【2月5日開催】若手採用カンファレンス2026　異次元の新卒・中途採用を勝ち抜く、新しい採用戦略。

株式会社フロッグ

分析用求人ビッグデータを提供する株式会社フロッグ（本社：東京都千代田区、代表取締役：阪野 香子、以下「フロッグ」）は、20代社会人・学生の転職・就職を支援するサービスを提供する株式会社学情（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中井大志、以下「学情」）が2026年2月5日（木）に開催する「若手採用カンファレンス2026」に登壇いたします。

詳細を見る :https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/seminar/260205-02/

近年、採用市場は売り手優位が続いており、企業間の採用競争は一層激しさを増しています。新卒採用においては、学生の活動開始や意思決定のタイミングも前倒しとなり、これまでの採用スケジュールや施策では十分な成果を上げづらくなっています。

このような背景から、学情は2026年2月5日、若手採用カンファレンス2026「異次元の新卒・中途採用を勝ち抜く、新しい採用戦略。」を開催します。

全5セッションを予定しており、学生の活動状況や企業の採用動向を分析し、企業が今後取るべき具体的な施策について解説していきます。同セミナーでは弊社取締役の水野 純が15:30~のセッションに登壇し、弊社が保有する求人ビッグデータを用いて、賃金上昇率からみる職種別求人数の変化と若手採用のトレンドをわかりやすく解説します。

開催概要

【日時】

2026年2月5日（木）13:30~16:40

【会場】

オンライン

【参加費】

無料

【対象】

・27卒・28卒市場の最新動向を把握し、自社の採用戦略に活かしたい方

・学生の就職先決定プロセスや意思決定時期を理解し、採用計画に反映したい方

・職種別の賃金・求人数の傾向を踏まえ、競争力のある採用施策を検討したい方

・第二新卒の4月入社に向けた短期集中型の採用戦略を検討している方

【プログラム】

▼Session1 13:30~

テーマ：新卒採用は大学3年生の夏までに決まる。最新の28卒学生動向

登壇者：

安野 遼平 氏（株式会社学情／フィールドセールス本部 マネージャー）

▼Session2 14:10~

テーマ：3年生の11月で内定率29.3％。27卒採用のこれから取り組むべき方策

登壇者：

福嶋 亮輔 氏（株式会社ネオキャリア／メディア東日本事業本部 本部長）

歌津 智義 氏（株式会社学情／執行役員）

▼Session3 14:50~

テーマ：なぜ「すべり止め」にされるのか？ 内定承諾率を高める学生の惹きつけ方

登壇者：

野牧 元 氏（株式会社リーディングマーク／組織開発カンパニー フィールドセールス部 部門長）

▼Session4 15:30~

テーマ：＜最新版＞職種別の賃金上昇率からみる、職種別求人数の変化とトレンド

登壇者：

水野 純（株式会社フロッグ／取締役）

歌津 智義 氏（株式会社学情／執行役員）

▼Session5 16:10~

テーマ：4月入社のラストチャンス 短期集中で成果が出る第二新卒採用の具体策

登壇者：

臼井 堅太郎 氏（株式会社学情／フィールドセールス本部 マネージャ）

【お申し込み】

https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/seminar/260205-02/

株式会社フロッグについて

【会社概要】

商号： 株式会社フロッグ

事業内容： 求人ビッグデータ事業

所在地： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-18 アーバンスクエア神田ビル

設立： 2021年1月5日（株式会社ゴーリストより分社化）

資本金： 1,000万円

URL： https://hrog.co.jp

代表者： 代表取締役 阪野 香子

【求人ビッグデータについて】

2014年から求人サイトのクローリング取得を開始し、現在では日本全国150以上のサイトから40億件以上の求人ビッグデータを保有しています。人材業界でのマーケティング調査や営業リストのほか、採用担当者の採用市場分析などにもご利用いただいております。また、景気動向の参考データとして官公庁や報道機関でのご活用も増えています。日本の採用市場の動向を明らかにする次世代民間データとして、幅広い業界のお客様にご活用いただいております。

ご提供サービス（一部）

官公庁・研究・報道機関向け求人オルタナティブデータ提供サービス「HRogリスト for アカデミア(https://academia.hrog.net/)」

人材業界のための"求人"企業リスト「HRogリスト(https://list.hrog.net/)」

人材業界・採用担当者向け求人データ分析ツール「HRogチャート(https://chart.hrog.net/)」

人材業界の一歩先を照らすメディア「HRog(https://hrog.net/)」

【HRogサービスに関するお問い合わせ先】

担当者名： 営業部

TEL： 03-5296-9595

Email： sales@hrog.co.jp