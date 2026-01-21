アストンマーティン・エクスペリエンス2026新時代の特別な体験をもたらす

Aston Martin Japan合同会社

- アストンマーティン・エクスペリエンス2026は、ラグジュアリー、パフォーマンス、冒険心を融合させた没入型のプログラムを提案- ドライビングプログラムの中のフラッグシップ、ASCENDとUNLEASHEDが更に魅力的に- 各地域でSupertoursとSuperchargedプログラムを提供することで、ダイナミックな体験がより身近なものに- 一生に一度の忘れられない瞬間を経験していただく、アストンマーティンの世界に没入できる参加型の体験を提供

2026年1月20日、ゲイドン：

アストンマーティン・エクスペリエンス2026についてご案内します。これは、選りすぐりのライフスタイルプログラムとスリル溢れるトラックドライビングも楽しめる、英国を象徴するブランドのウルトラ・ラグジュアリーな世界をご堪能いただきます。

2025年度の成功を受けて、2026年は未知の冒険、新たな目的地、そしてさらに魅力的になったアストンマーティンのウルトラ・ラグジュアリーとハイパフォーマンスの世界へのアクセスを提供します。フラッグシッププログラムである招待客限定のASCENDとUNLEASHEDを中心に、アストンマーティンのお客様や愛好家の皆様に、SupertoursとSuperchargedの体験を通して気軽にブランドに触れることができる機会も提供します。

4つの柱となるそれぞれのプログラムが、ユニークな機会を提供します。パフォーマンス、ラグジュアリー、豊かな文化が融合した唯一無二の瞬間を通して、ブランドの世界を存分に味わってください。

ASCEND - 最高峰のライフスタイル・ドライビングプログラム。1回につき、最大12組の最上位顧客を対象としたご招待制。

UNLEASHED - 究極のハイパフォーマンス・サーキット体験。レース仕様のアストンマーティン限定モデルのオーナー様のための最高のパフォーマンスを体現するプログラム。世界中の有名なFormula 1(R)サーキットを体験できる。

SupertoursとSupercharged - フラグシッププログラムに着想を得た、オーダーメイドの地域限定ツアーやサーキットプログラムを用意し、オーナー様や愛好家の方にブランドを体験する様々な機会を提供。没入感のある体験を求める愛好家の皆様のために、アストンマーティンの象徴であるラグジュアリーとパフォーマンスが融合したプログラムを、年間を通じて各地で開催。

アストンマーティンのグローバルマーケティングディレクターであるFinbar McFallはこう話します。「お客様や愛好家の皆様に、このような特別な機会をご提供できることをうれしく思います。アストンマーティンのウルトラ・ラグジュアリーなライフスタイルを存分にお楽しみいただきたいと存じます。特別なお客様のためのASCENDから刺激に満ちたUNLEASHEDまで、当社の強い思いから生まれたプログラムが忘れられない思い出を作ります。文化の発見、サーキットでのパフォーマンス、美しい風景の中を走る高揚感、求めるものが何であれ、アストンマーティンを愛するすべてのファンを魅了するでしょう」

■ASCEND：最高峰のウルトラ・ラグジュアリーと特別感

アストンマーティンの最も特別なライフスタイルプログラムがASCENDです。4～5泊の冒険の旅で、息を飲むようなドライブルートや他にはない文化を体験し、ワールドクラスの特別なイベントに参加できます。

2026年のASCENDのスケジュールのハイライトは、唯一無二の瞬間、最高のドライブ、そして通常ではアクセスできない場所で、生涯忘れられない思い出を作ることです。ASCENDプログラムの内容のご紹介です。

ル・マン24時間レース：フランス（2026年6月11～15日）

ロワール渓谷の壮大なシャトーを見学した後で、ル・マンのスリルを堪能します。レース界のレジェンドに会ってAston Martin THORレースチームの舞台裏をのぞき、同時に、ハウス・オブ・アストンマーティンのVIPホスピタリティで、世界最大の耐久モータースポーツイベントを観戦します。

究極のジェームズ・ボンド体験：イタリア（2026年9月）

『カジノ・ロワイヤル』の20周年を記念して、ジェームズ・ボンドのスリリングな世界へ飛び込みます。忘れられないドライブアドベンチャーから特別な舞台裏へと、この没入型の旅では世界で最も有名なシークレットエージェントの足跡をたどります。

テキサスでFormula 1(R)観戦：米国オースティン（2026年10月22～26日）

テキサス・ヒルカントリーの素晴らしい風景と、アメリカン・グランプリのレースとサウンドをウルトラ・ラグジュアリーなスタイルでお楽しみいただきます。ゲスト限定のトラックアクセスやドライバーからの歓迎もあります。

■UNLEASHED：究極のハイパフォーマンス・サーキット体験

各参加者のご所有車両で、車の潜在力を最大限に引き出す方法を学びます。サーキットだけでなく、プロのコーチング、総合的な技術サポート、モータースポーツの理学療法も利用できる他に類を見ないプログラムです。

サーキットでアドレナリンを放出した後は、アストンマーティンならではのラグジュアリーを体験します。5つ星ホテルでのお寛ぎとアストンマーティンの特別ゲストがもてなす豪華なディナーを楽しみ、サーキットを愛する他のオーナーたちと交流を深めることができます。

2026年UNLEASHEDのカレンダー：

ポール・リカール・サーキット（フランス）：2026年4月16日

レッドブル・リンク（オーストリア）：2026年5月23～24日

モンツァ（イタリア）：2026年9月22日

■SupertoursとSupercharged

これらの没入感のある地域限定イベントは、オーナーと愛好家の皆様に公道とサーキットの両方でアストンマーティン・ブランド体験を提供します。

没入感のある体験を求める愛好家の皆様のために、アストンマーティンの象徴であるラグジュアリーとパフォーマンスが融合したプログラムを、年間を通じて各地で開催します。

Supertoursのライフスタイルイベントでは、4月にマラケシュでのドライビングツアー、5月に有名なモナコグランプリのレースウィークエンドを満喫し、7月のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで最高の英国（Best of British）を体験等を提供します。中国の素晴らしい景観を楽しむ旅は、海南の静かな海岸からドラマティックなチベットの辺境、そしてベトナム広南を舞台にします。年間を通じて世界中で忘れがたい体験を楽しむことができます。

Superchargedはサーキット走行に没入するプログラムです。アストンマーティンの誇るインストラクターと共にパフォーマンスドライビングを体験するミルブルックテストコース、アストンマーティンの英国開発拠点のシルバーストーンにあるストウサーキットでの走行を体験します。5月にモンティチェロで開催される素晴らしいトラック・デイは、英国外で開催されるイベントのひとつです。

2026年のアストンマーティン・エクスペリエンスは、オーナーや愛好家の皆様に変化に富んだ体験を提供するというブランドの変わらぬ姿勢を示すものです。数日間にわたる冒険、世界トップクラスのモータースポーツ体験、地域に合わせたプログラムなど、2026年、アストンマーティンの象徴的な伝説の一部になるようご参加ください。

すべてのストンマーティン・エクスペリエンスの詳細およびご予約については、astonmartin.com/experiencesをご覧ください。

こちらのプレスリリースに関する素材は、下記よりダウンロード可能です。

https://we.tl/t-6HH67HUaM2

https://youtu.be/yU4fMHs5DMk

アストンマーティン・ラゴンダについて

アストンマーティンは、世界でもっとも熱望されるウルトラ・ラグジュアリー・ブリティッシュ・ブランドとなることを目指し、人々を魅了してやまないハイパフォーマンス・カーを作っています。

ライオネル・マーティンとロバート・バンフォードによって1913年に設立されたアストンマーティンは、スタイル、ラグジュアリー、パフォーマンス、エクスクルーシブネスを象徴するグローバル・ブランドとして知られています。アストンマーティンは、最先端のテクノロジー、卓越したクラフトマンシップ、美しいスタイルを融合させ、Vantage、DB12、Vanquish、DBX707に加え、同社初のハイパーカーであるValkyrieなど、高い評価を得ている一連のラグジュアリー・モデルを生み出しています。また、Racing. Green.サステナビリティ戦略に沿って、アストンマーティンは2025年から2030年にかけて、PHEVとBEVを含むブレンドドライブトレインアプローチによる内燃エンジンの代替システムの開発にも取り組んでおり、電気自動車のスポーツカーとSUVのラインナップを持つという明確なプランを描いています。

英国のゲイドンを拠点とするアストンマーティン・ラゴンダは、ラグジュアリー・カーを設計、製造、輸出し、世界で50以上もの国で販売しています。スポーツカー・ラインナップはゲイドンで製造されており、ラグジュアリーSUVのDBXは、ウェールズのセント・アサンで製造されています。同社は、2030年までに製造施設をネットゼロにする目標を掲げています。

ラゴンダは1899年に設立され、1947年にアストンマーティンとともに故デビッド・ブラウン卿に買収され、現在は「Aston Martin Lagonda Global Holdings plc」としてロンドン証券取引所に上場しています。

2020年には、ローレンス・ストロールが同社のエグゼクティブ・チェアマンに就任し、未来の重要な分野に対して新たな投資を行うと同時に、アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1(R)チームとともにモータースポーツの頂点へと復帰し、英国を象徴するブランドとして新たな時代へと乗り出しています。