800円


・錦糸町マルイ販売数100set　＊2月16日のみ販売



４.Rain Tree吉川海未　和歌山県漁連プレミアム缶「明太マヨブラックペッパー」3缶2800円


・錦糸町マルイ販売数100set　＊2月17日のみ販売



５.Rain Tree×an寿an　「プレミアムしずくクッキー」販売価格3200円


・錦糸町マルイ販売数　2月11・12・16・17日のみ各日50箱先着販売



＜本件に関するお問合せ＞


一般社団法人公民連携推進機構　担当：小林


TEL：03-6899-1189(#)　Mail：info@cclg.or.jp