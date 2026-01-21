新潟県十日町市のリゾートホテル ベルナティオ、 ～役目の終わったランドセルを次の背中へ～「笑顔でつなぐランドセルプロジェクト」 2026年3月1日より8年目の活動がスタート！

株式会社当間高原リゾート

「ランドセルプロジェクト」は、使い終わったランドセルをゲストの皆さまからお預かりし、公益財団法人ジョイセフさまを通じて、学校に通えない海外の子どもたちに贈る取り組みです。

現状、アフガニスタンでは女の子の約2人に1人しか小学校に通えておらず、若い女性のおよそ6割が読み書きが出来ないと言われています。

ベルナティオでは一人でも多くの子どもたちが学校に通えるきっかけになればと、2019年からこの取り組みをスタートし、これまでに累計867個のランドセルを寄付いたしました。

思い出をいっぱいに詰めたランドセルが、世界の子どもたちの笑顔のために旅立ちます。

詳細を見る :https://www.belnatio.com/company/omoide_ransel/

ランドセルの旅 ～ホテルから現地に届くまで～

ご宿泊の際に、ホテルへランドセルを直接お持ち込み

思い出のランドセルを次の背中へ。

ホテルで一度検品をし、ジョイセフさまの倉庫へ発送いたします。

また、ご寄付してくださった方にはオリジナル間伐材鉛筆をプレゼントしております。

全国から集まったランドセルをボランティアの手で検品・梱包

集まったランドセルはボランティアの手で一つずつ開梱・検品・梱包されます。ベルナティオスタッフも参加し、皆さまのランドセルを送り出す準備をしてまいりました。

横浜港から出発→船から陸路の旅へ

子どもたちの手にランドセルが到着！

2025年6月7日（土）ランドセル検品ボランティアへ参加 (写真提供：国際協力NGOジョイセフさま)船を降りたランドセルは今度は陸路で1～2週間かけて各地域へ運ばれます。車が入ることができない険しい道は人の手で運ぶため、ランドセルが届くまで日本を出発してから約2ヶ月かかります。学校で先生が使い方を説明した上で一人ひとりにプレゼントされます。ランドセルを手にした子供たちは大喜び。「将来は助産婦になりたい」など夢が膨らみます。ご寄付いただいた皆さまとお揃いのベルナティオオリジナル鉛筆が子どもたちの手に！

写真提供：国際協力NGOジョイセフ

ランドセルを贈る効果

■子どもたちが学校へ行くきっかけに

アフガニスタンでは青空教室がほとんどで、建物の壁のわきにゴザを敷いて勉強している地域が多く、買い物袋や手持ちで教科書を携え通学する子どもたちが多いことから、子どもたちが何をしているのかが分かりづらく、地域の中で学校が目に見える形になっていません。

ランドセルを背負って歩く子どもを村で見かけることで、勉強をしに行くということが目に見えてわかり、学校の存在が分かるようになることで、地域全体の教育意識が高まります。

■健康で活発な地域社会へ

ランドセルが子どもたちにプレゼントされる際には、学校の先生や地域の代表の方からランドセルの使い方を丁寧に説明した上で渡されます。その際、ランドセルの中には保健衛生の簡単な知識が掲載されたカレンダーが入れられ、お母さんの手に渡ります。

女性の外出の制限がされている地域のお母さんへ健康に関する情報を届けることができ、健康で活発な地域社会づくりの一歩となります。

ベルナティオのこれまでの取り組み

当館では、2019年からこの取り組みをスタートし、これまでに累計867個のランドセルを海外に発送いたしました。

2024年には過去最高の230個をお預かりし、さらに活動の場が広がっております。

ランドセルケーキの販売

プロジェクトをより多くの方に知っていただくために、パティシエがひとつひとつ手作りした可愛らしいランドセルケーキを販売いたしました。

「A wish comes true.( 願いは叶う)」と刻まれた鉛筆を日本とアフガニスタン双方の子どもたちが持つことで願いをつなぐ架け橋になれればと考えています。ランドセルのお預けでオリジナル間伐材鉛筆をプレゼント

ベルナティオオリジナル鉛筆は、森を守る為に木の伐採を することで生じる間伐材を材料に福島県いわき市にある「磐城高箸」さまによって作られた「ヒノキ」の鉛筆です。当館ではこの特別な鉛筆をランドセルをご寄付いただいた方へ プレゼントしています。

また、同時にジョイセフさまを通じてランドセルと同じ本数の鉛筆を海外へお送りしております。

折り鶴とともに海外へ

2025年からの新たな取り組みとして、ランドセルの寄付に係わらずご宿泊のお客さまが作った折り鶴を鉛筆と一緒にランドセルへ入れて発送しております。日本を身近に感じていただけるように日本の伝統文化である長寿と幸福の願いが込められております。

「笑顔でつなぐランドセルプロジェクト」

■受付期間：2026年3月1日（日）～4月5日（日）

※期間外のランドセルのお持ち込みはご遠慮いただいております。

公益財団法人ジョイセフさまでは通年でランドセルのご寄付を受け付けております。

■お預け方法：ホテルへ直接のお持ち込みのみ（フロントへお預けください）

※郵送や宅配でのお預けは受け付けいたしかねます。

■豚革製のランドセルは宗教上の理由によりお預かり出来かねます。

■ランドセルのお預かり時に、ランドセル1個につき海外輸送費として2,500円（非課税）をジョイセフにご寄付いただくことになっていますが、 当館ではゲストの皆さまとジョイセフさまとの懸け橋になればと所定の個数に達するまで海外輸送費を負担しております。

ベルナティオ(Belnatio)はイタリア語のBel Paese Natio 「美しきふるさと」から名付けられました。あてま高原の豊かな自然をイメージしています。

【あてま高原リゾート ベルナティオについて】

ベルナティオは雪深い魚沼の地、新潟県十日町市にございます。「人を活かし お客さまに感動をお届けし 地域とともに発展する」を経営理念に掲げ努めてまいりました。今後も成長し続けることで、お客さま、地域の皆さま、パートナー企業の皆さまから選んでいただける企業を目指してまいります。

【会社概要】

所在地：新潟県十日町市珠川

URL ：https://www.belnatio.com