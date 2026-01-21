¿·½¡Ì³Ä¹½¢Ç¤¡¦¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¥Ë¥åー¥¤¥äー¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤Éº£¸å¤ÎÍ½Äê
¡¡2025Ç¯10·î22ÆüÉÕ¤Ë¤ÆÃÛÃÏËÜ´ê»ûÂåÉ½Ìò°÷¡¦½¡Ì³Ä¹¤ËÈø°æ µ®Æ¸¡Ê¤ª¤Î¤¤ ¤¤É¤¦¡Ë¤¬½¢Ç¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê½¡Ì³Ä¹¤Î¤â¤ÈÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö³«¤«¤ì¤¿¤ª»û¡×¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤â¤´Íý²ò¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¢£Èø°æ½¡Ì³Ä¹°§»¢
¡¡ºòÇ¯2025Ç¯10·î22ÆüÉÕ¤Ë¤ÆÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Î½¡Ì³Ä¹¤òÇÒÌ¿¤·¤Þ¤·¤¿Èø°æµ®Æ¸¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇËÜ´ê»ûÈ¡´ÛÊÌ±¡¤Ë¤ÆÎØÈÖ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2021(ÎáÏÂ3)Ç¯7·î¤è¤êÌó1Ç¯¤¢¤Þ¤êÃÛÃÏËÜ´ê»ûÉû½¡Ì³Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÛÃÏËÜ´ê»û¤ËÃåÇ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Î¹±Îã¤Î¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯½é¤Ë½¡Ì³Ä¹¤¬Áª¤ó¤Àº£Ç¯¤Î´Á»ú¤ò´øÝÝ¤¹¤ë¹Ô»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¡¢»ä¤Ï¡Ö±ó¡×¤È¤¤¤¦»ú¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤«¤ÈÃ»´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÊª»ö¤òÂª¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼ã¼Ô¤Ë¡Ø¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤È¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤ò¤µ¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö5Ç¯¡×¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö3Ç¯¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¸½Âå¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÃ»´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê±ó¤¤»ëÅÀ¤ä¹â¤¤»ëÅÀ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ëÅÀ¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Ã»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤äÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ð¤«¤êµ¤»ý¤Á¤¬Âª¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤âÎ¾¿Æ¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î±ï¤ÈÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¾å¤Ç¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Ê©¶µ´Ñ¤ä±§Ãè´Ñ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤º¤«¤Ê°ì½Ö¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î°ì½Ö¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²áµî¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤Ï¤ª»û¤È¤ÏËÜÍè¡ÖÊ©¤µ¤Þ¤È¿¿·õ¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ç¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏËÜÅö¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³§ÍÍ¤âÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ë¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¡¢ËÜÆ²¤ÎÃæ¤Ç¤´¼«¿È¤Î¿´¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÆ²¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬¤º¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¼¤ÒÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÊ©¤µ¤Þ¤Î¶µ¤¨¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÛÃÏËÜ´ê»û ½¡Ì³Ä¹ Èø°æµ®Æ¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ã½¡Ì³Ä¹Î¬Îò¡ä
Èø°æµ®Æ¸¡Ê¤ª¤Î¤¤ ¤¤É¤¦¡Ë
1963¡Ê¾¼ÏÂ38¡ËÇ¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì
Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô½Ð¿È
¡ãÃÛÃÏËÜ´ê»û¤ÎÌò°÷¾Ò²ð¡ä
https://tsukijihongwanji.jp/info/officer/
¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¥Ë¥åー¥¤¥äー¥³¥ó¥µー¥È
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤Î´°À®¤ò½Ë¤¤¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ëÁñ¸·¤ÇË¤«¤Ê¶Á¤¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡Ãë¤ÎÉô 11:00～13:00½ª±éÍ½Äê ¢¨10:30¼õÉÕ³«»Ï
¡¡¡¡ Ìë¤ÎÉô 18:00～19:40½ª±éÍ½Äê ¢¨17:30¼õÉÕ³«»Ï
¡¡¡¡¡¡Ãë¤ÎÉô¡¦Ìë¤ÎÉô¡¢Æ±¤¸±éÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó
½Ð±é¡§ÃæÌî¤Ò¤«¤ê¡¦±Ñµ®»Ò¡¦ÈÄ³À·É»Ò¡¦¿·»³·ÃÍý¡¦°ÂÆ£¾ï¸÷¡¦ÊÆ»³çýè½»Ò ¡¡ÃÛÃÏËÜ´ê»û¹ç¾§ÃÄ³ÚÍ§²ñ
Í½Ìó¡§ÉÔÍ×¡Ê¤ªÀÊ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹/³ÆÉô500Ì¾¡Ë
¢¨Ãó¼ÖÂæ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë°Ù¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£º£¸å¤ÎÍ½Äê¡Ê2025Ç¯ÅÙÆâ¡Ë
https://tsukijihongwanji.jp/
¢£¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉ ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÜÆ²³°´Ñ
¡¡ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎËÜ´ê»û(À¾ËÜ´ê»û)¤òËÜ»³¤È¤¹¤ë¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉ¤Î»û±¡¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎËÜÆ²¤Ï1934Ç¯¤ËÍîÀ®¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤â¤Ä³°´Ñ¤È¡¢¾ôÅÚ¿¿½¡»û±¡¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÂ¤¤ê¤ÎÆâ´Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤ä¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡¢¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤â¤¢¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÎéÇÒ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ËÜÆ²¤äÀµÌç¤Ê¤É¤Ï2014Ç¯¤Ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È³«¤«¤ì¤¿¤ª»û¡É¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢Ã¯¤â¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿Æ¤·¤á¤ë¾ì½ê¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢¶Æâ¤Ë¥«¥Õ¥§¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¸ø¼°SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ä¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËË¡ÏÃ¤ò¤Î¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÃÛÃÏËÜ´ê»û¤ä¶µ¤¨¤Ë¤Õ¤ì¤ÆÄº¤±¤ëµ¡²ñ¤òÂ¿¿ôÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ ¤¼¤Ò°ìÅÙHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉÃÛÃÏËÜ´ê»û
¹ÊóÃ´Åö¡§´äÅÄ¡¦ÆóÌÚ¡Ê¤Õ¤¿¤Ä¤®¡Ë¡¦µÜÅÄ
(¥áー¥ë)¡§koho@tsukijihongwanji.jp
☎¡§03-3541-1131
(ÃÛÃÏËÜ´ê»û¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー Á´Æü¡§9»þ-17»þ)
FAX¡§03-3541-7071
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ3Ž°15Ž°1