【イベントレポート】2026年初の交流会「ONECARAT新年会」を開催！

株式会社AEGIS GROUP

2026年1月14日（水）、ライバー事務所ONECARAT（ワンカラット。株式会社AEGIS GROUP運営） 主催によるライバー交流イベント「ONECARAT新年会～ライバー交流会～」を開催いたしました。

昨年に引き続き開催されたライバー交流会。今年も、所属ライバー同士のリアルな交流と横のつながりの強化を目的として企画されました。普段はそれぞれの場所から画面越しに活動しているライバーたちが、ONECARAT事務所に集結。

お酒を嗜みながらのフリートークや豪華景品をかけた運試し、チーム対抗のゲーム企画などを通じて、ライバー間の親睦が深まった1日の様子をお届けします！

開催日：2026年1月14日（水）

会場：ONECARAT事務所（東京都渋谷）

参加対象：ONECARAT所属ライバー

実施内容：軽食会／情報交換フリートーク／チーム対抗ゲーム大会／新春運試しガラポン

お酒と共に交流スタート！普段話せない「ライバーあるある」で共感の嵐

新年会はお酒と華やかなケータリングと共に開幕いたしました。

今回は遠方から新幹線で駆けつけてくれたライバーや、イベント初参加の新人ライバーも多数参加。開始直後は「初めまして」の挨拶が飛び交い、少し緊張した面持ちの方も見受けられましたが、乾杯の合図を皮切りに会場の雰囲気は一変！一気に大盛り上がりを見せました。

リアルだからこそできる濃密な情報交換

会場のあちこちで自然と輪ができ、話題はやはりライブ配信について。

「最近のリスナーさんのトレンドについて」

「長時間配信でのモチベーションの保ち方」

「イベント期間中のメンタルケア」

など、普段はなかなか相談しにくい深い悩み相談や、具体的なノウハウの共有が行われていました。

参加したライバーからは、 「ずっと一人で悩んでいたことが、先輩に相談して解決した！今日来て本当によかった」 「同じ目標を持つ仲間と話せて、刺激をたくさんもらえた。明日からの配信モチベが爆上がりです！」 といった熱い感想も。

新年のスタートダッシュを切るのに相応しい、有意義な時間となりました。

新年の運試し！「ガラポン大会」

新年の運試しとして、豪華景品があたる「ガラポン企画」をご用意いたしました。 出た玉の色によって、配信で使える便利グッズや高級ギフト券などの「景品」が当たるか、それとも「罰ゲーム」が待っているか…まさに天国と地獄！

ガラポンを回すたびに、会場中から「おぉー！」「あー！！」という歓声と悲鳴が響き渡ります。

見事、特賞を引き当てたライバーからは「一番これが欲しかったんです！今年はいい年になりそう！」と満面の笑みが。一方で、惜しくも罰ゲームを引き当ててしまったライバーも、そのリアクションで会場の爆笑を誘い、配信者としてのポテンシャルの高さを見せつけていました。

白熱！チーム対抗ゲーム大会

会場の空気が十分に温まったところで、メインイベントである「チーム対抗ゲーム大会」へ。

今回はランダムに組まれたチーム対抗戦。全3種類のゲームを行い、合計得点が一番高いチームが優勝となります。

１. 表現力が試される「ジェスチャーゲーム」

１つ目のゲームは「ジェスチャーゲーム」。代表者１人が前に立ち、出されたお題を言葉を使わずに身振り手振りだけで表現します。 「ライバーなら表現力には自信があるはず！」と思いきや、難解なお題に悪戦苦闘する場面も。

「え！？ それ何？ 動物？」「動きが激しすぎる！（笑）」

必死にジェスチャーする姿に、チームメイトが「本気で正解しにいくから！」と食らいつく一体感が生まれました。ここでは各チームの実力が拮抗し、勝負は次のゲームへ持ち越しに。

２. 頭の柔らかさが鍵！「パンはパンでも…ゲーム」

２つ目は、「パンはパンでも食べられないパンってなーんだ？」というお馴染みのなぞなぞをアレンジしたクイズゲーム。 ただし、普通のなぞなぞではありません。複数回答がある問題が出題され、制限時間内に答えられた数だけポイントが入ります。

このゲームで会場を驚かせたのは、「星」に関するお題が出た際の一幕。 あるライバーが「チップスター！」と、まさかのスナック菓子（英語のStar）を取り入れた回答を披露！

これには「確かに星だ！」「その発想はなかった！」と会場中から感嘆の声が上がりました。ライバーならではの柔軟な発想力が光るゲームとなりました。

３. 運命の最終決戦「ロシアンルーレットクラッカー」

優勝チームが決まる最終ゲームは、運要素100%の「ロシアンルーレットクラッカー」。 5本ある紐のうち、1本だけが「当たり」として音が鳴ります。

代表者1名が前に出て、緊張の面持ちで紐を引いていきます。静まり返る会場…。

「パーン！！！」

このゲームでは、なんと2回連続でAチームが「当たり」を引き当てるという強運を発揮！

文句なしの成績で、最終結果はAチームの優勝となりました。

優勝チーム表彰＆これからのONECARAT

見事、優勝したAチームの皆さま

優勝したAチームには、運営から「お菓子詰め合わせ」などの豪華賞品が贈呈されました。勝利の笑顔で記念撮影を行い、会場からは大きな拍手が送られました。

その後も閉会ギリギリまで交流は続き、連絡先を交換したり、次回のコラボ配信の約束を取り付けたりと、最後まで活気あふれる新年会となりました。

また、ONECARATでは、今後も所属ライバーの皆さんが楽しくそして安心して活動できるよう、こうしたリアルイベントやサポート体制を強化してまいります。

最後に、2026年が皆様にとって、より一層飛躍の年となりますように！

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、12,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



ライバー活動を軸に、様々なタレント活動へ挑戦できる！夢の様な収入を得るチャンスがある！そんなONECARATで、あなたも新しい自分を見つけてみませんか？



株式会社AEGIS GROUP運営

・会社HP

https://aegis-group.jp



・ONECARAT公式サイト

https://www.one-carat.com



・LIVER CAMPUS（ライバーキャンパス）

https://one-carat.com/campus



・TALENT NAVI（タレントナビ）

https://talent-navi.com



・IDOL NAVI（アイドルナビ）

https://navi-idol.com



・ラファエル公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCgQgMOBZOJ1ZDtCZ4hwP1uQ



・CAREER BASE（キャリアベース）

https://careerbase-agent.jp