【リゾナーレ那須】本格的な稲作体験と羽釜炊飯に挑戦！ 原風景を望み、炊き立てごはんを味わう「お米の学校」2026年も開催

日本初（＊1）のアグリツーリズモリゾート（＊2）「リゾナーレ那須」は、本格的な稲作体験と羽釜炊飯に挑戦し、原風景を望み、炊き立てごはんを味わう「お米の学校」を2026年も開催します。今年で6年目となる本プログラムは、宿泊者を対象に2026年4月12日から10月11日までの期間に全4回にわたり実施。種まき、田植え、除草、稲刈り・脱穀の作業を体験し、体験後は羽釜で炊いたお米でおむすびを握ります。収穫した新米は参加者の自宅へお届けし、お米の一生を体験し、その魅力を再認識できる旅育プロジェクトです。

＊1 2019年4月、日本国内における「アグリツーリズモリゾート」を調査 自社調べ

＊2 「アグリツーリズモ」とは、イタリア語の「アグリクルトゥーラ（農業）」と「ツーリズモ（観光）」を掛け合わせた造語で、その土地の農体験や自然体験、文化交流を楽しむ旅のスタイルのことを意味します。

背景

日本における田んぼの面積は、農林水産省のデータによると、昭和40年の約312.3万haから令和6年の約215万haと減少しています。また、一人あたりのお米の消費量も、昭和40年の111.7kgから令和6年の51.6kgと減少しています。その土地の農体験や自然体験、文化交流を楽しむ日本初のアグリツーリズモリゾートとして、未来に田んぼを残したいと考えました。田んぼが広がる美しい日本の原風景や、そこに生息する生き物や自然環境の尊さを参加者へ伝えることで、田園風景が残る日本の未来へ繋がると考え、同じ思いを持った地元農家と協力し当プロジェクトを立ち上げました。

参照元：

農林水産省 令和６年農作物作付（栽培）延べ面積及び耕地利用率(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/menseki/pdf/menseki_sakumotu_24.pdf)

農林水産省 令和6年食料需給表(https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/fbs/attach/pdf/index-28.pdf)

「お米の学校」の特徴1 施設内の田んぼで本格的な稲作体験春の水田で田植え体験鎌を使った秋の稲刈り体験

4月から10月の期間中、手作業での「種まき」や「田植え」、「稲刈り・脱穀」など、その時期に合わせた作業を実施しています。水田の中で歩くコツや、鎌の扱い方など、お米の生産者でもあるホテルスタッフのレクチャーを受けながら稲作を体験。施設内に田んぼがあるため体験前後の移動の心配もなく、洋服や長靴、軍手の用意があるため、宿泊者は気軽に参加することができます。

2 羽釜炊きのごはんを味わうことでお米の一生を体感する火加減の調整も体験できる羽釜炊飯炊き立てのご飯でおむすびづくり

昨年収穫したリゾナーレ那須産のお米を使用して羽釜炊きに挑戦。火おこしからお米を蒸らす作業まで参加者が火の調整を行い、炊き立ての羽釜ご飯でおむすびを握り、田園風景を眺めながら味わえます。お米の学校はお米を育てる体験にとどまらず、炊飯したお米を味わうことで、お米の一生を体感することができるプログラムです。

3 自宅に届く新米を食べながら稲作体験を振り返る

第4回のプログラム終了後には、収穫した新米を各回の参加者の自宅へ発送。お米の学校での体験を振り返りながら、自分たちで生産に携わったお米を食べることができます。各回の体験後に、自宅に届くお米の量と同じ量の稲苗や稲穂を持って記念撮影。秋に届く新米と写真の稲の量を比較し、お米の成長や1粒1粒の大切さを実感することができます。

自身が育てたお米が自宅に届く4 体験の前後に施設の田んぼの状態やお米の豆知識を知ることができる

施設の田んぼが今どのような状況かをリゾナーレ那須の公式Instagramで定期的に紹介します。田植え前の代掻き作業やお米の花など、お米の学校では説明することができないお米の豆知識を知ることで、旅前・旅後も学び続けることができます。自分で植えた稲がどれほど成長したのか、また自分が収穫する予定の稲は今どのような状態なのか、Instagramを通して知ることができます。

田んぼの状態やお米の知識を学べるお米の学校のあゆみお米の学校の取り組み

2025年終了時点で、累計で1,106人のお客様にお米の学校を体験いただきました。2024年にお米の収穫量が2,000kgを超え、開業からの悲願だった施設内のレストランでの提供を2025年4月22日から開始。ビュッフェレストラン「SHAKI SHAKI」にて、リゾナーレ那須産のお米を通年提供しています。リゾナーレ那須の宿泊者は、いつでも施設で収穫したお米「アグリガーデン米」を夕食や朝食で味わえます。

「お米の学校」概要

■開催日：第1回「種まき」：2026年4月12日

第2回「田植え」：2026年5月1日～6日

第3回「除草」 ：2026年6月13日、14日

第4回「稲刈り・脱穀」：2026年10月3日、4日、10日、11日

■料金：各回／4,000円（4歳以上対象、税込み）

■含まれるもの：稲作体験、羽釜炊飯体験、羽釜炊きごはんのおむすびづくり、新米のお届け

■予約：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarenasu/）にて前日17:00までに要予約

■対象：各回20名

■対象：宿泊者

■備考：悪天候時は中止、天災や気候によっては実施内容が変更する可能性あり

【お米の学校体験スケジュール】

7:00 朝食

9:00 稲作体験

9:40 羽釜炊飯体験

10:10 おむすびづくり

10:45 体験終了

12:00 チェックアウト

■リゾナーレ那須Books＆Cafe「POKO POKO」

那須の豊かな自然の中で農業の営みに触れる、日本初の「アグリツーリズモリゾート」。都会の喧騒を離れ、四季の変化やその土地の農体験や自然体験を楽しむ新しい旅のスタイルを提案します。

所在地 ：〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙道下2301

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：43室

料金 ：1泊24,000円～（2名1室利用時1名あたり、税込、朝食付）

アクセス：【車】東北自動車道那須I.C.より車で約20分

【電車】JR東北新幹線 那須塩原駅から送迎バスで約35分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarenasu/

公式Instagram：@risonarenasu

