健康・省エネ・持続可能性に応える次世代住宅「断熱等級７」商品を発表

茨城県水戸市に本社を置き、新築住宅・リフォーム・不動産などを主軸とした住生活事業を茨城県・栃木県・千葉県で展開する株式会社ノーブルホーム（代表取締役社長：福井 英治、以下ノーブルホーム）(https://www.noblehome.co.jp/)は、社会課題でもある「2050年のカーボンニュートラル社会の実現」に向け、最高水準の「断熱等級7」に対応した新商品（以下：本商品）を、2026年1月に発表いたしました。

背景

2050年に向けた標準住宅

世界的に脱炭素社会を目指す取り組みが進み、日本の住宅業界では、断熱性や省エネ性能の改善が求められています。このような時代背景のなか、ノーブルホームは、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、耐震、省エネ、健康、断熱を重視した家づくりを目指しています。

高断熱住宅は、人生100年時代における健康維持やヒートショックの防止、冬季の冷暖房負荷軽減によるCO2排出削減、エネルギーコストの削減の効果を見込むことができます。

ノーブルホームはこれらを実現させ、2050年（未来）の住まいにふさわしい、快適で価値の高い住まいをご提案いたします。

本商品

本商品は、日本の断熱等級の中で「最高等級7」の基準をクリアし、外気の影響を受けにくく、夏は涼しく冬は暖かい”魔法瓶”のような住宅で、 快適性と環境性を追求した理想の住まいとなっています。

～最高水準の断熱性能スペック～

本商品は、断熱性能が最高等級7、UA値0.26以下という業界トップクラス。

また、気密性能を示すC値0.5以下を基準とし、安定した室内環境と優れた気密性を実現。

住まい全体の温度差を少なくすることで熱中症予防やヒートショックのリスクを低減し、健康にも配慮した住まいです。

設計とデザイン

創業当時から強みとしてきた設計力とデザイン性は、これまで通りこだわり続けます。

まずは、設計士がプランニングをし、間取りから外構、照明計画まで美しく調和した空間を創造し、インテリアコーディネーターが、お客様のイメージと要望に合わせて、照明・カーテン・家具・収納計画までご提案いたします。

コストパフォーマンス

家族が集い、視線が通う、見守れる安心感と開放感を両立した空間を演出。眠りを科学する、光と木目のベッドルーム。照明計画で、心身を整える理想の空間へ。

～光熱費の負担を軽減する経済的な家～

高性能設備で、光熱費の削減ができます。

関連特設サイト

※上記数値を保証するものではありません。参考値としてご確認ください ※冷暖房設定：全館連続運転/暖房設定室温：25℃/冷房設定室温：24℃ 電気料金：1kWhあたり39.5円で試算 ※当社調

■高性能エディション断熱等級７ 特設サイトは ≪こちら≫(https://www.noblehome.co.jp/lineup/insulation_performance7/)



■ノーブルホームの構造、断熱性、耐震性などが体感できる

ノーブルホーム体感ショールーム宇都宮 特設サイトは ≪こちら≫(https://www.noblehome.co.jp/lp/utsunomiya_sr/)

ノーブルホームは、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、高性能住宅の普及を通じ、生活者の皆さまの快適で持続可能な暮らしを”未来の当たり前”として追求・チャレンジしていきます。

そして、これからも「性能」「デザイン」にこだわり、「コストパフォーマンス」の良い住宅をご提案いたします。

