【ホテルグランヴィア岡山】岡山の魅力を新たに発見できる憩いの空間へ　一部客室フロアをリニューアル

ホテルグランヴィア岡山（岡山市北区駅元町1-5、総支配人：卜部 基宏）は、15階及び16階の客室を全面リニューアルし、先行して新たな装いとなる16階客室の予約受付を2026年2月中旬より開始いたします。

岡山の魅力を散りばめ、機能性を追求。ファミリーやレジャーでの滞在におすすめのツインルーム

2020年にリニューアルを実施しご好評いただきました12・14階のコンセプト「DISCOVER OKAYAMA×COMFORTABLE STAY」を受け継ぎ、岡山の特産品や観光名所をモチーフにしたデザインと心から寛げる機能性を融合させた、より快適なホテルステイを提供いたします。

今回の15階及び16階のリニューアルでは、設備面や居住性を追求し、幅広いお客様に様々なシーンで快適にお過ごしいただけるお部屋へと生まれ変わります。レジャーやファミリー、インバウンドゲストのご滞在を想定したツインタイプの客室では、よりプライベートで快適な空間をお楽しみいただけるよう、バス・トイレをセパレートタイプに改修いたします。また、ビジネス利用のお客様のご滞在を想定したシングルタイプの客室には、クイーンサイズのベッドを設置し睡眠時の快適性を高めるほか、作業効率を高める機能的なワークデスクも導入。ゆとりある滞在と集中できる環境をご提供いたします。

新たな装いとなる客室は、先行して2026年2月中旬より16階の客室のご予約を開始します。改装を記念したプランの詳細は、後日ホームページ等でお知らせいたします。なお、15階の予約開始は夏頃を予定しています。ホテルグランヴィア岡山では、今後段階的に客室の改装を進める予定であり、一層快適な滞在を提供できるように努めてまいります。

DISCOVER OKAYAMA ～客室で感じる、岡山の奥深い魅力～

マスカットをモチーフにしたペンダント照明お部屋での滞在に趣を添える、備前焼の湯飲み

「くだもの王国」と称される豊かな自然、高い技術力を誇る「Made in OKAYAMA」の文化、そして歴史と活気が息づく「魅どころ」。岡山が持つ多彩な魅力を客室の随所に散りばめ、ご滞在そのものが岡山を発見する旅となるようデザインしました。

エレベーターホールでは、岡山の豊かな実りを象徴するマスカットをモチーフにしたペンダント照明がお客様をお迎えいたします。客室には、岡山の伝統工芸品である備前焼の湯飲みをご用意。一つとして同じもののない素朴な美しさが、お客様の滞在に深い趣をもたらします。

さらに、日本三名園の一つである後楽園の四季をイメージしたカーペットが客室と廊下を彩り、エレベーターや客室の扉には漆黒の岡山城を彷彿とさせるカラーが施されています。「DISCOVER OKAYAMA」を体現するこのフロアで、ご滞在を通じて岡山の奥深い魅力を存分にご堪能ください。

COMFORTABLE STAY ～すべてのお客様に心地よい寛ぎを～

１.機能性と快適性を追求した空間快適な眠りと効率的な環境を両立したシングルルーム。ビジネスにも、ひとり旅にも

客室内の照明やコンセント、USBポートを集約させた枕元のコントロールパネルは、お身体を動かすことなく手元で必要な操作を完結させ、ストレスフリーな滞在をサポートいたします。また、ビジネスでのご利用を想定したシングルルームには、ゆったりと体を休められるクイーンベッドに加え、集中して作業に取り組めるワークデスクを導入いたしました。

２.バス・トイレのセパレート化広々としたプライベートな空間で心地よいバスタイムを

ツインルームは、バスとトイレをセパレートタイプに改修し、心地よいバスタイムをお過ごしいただけるよう、レインシャワーを採用しました。さらに、洗面台エリアはオープンスペースにすることで広がりを感じられるとともに、仕切り扉の開閉も可能で、プライバシーにも配慮しています。

３.心安らぐ寛ぎの空間環境に配慮したアップサイクルソファ。柔らかな座り心地で、心安らぐひとときを

旅の疲れを癒し、ゆったりと腰を落ち着けられるソファは、柔らかな手触りのファブリックと、体を包み込むような座り心地で、誰もが心地よく過ごせる空間を実現しました。このソファは、持続可能な社会への貢献として、既存のものを丁寧に張り替え、新たな価値を吹き込んだアップサイクル品です。環境負荷の低減にも配慮した、心安らぐ設えでお客様をお迎えいたします。

上記に加えて、今後も快適にお過ごしいただくための機能を検討してまいります。

■リニューアル概要

改装箇所：16階の客室 計33室（ツインルーム19室、シングルルーム14室）、15階の客室 計33室（ダブルルーム16室、ツインルーム3室、シングルルーム14室）、エレベーターホール、廊下

改装内容：照明、洗面、バス等の水回りの改修、ベッド・カーペット等家具の新調、取り換え

改装日程：2026年4月中旬 16階改装完了（2026年2月中旬より販売開始）

2026年9月下旬 15階改装完了

■ホテルグランヴィア岡山について（https://www.granvia-oka.co.jp/(https://www.granvia-oka.co.jp/)）

ホテルグランヴィア岡山

ホテルグランヴィア岡山は、JR新幹線・在来線「岡山駅」に直結、またバスターミナルも隣接し中国四国エリアの表玄関として、ご宿泊・お食事・宴会・会議などさまざまなシチュエーションにて、雨の日でもお客様に濡れずにお越しいただける好立地です。

多彩な客室タイプでゆったりとした空間をご提供。 特に、3名・4名のご家族やグループ向けのファミリールームがあることが 好評をいただいております。

また、ホテル内には、フランス料理・鉄板焼・日本料理のレストランなど思い思いのシチュエーションから選べるレストランがあり、 それぞれに趣向を凝らした空間でテイストフルなひと時をご堪能いただいております。11の多彩なバンケットホールでは、上質なサービス、磨きぬかれたお料理を提供し、格調高い演出でお迎えしております。

JR岡山駅直結の利便性とあわせて、岡山で一番笑顔を集める場所でありたいと考えています。

■JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、以下のURLよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ： https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント ： https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

■宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

・レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストランの空席状況はこちらから :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/

・宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力で3カ月先までご確認いただけます。

宴会場の空室状況はこちらから :https://page.talkappi.com/page/show?id=2200000012&facility_cd=hotels-westjr-hp&lang_cd=ja&channel=wb&line_id=&refer=https%3A%2F%2Fprtimes.jp%2F&member_id=d29b115a-de3f-7e5a-2bff-c128e07a01ef

