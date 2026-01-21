フォルクスワーゲン グループ、2025年に安定した販売台数を維持

フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

フォルクスワーゲン グループ最高経営責任者（CEO）、オリバー ブルーメ

「フォルクスワーゲン グループは、厳しい市場環境にもかかわらず、2025年の事業を堅調な軌道を維持しました。販売台数は約900万台となり、すべてのブランドおよびパワートレーンにおける魅力的な製品により、安定したセールスを維持しています。私たちは、製品ラインアップを全面的に刷新して、順調に前進しています。私たちのニューモデルは高い評価を得ており、数多くの賞を受賞しています。2026年も20車種以上のニューモデルを投入し、製品攻勢をフルスピードで継続してまいります。これらのニューモデルには、中国のニューモデル攻勢で登場する革新的な車や、“エレクトリック アーバンカー ファミリー”が含まれます。最先端のテクノロジーを搭載したフォルクスワーゲン、クプラ、シュコダにおけるエントリーレベルの電気自動車は、世界の自動車テクノロジーの牽引役になるための次のステップとなります。」

セールス担当グループ エクステンデッド エグゼクティブコミッティ メンバー、マルコ シューベルト

「私たち魅力的な製品は、非常に厳しい状況下においても、2025年に堅実な販売実績を達成するための基盤となりました。特に、中国における熾烈な競争、米国での関税政策や 電気自動車の補助金廃止などは、私たちの事業に影響を及ぼしました。その一方で、新たなライバルの出現にもかかわらず、私たちはヨーロッパにおいて強固な地位をさらに拡大しました。

南米も同様の状況でしたが、市場シェアを拡大しました。私たちは、電気自動車の大幅な成長に大変満足しています。全世界における電気自動車の販売台数は30％以上増加し、ヨーロッパでは60％以上増加しました。私たちは、あらゆるパワートレーンのニューモデルを用意してお客様のニーズに応えており、2026年に向けて良好なポジショニングを構築しています。」

主な数値

■全世界で898万台を販売、前年（903万台）比0.5％減少

ヨーロッパ（+4％）と南米（+12％）では大幅な伸びを記録した一方で、事前の予想どおり、北米（-10％）および中国（-8％）では、厳しい市場状況により販売が減少しました。

・ヨーロッパにおけるハイライト：

新たなライバルの登場にもかかわらず、市場シェアは過去最高の約25％1に拡大し、フォルクスワーゲン「T-Roc（T-ロック）」とフォルクスワーゲン「Tiguan（ティグアン）」は、それぞれ2つの最も重要な 成長セグメントで販売ランキング1位を獲得しました。

・南米におけるハイライト：

厳しい競争にもかかわらず、販売台数は2014年以来の最高レベルに増加しました。これには、初年度に5万6,000台以上を販売して成功を収めたフォルクスワーゲン「Tera（テラ）」などのニューモデルが重要な貢献を果たしました。

・中国におけるハイライト：

アウディは6年ぶりにプレミアム セグメントにおけるトップブランドの座を取り戻し、フォルクスワーゲン（「Jetta（ジェッタ）」を含む）は内燃エンジン搭載車の市場リーダーの座をさらに強固なものにしました。

■全世界で98万3,100台のバッテリー式電気自動車（BEV）を販売、

前年（74万4,600台）比32％増加

全世界の販売台数に対するBEVの割合は、前年の8％から11％へと大幅に増加しました。ヨーロッパでの力強い成長（+66％）により、ヨーロッパのBEV市場におけるリーダーの座をさらに強固なものにしました（市場シェア約27％(*1)）。ヨーロッパにおけるBEVの販売トップ10に、フォルクスワーゲン グループの5つのモデルが入りました。米国でも大幅な成長（+46％）を遂げた一方で、中国では現地開発の新しい電気自動車の発売準備のため、計画通りの減少（-44％）となりました。

■ヨーロッパ(*1)におけるBEVの受注台数は、前年比約55％増加

BEVの牽引役には、シュコダ「Elroq（エルロック）」、アウディ「A6 e-tron（A6 e-トロン）」、フォルクスワーゲン「The New Transporter（ザ ニュートランスポーター）」などのニューモデルが含まれます。ヨーロッパにおけるBEVの受注台数は21％増加して20万台を超え、受注台数全体に占めるBEVの割合は約22％となりました。すべてのパワートレーンの受注台数は約13％増加しました。

■PHEVの販売台数は全世界で42万8,000台、前年比約58％増加

電動モードで最大143km(*2)を走行可能な最新の第2世代プラグイン ハイブリッド車（PHEV）の需要は増加しており、特にヨーロッパで大幅に増加しました（+72％）。

主要な市場における販売台数

■ヨーロッパ

ヨーロッパにおける販売台数は4.5％増加し、394万台となりました。西ヨーロッパの成長率は3.8％、中央および東ヨーロッパの成長率は、さらに高い9.0％でした。ドイツ国内では、販売台数が5.6％増加しました。

■北米

フォルクスワーゲン グループは、前年比10.4％減の94万6,800台の車両を販売しました。主な理由は、主要市場の米国における販売の減少です。関税政策による厳しい市場環境により、米国における減少率は13.6％となりました。

■南米

もっとも急速に成長している南米における販売台数は、前年比11.6％増加して合計66万3,000台となりました。主力市場であるブラジルの成長率は5.7％を達成しました。

■アジア太平洋

アジア太平洋地域における販売台数は6.5％減少し、301万台でした。主に中国で熾烈な競争が続いていることが原因で、中国市場における販売台数は8.0％減少しました。

ベストセラー電気自動車（BEV）

・フォルクスワーゲン「ID.4/ID.5（アイディ.4/アイディ.5）」 16万3,400台

・フォルクスワーゲン「ID.3（アイディ.3）」 11万7,700台

・シュコダ「Elroq（エルロック）」 9万5,300台

・アウディ「Q4 e-tron（Q4 e-トロン）」（Sportbackを含む） 8万4,900台、

・アウディ「Q6 e-tron（Q6 e-トロン）」（Sportbackを含む） 8万4,400台

・シュコダ「Enyaq（エンヤク）」（Coupeを含む） 7万9,600台

・フォルクスワーゲン「ID.7（アイディ. 7）」（Tourer を含む）7万9,500台

・フォルクスワーゲン「ID. Buzz（アイディ. バズ）」（Cargoを含む）6万700台

・ポルシェ「Macan（マカン）」 4万5,400台

・クプラ「Born（ボーン）」 4万3,700台

Selected passenger car model launches Volkswagen Group 2025

1) EU27 + Norway + Iceland + United Kingdom + Switzerland2) Volkswagen Golf 1.5 eHybrid: Energy consumption weighted combined 15.6-14.6 kWh/100 km plus 0.3 l/100 km; fuel consumption with discharged battery combined: 5.3-5.0 l/100 km; CO2 emissions weighted combined 7-6 g/km; CO2 class weighted combined: B; CO2 class with discharged battery: D-C2) Audi A3 Sportback TFSI E: Energy consumption weighted combined 16.6-14.6 kWh/100 km plus 0.4-0.3 l/100 km; fuel consumption with discharged battery combined: 5.4-4.9 l/100 km; CO2 emissions weighted combined 8-6 g/km; CO2 class weighted combined: B; CO2 class with discharged battery: D-CVolkswagen Tera: This model is not available for sale in EuropeVolkswagen T-Roc 1.5 eTSI: Energy consumption combined 6.0-5.6 l/100 km; CO2 emissionscombined 136-128 g/km; CO2 class: E-DVolkswagen Taos: This model is not available for sale in Europe Volkswagen Lamando: This model is not available for sale in Europe Volkswagen Lavida: This model is not available for sale in Europe Volkswagen Sagitar: This model is not available for sale in EuropeVolkswagen Tayron 2.0 TSI: Energy consumption combined 8.5 l/100km; CO2 emissionscombined 193 g/km; CO2 class: GVolkswagen Tiguan (USA): This model is not available for sale in Europe Volkswagen Tayron L: This model is not available for sale in Europe Volkswagen Teramont: This model is not available for sale in Europe Volkswagen Talagon: This model is not available for sale in Europe Jetta VA7: This model is not available for sale in EuropeJetta VS8: This model is not available for sale in EuropeŠkoda Kylaq: This model is not available for sale in EuropeŠkoda Enyaq: Energy consumption combined 16.9-14.9 kWh/100km; CO2 emissions combined 0 g/km; CO2 class AŠkoda Enyaq Coupe: Energy consumption combined 16.3-15.0 kWh/100km; CO2 emissions combined 0 g/km; CO2 class AVolkswagen e-Caravelle Style: Energy consumption combined 24.7 kWh/100km; CO2 emissions combined 0 g/km; CO2 class AAudi Q3 Sportback e-hybrid: Energy consumption weighted combined 15.1-14.0 kWh/100 km plus 2.2-1.7 l/100 km; fuel consumption with discharged battery combined: 6.7-6.0 l/100 km; CO2 emissions weighted combined 50-40 g/km; CO2 class weighted combined: B; CO2 class with discharged battery: EAUDI E5 Sportback: This model is not available for sale in Europe Audi A5L Sedan: This model is not available for sale in Europe Audi A5L Sportback: This model is not available for sale in Europe Audi Q6L SUV e-tron: This model is not available for sale in EuropeAudi Q6L Sportback e-tron: This model is not available for sale in EuropeLamborghini Temerario: Energy consumption weighted combined 4.3 kWh/100 km plus 11.2 l/100 km; fuel consumption with discharged battery combined: 14 l/100 km; CO2 emissions weighted combined 272 g/km; CO2 class weighted combined: G; CO2 class with discharged battery: GPorsche 911 GT3: Energy consumption combined 13.8-13.7 l/100 km; CO2 emissions combined 312-310 g/km; CO2 class: GPorsche 911 Turbo S: Energy consumption combined 11.8-11.6 l/100 km; CO2 emissionscombined 266-262 g/km; CO2 class: G

Deliveries Volkswagen Group - All drive types

Percentage changes are based on unrounded figures

Volkswagen Group deliveries - all-electric vehicles (BEV)

About the Volkswagen Group

The Volkswagen Group is one of the world's leading car makers, headquartered in Wolfsburg, Germany. It operates globally, with 115 production facilities in 17 European countries and 10 countries in the Americas, Asia and Africa. With around 680,000 employees worldwide. The Group’s vehicles are sold in over 150 countries.

With an unrivalled portfolio of strong global brands, leading technologies at scale, innovative ideas to tap into future profit pools and an entrepreneurial leadership team, the Volkswagen Group is committed to shaping the future of mobility through investments in electric and autonomous driving vehicles, digitalization and sustainability.

In 2024, the total number of vehicles delivered to customers by the Group globally was 9.0 million (2023: 9.2 million). Group sales revenue in 2024 totaled EUR 324.7 billion (2023: EUR 322.3 billion). The operating result in 2024 amounted to EUR 19.1 billion (2023: EUR 22.5 billion).