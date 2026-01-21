Glossy Hair Tokyo、Panasonic Beauty Awards 2025 に正式参戦

株式会社HYS

髪質改善専門サロン Glossy Hair Tokyo（運営：株式会社HYS｜代表取締役 山下 泰史）は、2025年、2026年開催の 「Panasonic Beauty Awards 2025」（主催：ヒルミックス株式会社／特別協賛：Panasonic Beauty）への正式参戦を発表いたします。

本イベントは、美容師の技術と創造性を競い合い、“あこがれの美髪”を実現する髪質改善の新たな可能性を追求するコンテストです。パナソニックのドライヤー「nanocare ULTIMATE」を使用したヘアケアスキルを競う本大会は、美容師・美容学生にとって業界の新基準をつくる場として注目されています。

■ Panasonic Beauty Awards 2025 とは

「Panasonic Beauty Awards 2025」は、ただ髪を整える技術を競うだけでなく、

・ 洗髪・トリートメント・ブロー技術

・ 髪の状態分析・改善プロセス

・ 仕上がりの持続性やうるおいの質

・ お客様への説明・接客技術

など、多角的な視点で「髪質改善」の価値を明瞭に定義・評価するコンテストです。

目標は「本来持つ髪の美しさを引き出し、ダメージレスでうるおいのある魅力的な髪」へ導くこと。

Panasonic Beauty側の公式SNS（Instagram：@panasonic_beauty_awards）やPR情報には、#美髪 #髪質改善 #美容師 といったタグと共に参加者向けの告知・体験・特典紹介などが日々更新されています。

■ Glossy Hair Tokyo 参戦の背景と意義

1. 髪質改善の本質を追求するための挑戦

Glossy Hair Tokyo は、ケラチントリートメントを中心とした髪質改善専門サロンとして、

「湿気やうねりに強い、美しくて扱いやすい髪」をテーマに施術を提供してきました。

今回の参戦は、単なる技術競争ではなく、“髪質改善そのものをどう捉え、どう価値化するか”という美容業界全体の課題に、本質的な回答を示す機会でもあります。

2. Panasonic Beauty の技術・機器と相乗効果を発揮

本大会では、パナソニック製ドライヤー「nanocare ULTIMATE」をはじめ、ヘアケア家電が審査対象として使用されます。

Glossy Hair Tokyo でも普段から美容家電を活用し、トリートメントの浸透力・持続力を引き出す体験重視の施術設計を行っており、機器と技術の融合という観点で高い親和性を持っています。

3. 一般の方にも届く体験価値としての発信

本コンテストは美容師だけのイベントではなく、Instagram等で一般ユーザー向けにも発信されています。

公式SNSでは「#美髪 #コンテスト #髪質改善」といったハッシュタグと共に、

・ 豪華特典（Panasonic Beauty製品セット）

・ 施術のBefore/After投稿

・ 参加者のリアルな声

などが共有され、見る人自身が“美髪になりたい未来”を想像できる仕組みになっています。

■ Glossy Hair Tokyo が目指す “未来の美髪”

Glossy Hair Tokyo は、

・ 湿気や季節、生活習慣による髪悩みに真っ向から向き合い

・ 施術だけでなく、日常のケアの時間を価値あるものに変え

・ すべての方に「毎日扱いやすい髪」を届ける

ことを使命としています。

今回の参戦を通じて、全国の美容師・美容学校生・一般ユーザーと “髪質改善の本質” について共に考え、

「美髪をあきらめない社会」の実現を目指してまいります。

■ Glossy Hair Tokyo 参戦スケジュール（主な流れ）

発表・応募期間：2025年11月15日～2026年1月15日

ファイナリスト選出：2026年2月24日（書類選考）

実技審査：2026年3月24日（六本木ヒルズ）

授賞式：2026年3月24日（Panasonic Beauty OMOTESANDO）

（※スケジュールは主催者発表に準拠）

■ Glossy Hair Tokyo について

Glossy Hair Tokyo は、髪質改善専門サロンとしてケラチントリートメントを軸に、湿気・うねり・広がりなどの髪悩みに特化した技術を提供しています。「扱いやすい髪、毎日がラクで楽しい」という価値を届けることを使命とし、国内外の高感度層から支持されています。

運営：株式会社HYS

代表取締役：山下 泰史

サロン拠点：GO TODAY SHAiRE SALON 表参道店

Web： https://glossyhair.tokyo/

Instagram：@glossyhair_tokyo

■ お問い合わせ先

株式会社HYS（Glossy Hair Tokyo）

広報担当：山下 泰史

Email： info@glossyhair.tokyo