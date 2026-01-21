「下田プリンスホテル」春の下田でワンちゃんと歩く「ビーチクリーン朝さんぽ」プランを販売開始

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

下田プリンスホテル（所在地:静岡県下田市白浜1547-1、総支配人:白井 利人）では、2026年4月1日（水）から6月30日（火）までの期間限定で、アースデイをきっかけに始まる、海にやさしい犬連れ朝体験ができる宿泊プラン 春の下田でワンちゃんと歩く「ビーチクリーン朝さんぽ」 を販売します。地球環境について考え行動する日として知られる「アースデイ（4月22日）」に想いを寄せ、ワンちゃんと美しい白浜海岸沿いを歩き、浜辺に打ちあげられた漂着ゴミを拾うビーチクリーンに参加できる宿泊プランです。ゴミ拾い用トング・軍手・ゴミ袋はホテルにて用意するので手ぶらで参加が可能です。さらに、ビーチクリーン体験後は見渡す限りの海が広がる絶景を楽しめるテラス「オーシャンフロントテラス」で、ワンちゃんと一緒に朝食を楽しむことができます。観光を楽しみながら自然にふれ、環境にもやさしい行動につながる、下田プリンスホテルならではの、春限定のワンちゃん連れ旅行の提案です。

ワンちゃんと散歩しながらビーチクリーン活動

◼実施の背景

下田プリンスホテルが立地する下田市の白浜エリアは、美しい海岸線と豊かな自然に恵まれ、多くの観光客に親しまれてきました。一方で、海岸には季節を問わず漂着ゴミが見られ、自然環境を守る取り組みの重要性が高まっています。こうした状況を受け、下田プリンスホテルでは2021年よりホテルスタッフによるビーチクリーン活動を定期的に実施し、地域の自然環境保全に取り組んできました。その取り組みを広くお客さまと共有したいという想いから、ワンちゃんの散歩と組み合わせたビーチクリーン体験を企画しました。下田の4月から6月は平均気温が約19.3℃と穏やかで、一年の中でも特に過ごしやすく散歩に適した季節です。無理なく、楽しみながら海にやさしい行動につながる宿泊体験を目指しています。

スタッフによるビーチクリーン活動

春の下田でワンちゃんと歩く ビーチクリーン朝さんぽ」の詳細

ビーチクリーン備品【ビーチクリーン】

海辺をワンちゃんと朝のさんぽをしながら流れ着いたゴミ（ペットボトルやプラスチックゴミなど）を拾う体験です。特別な準備や知識は不要で、短時間・自由参加型のため、ワンちゃん連れ初心者の方でも気軽に参加ができます。ゴミ拾いに必要なトングや軍手などの備品は楽しい気持ちになれるカラフルなものをホテルスタッフがセレクトしました。備品はチェックイン後にお部屋へお届けします。

＊レンタル備品例

大人用トング・子ども用ミニトング・軍手・ゴミ袋

テラスでの朝食【オーシャンフロントテラスで朝食＆ワンちゃんおやつタイム】

ビーチクリーン体験後は、見渡す限りの海が広がる絶景を楽しめるテラス「オーシャンフロントテラス」での朝食タイムです。希望時間に合わせてホテル内のカフェ「Two Tails’ cafe」にて用意した朝食をテイクアウトして、ワンちゃんと一緒に食べることができます。ワンちゃんにも飼い主様の朝食タイムに合わせておやつを提供します。

＊朝食メニュー内容

・朝霧高原いきいき玉子のスクランブルエッグ

・富士湧水ポークのボロニアハムのソテー

・静岡県産ポークソーセージ

・ベーグル

・カモメ印のトースト

・クラムチャウダー

・ヨーグルト 静岡県産トマトジャム添え

・キヌアを添えたサラダ

・三島ニンジンのスムージー

・コーヒー

＊ワンちゃんおやつ

・小麦アレルギーに配慮して米粉を使用したワンちゃん用ケーキです。

テイクアウト朝食ワンちゃんおやつ伸縮リード【伸縮リードの無料貸出】

ワンちゃんがビーチをのびのび行動できるよう、伸縮リードを無料貸し出しします。運動不足解消やストレス軽減にご利用ください。

※使用の際は、注意事項をご確認ください。

【料金】1名さま\17,000より（1室2名さま利用時）

※料金には1泊の室料、ビーチクリーン備品レンタル、朝食、ワンちゃん用おやつ、消費税、サービス料が含まれております。入湯税は含まれておりません。

※ワンちゃんのご利用は、1匹\3,300（消費税込）が必要となります。

※1室2匹までとなります。

【内容】朝食は「Two Tails' cafe」のセットメニューをテイクアウトにて。

朝食時間はチェックイン時にお伺いいたします。8:00A.M.～10:00A.M.

時間になりましたらTwo Tails’ cafeにテイクアウトボックス受け取りをお願いします。

＜利用時のご注意＞

・ご利用の際には、宿泊滞在同意書とワクチン接種証明書の提出が必要となります。

・屋外テラス前庭（芝生スペース）の定められた場所以外への立ち入りはご遠慮ください。

・館内移動に関しては、指定の通路を利用し定められた同伴方法でのご移動をお願いします。

・超大型の犬種（40キロ以上）は受け入れ不可となります。

・ご利用規約にご同意いただき、ご納得いただいたうえでのご利用となります。

・ワンちゃん用のフードや専用寝具等は普段使い慣れたものをご持参ください。

流れ着いたゴミを発見したワンちゃん

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※写真はイメージです。※上記内容はリリース時点（1月15日）の情報です。