音声入力AI対応の上品デザインのスマートウォッチMibro Watch GTが発売

株式会社Heart Planet

株式会社Heart Planet（本社：東京都千代田区、代表取締役：光岡涼子）が日本での正規代理店を務めるスマートウォッチブランド「Mibro（ミブロ）」は、メタルボディに音声入力AI機能を備えたスマートウォッチ「Mibro Watch GT」を2026年1月23日に発売します。

本製品は、プレミアムステンレススチール構造で、ビジネスにもカジュアルにも対応したエレガントなデザインが特徴です。音声入力に対応したAIアシスタントを搭載し、スマートフォンを取り出さずにAIとの自然な対話や情報検索ができます。「Mibro Watch GT」の希望小売価格は税込16,800円で、Mibro日本公式サイトの他、Amazonや楽天市場、主要家電量販店で販売されます。

Mibro Watch GTの特長

いい腕時計として選びたくなる質感

本モデル専用の高級感と力強さのあるステンレススチール仕上げ。ビジネスにもカジュアルにも合う洗練されたデザインで、どんなシーンでもスタイリッシュに着用できます。

色展開は、洗練された上質な輝きを放つ「シルバー」と重厚感漂う大人の佇まいの「ブラックレザー」の2色で、どちらにもシリコンストラップが付属します。

滑らかで鮮明な1.43インチAMOLEDディスプレイ

解像度466×466px、326PPIの1.43インチAMOLEDディスプレイを搭載。60Hzのリフレッシュレートにより、スクロールや画面切り替えも滑らかに表示します。高輝度設計により屋内外を問わず視認性に優れ、時刻や通知などの情報を快適に確認できます。

翌日のコンディションが変わる睡眠分析

睡眠の深さやリズムを自動で記録し、毎日の休息状態を可視化します。就寝中の状態を継続的に把握することで、翌日の体調や集中力の変化に気づきやすくなり、生活リズムの見直しやコンディション管理に役立てることができます。

また、心拍数、ストレス、血中酸素濃度といった健康指標を24時間モニタリング。日々の健康状態を把握しやすく、ビジネスパーソンのパフォーマンス向上に貢献します。

忙しいあなたの"考える時間"を減らすAI

音声で操作できるAIアシスタントを搭載し、天気や予定の確認、簡単な質問への回答を手元で完結できます。スマートフォンを取り出す手間を減らし、移動中や作業中でも判断や確認にかかる時間を抑制。忙しい日常の「考える時間」を軽くします。

AIがあなた好みのウォッチフェイスを自動生成

音声やテキストでイメージを伝えるだけで、AIがオリジナルのウォッチフェイスを自動生成します。気分やスタイルに合わせて表情を変えられるため、時計は単なる表示装置ではなく、日常に個性を添えるアクセサリーとして楽しめます。

100種類以上のスポーツモード

5ATM防水対応で、山から海まで幅広いアクティビティに対応。ランニング、サイクリング、ジム、アウトドアなど、100種類以上のスポーツをカバーし、最適なデータ管理が可能です。

最長20日駆動で充電の手間が圧倒的に少ない

基本モードで最長20日間のロングバッテリーを実現。通常使用でも約8日間駆動し、GPS使用時は約12時間、通話モードでも約6時間使用可能です。頻繁な充電から解放され、日常からアクティビティまで安心して使い続けられます。

さっと電話に出られる通話機能

内蔵マイクとスピーカーを搭載し、スマートフォンを取り出さずに通話へ応答できます。移動中やジムでのトレーニング中など、手が離せない場面でも手首だけで対応可能。大切な連絡を逃さず、行動を止めずにスマートにコミュニケーションが取れます。

Mibro Watch GT 商品スペック

カラー：シルバー、ブラックレザー

サイズ：

直径φ46mm

厚さ11.56mm

幅22mm

最大手首直径75mm

展開長さ207mm（バックルを開けずに）

重量：

129.4g（ステンレスストラップ装着時）

63.67g（シリコンストラップ装着時）

57.42g（レザーストラップ装着時）

ボディ素材：316Lステンレススチール、ポリカーボネート、ガラス繊維

ディスプレイ素材：AMOLEDディスプレイ

ディスプレイサイズ：1.43インチ

解像度：466×466px

画素密度：326PPI

リフレッシュレート：60Hz

防水グレード：5ATM

バンド仕様：

ステンレスストラップ

素材：316Lステンレススチール

留め具：Cリング式

幅：22mm

最大内周：75mm

全長：約207mm（装着時）

シリコンストラップ

素材：リキッドシリコン

留め具：ラシックピンバックル

幅：22mm

全長：約265mm（展開時）

レザーストラップ

素材：本革

幅：22mm

全長：約260mm（展開時）

バッテリー容量：300mAh

充電方法：マグネット式

充電時間：約2.5時間

Mibro公式サイト商品ページ：

https://mibrofit.jp/products/mibro-watch-gt

Mibroとは

Mibroは、中国上海に本社を持つZhenshi Information Technology社が展開するスマートウォッチ専門ブランドで、世界170カ国以上で販売されています。

スマートデバイス等を製造するXiaomi（シャオミ）のエコチェーンの主要メンバー（※）であり、NOKIA、NGP Capital、Morningside Capitalなどからも出資を受けるなど、信頼性の高い製品開発と安定した供給体制を実現しています。

日本には2024年1月に上陸し、株式会社Heart Planetが正規代理店として展開。2025年6月に発売となった「Mibro A3」を始め、高機能ながら低価格な製品ラインナップで、日本市場でも注目を集めています。

Mibroのミッションは、自由とテクノロジーを結びつけることで人々の生活の利便性を向上させることです。

※MibroブランドはXiaomiブランドとは別個独立のブランドであり、Xiaomiからライセンスや認証を受けているものではございません。

株式会社Heart Planet 会社概要

会社名：株式会社Heart Planet

所在地：東京都千代田区神田佐久間町3-28 星野ビル515

設立：2023年4月

資本金：1000万円

代表者：代表取締役 光岡 涼子

事業内容：

・スマートウォッチ「Mibro」の日本正規販売代理店

・海外ライフスタイル・ガジェット製品の輸入販売

・国内外ブランドの卸売・EC販売

公式サイト：https://www.mibrofit.jp

株式会社Heart Planetについて

株式会社Heart Planetは、スマートウォッチブランド「Mibro」の日本正規販売代理店として、製品の輸入・販売、EC運営、国内外ブランドの卸売事業を展開しております。

Missionである「世界の優れた製品と人々の暮らしをつなぎ、毎日に“便利とワクワク”を届ける」を軸に、“グローバルな価値を、スマートに届ける”オンリーワン企業を目指し、常にお客様の視点に立ったサービスの提供を心がけています。

暮らしの中に“ときめき”を生み出す製品・体験を、これからも丁寧にお届けしてまいります。