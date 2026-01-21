僕が見たかった青空・金澤亜美　“初めて”づくしのファースト写真集で“初めて”のチューブトップビキニに挑戦！ 台湾で出会ったお気に入りの〇〇との先行カットを公開!!

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」を2月27日（金）に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影＝細居幸次郎

2月27日（金）発売の僕が見たかった青空・金澤亜美ファースト写真集より、新たな先行カットが公開。

金澤にとって、“初めて”が満載の写真集。今回公開された先行カットは、“初めて”チューブトップビキニに挑戦した時の1枚。パステルカラーの花柄ビキニでベンチに寝転んでいる金澤が持っているのは、台湾のスーパーやコンビニで手に入る台湾の国民的おやつ・義美小泡芙（イーメイ・シャオパオフー）。この一口サイズの甘いお菓子に、ロケ中どハマりした金澤は、3種類のフレーバーを食べ比べたり、お土産にゲットしたりと、台湾の風土も満喫した。

写真集の発売に先駆け、公式SNSを開設！

「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影＝細居幸次郎

X：＠ami_go_1st(https://x.com/ami_go_1st)

Instagram：ami_go_1st(https://www.instagram.com/ami_go_1st/)

金澤亜美 かなざわ・あみ

2007年2月14日生まれ。神奈川県出身。水瓶座。B型。アイドルグループ「僕が見たかった青空」として、’23年にデビュー。僕が見たかった青空は、金澤亜美がメインメンバー（センター）を務める最新シングル「あれはフェアリー」が発売中の他、3月29日（日）東京・KANDA SQUARE HALLを皮切りに「僕が見たかった青空 全国ツアー2026 春」を開催。

僕が見たかった青空公式WEBサイト：https://bokuao.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@BOKUAO_official

公式X：@BOKUAOofficial(https://x.com/BOKUAOofficial)

公式Instagram：@bokuao_official(https://www.instagram.com/bokuao_official/)

公式TikTok：bokuao_official(https://www.tiktok.com/@bokuao_official)

金澤亜美公式Instagram：kanazawa.ami_bokuao(https://www.instagram.com/kanazawa.ami_bokuao/)

金澤亜美公式TikTok：kanazawaami_bokuao(https://www.tiktok.com/@kanazawaami_bokuao)

発売記念対面イベント開催決定!!

■会場

【会場１.】

日時：2026年2月28日（土）13：00～

会場：紀伊國屋書店新宿本店

詳細：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1766464670/

(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1766464670/)

参加券お申込期間（WEBのみ）

2025年12月29日（月）正午 ～ 2026年2月16日（月）23：59 ※但し参加券が完売次第終了

※購入枠がある場合に限り、イベント当日に開催店舗にて当日券を販売することがあります。但しSNSやお電話等での実店舗へのお問い合わせはお控えください。



【会場２.】

日時：2026年3月7日（土）12：00～

会場：東京都千代田区某所

※会場、集合時間／開始時間の詳細はご購入者の方にのみ、招待メールにてお知らせします。

詳細：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=kanazawaami_1st_photo_owatashikai&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=kanazawaami_1st_photo_owatashikai&searchKeywordFlg=1)



参加券お申込期間（WEBのみ）

2025年12月29日（月）正午 ～ 2026年2月16日（月）23：59 ※但し参加券が完売次第終了

イベント内容、参加券のお申込方法など、詳細はTOKYO NEWS magazine&mook(https://zasshi.tv/products/56277/)、および上記の各書店イベント専用ページをご確認ください。

オンラインサイン会開催決定!!

詳細は下記HPをご覧ください。

https://www.corazon-store.com/event/2025/12-26/15307/(https://www.corazon-store.com/event/2025/12-26/15307/)

購入者特典

◆特典内容１.：限定表紙版＋ポストカード（3種類からランダムで1枚）

※セブンネットショッピングにて2種類の限定表紙版の発売が決定！

限定表紙版A

対象店舗：セブンネットショッピング

※表紙カバー以外は通常版と同じ内容となります。

※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※限定表紙版Bとは表紙カバー絵柄が異なります。

※ポストカードの絵柄は限定表紙版Bと同じです。

セブンネットショッピング（限定表紙版A）での購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107671740

限定表紙版B

対象店舗：セブンネットショッピング

※表紙カバー以外は通常版と同じ内容となります。

※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※限定表紙版Aとは表紙カバー絵柄が異なります。

※ポストカードの絵柄は限定表紙版Aと同じです。

セブンネットショッピング（限定表紙版B）での購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107671741

◆特典内容２.：折り目なしポスター（B3サイズ）

対象店舗：セブンネットショッピング

「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」セブンネットショッピング購入特典折り目なしポスター（B3サイズ）

セブンネットショッピングでの購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107671742

◆特典内容３.：クリアファイル（A4サイズ）

対象店舗：ローソンエンタテインメント（WEB／HMV＆BOOKS SHIBUYA）

「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」ローソンエンタテインメント（WEB／HMV＆BOOKS SHIBUYA）購入特典クリアファイル（A4サイズ）

ローソンエンタテインメントでの購入については下記HPをご覧ください。

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16508401

◆特典内容４.：本人お手製・旅の思い出しおり（仮）／特製ステッカーシート

対象店舗：僕が見たかった青空 Official Goods Shop

※条件によって付与される特典が異なります。詳細は僕が見たかった青空 Official Goods Shopをご確認ください。

僕が見たかった青空 Official Goods Shopでの購入については下記HPをご覧ください。

https://store.plusmember.jp/bokuaogoods/products/list.php?category_id=4945

＜注意事項＞

※1月21日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品概要】

「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」

●発売日：2026年2月27日（金） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：3,300円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



