【1月27日(火)～29日(木) オンライン開催】人事戦略サミット～事業成長につながる人事施策を1日で～｜無料セミナー

実践型リスキリングサービス『みらRe-skilling』を展開する株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、2026年1月27日（火）～29日（木）開催の株式会社Smart相談室主催オンラインセミナーに、当社地方創生部の辻岡が登壇することをお知らせします。

人事部門の施策をどう経営視点で捉えるか。

その違いで、企業は"成長する組織"と"停滞する組織"に分かれます。

経営と現場をつなぐのは、制度でもツールでもありません。

本当に重要なのは、「人を活かす仕組み」を描ける人事の力です。

人事戦略サミットは、その「力」を身につけるための1日。

経営課題に直結する人事のあり方を、第一線で挑戦を続ける実践者が語ります。

人事を「制度運用」から「経営を支える戦略機能」へと再定義し、自社の次の一手を描けるようになることを目指す場です。あなたの一歩が、チームを、そして事業を動かす。

セミナーに申し込む :https://form.otsunagi.co/smart-sou-summit-2601?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=miraiworks

【登壇者】

セミナーに申し込む :https://form.otsunagi.co/smart-sou-summit-2601?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=miraiworks

【登壇者】

辻岡 正典

株式会社みらいワークス

地方創生部 事業開発チーム リーダー

約17年半、大手メーカーにて携帯電話端末のマーケティングを担当し、多数の新商品を市場導入。2022年、マーケティングスキルを地方創生に役立てるべく株式会社みらいワークスに入社。副業・兼業プロ人材による地域活性化プロジェクトを経験後、現在は地方創生を絡めた大企業向け実践型リスキリングと「スポーツ×地方創生」の事業開発を牽引中。また、コーチング資格を持つ中小企業診断士として、副業では地域中小企業の伴走支援も積極的に行っている。

