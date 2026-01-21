dアニメストアにて「多聞くん今どっち！？」特集を掲載中！原作コミック1～12巻セットが今だけなんと50％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

6,700作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、累計発行部数175万部を突破している人気コミック「多聞くん今どっち！？」のTVアニメ放送にあわせて、同作品の特集ページを公開しています。特集では、主人公・木下うたげ役を演じる早見沙織さんのインタビューを掲載。また、1月31日までの期間限定で、原作コミックの1～12巻セットが50％OFFで購入できるおトクなキャンペーンも開催中です。

冬アニメの注目作「多聞くん今どっち！？」を、ぜひdアニメストアでお楽しみください！

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※2025年12月3日時点 一部個別課金あり

(C)師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会▼dアニメストアで木下うたげ役・早見沙織さんのインタビューを公開中！！

特集ページ https://bit.ly/4jsGauw

▼概要

【キャンペーン内容】 「多聞くん今どっち！？」コミック1～12巻セット割引

【キャンペーン期間】 2026年1月31日（土）23:59まで

多聞くん今どっち！？

1～12巻セット

7,128円 ▶ 3,564円

