夜間・休日の在宅医療を支援する「ON CALL」、初めて関西エリアにて2/2 サービス開始。大阪市を拠点に、関西エリアの地域医療体制強化へ貢献

在宅医療機関向けに夜間・休日のオンコール代行サービスを展開する株式会社on call（本社：東京都港区 代表取締役：符 毅欣、以下「当社」）は、2026年2月2日（月）、関西エリア初となる新事業所を大阪府大阪市中央区に開設いたします。これまで首都圏（東京・神奈川・埼玉・千葉）で培った実績を活かし、関西においても地域医療機関の「パートナー」として、かかりつけ医が24時間365日、患者様に寄り添い続けられる体制づくりを支えてまいります。

サービスサイト：https://oncall-japan.com/

関西エリアでの営業開始の背景と想い

背景：高まる需要と、医師個人の限界

超高齢社会において、地域医療を支える「かかりつけ医」の重要性は高まる一方です。しかし、24時間365日の対応を医師個人の献身のみで支える構造は限界に達しており、長時間労働や疲弊が深刻な課題となっています。当社はこれまで首都圏（1都3県）において、この課題解決に取り組んでまいりましたが、関西エリアの医療機関様からも「夜間対応の持続が難しい」「働き方改革への対応が急務」といった切実なご相談を多数いただいておりました。こうした背景から、地域医療ニーズの高い大阪市への進出を決意いたしました。

想い：共に創る、持続可能な地域医療

私たちの目指す姿は、単なる「夜間休日対応の代行業者」ではありません。「地域のかかりつけ医が、無理なく最後まで患者さんを診ることができる体制」を、先生方と共に創り上げるパートナーでありたいと考えています。

・多職種連携の一翼を担う

訪問看護師、ケアマネージャー、薬剤師など、地域を支える多職種の皆様と連携し、チーム医療の不足した「夜間・休日のピース」を埋める役割を果たします。

・地域医療の未来を育み、質の高い在宅医療を広げる

私たちは独自の品質基準を設け、自信をもって質の高い医療を提供しています。この現場に多くの若手医師がかかわることで、在宅医療への関心や正しい知識を持つ医師を増やし、地域全体の医療の「担い手」と「質」の厚みを増やしていくことを目指します。

・かかりつけ医のあり方をサポート

「一人の医師が全てを背負う」のではなく、「チームで支える」新しいかかりつけ医のあり方を提案し、各地域の患者様のより良い生活を支えていきます。

ON CALLの特徴

私たちは、医療機関様の診療方針、患者様の想いを尊重します。

・急性期病院の医師を中心とした「紹介制」を採用

ON CALLに所属する医師は、普段、大学病院や救命救急センターなどの急性期病院の医師が中心です。 また、採用は既存メンバーからの紹介のみとする「紹介制」を徹底しています。医療技術の高さはもちろん、在宅医療に不可欠な「お人柄」や「コミュニケーション能力」も兼ね備えた、信頼できる医師でチームを組成しています。

・医師の質を担保する「2名体制」と「連携システム」

医師と往診ディレクター（救急救命士・看護師等）の必ず2名体制で訪問し、現場での処置からご家族のケアまで質の高い医療を提供します。

また、独自システムを活用し、翌朝には詳細なカルテと申し送り事項を共有。主治医へのバトンを確実に繋ぎます。

・地域の医療資源としての機能

夜間・休日の対応をスポットで私たちが担うことで、地域医療の空白時間をなくし、救急搬送の適正化や在宅での看取り支援にも貢献します。

新拠点概要

大阪市の拠点を皮切りに、関西エリアの医療機関様との連携を深めてまいります。

・所在地：大阪府大阪市中央区内本町2-4-3

・開設日：2026年2月2日（月）

・提供サービス：夜間・休日のオンコール代行サービス「ON CALL」

夜間・休日の電話代行サービス「ON CALL connect」

・サービスURL：https://oncall-japan.com/service/(https://oncall-japan.com/service/)

代表コメント

この度、弊社として初となる関西拠点（大阪市）を開設し、サービスを提供できることを大変嬉しく思います。 超高齢社会において在宅医療の重要性が叫ばれる中、24時間365日の往診体制を維持することは、医師個人の自己犠牲なしには成り立たないのが現状です。私たちは首都圏で培った、急性期病院の現役医師を中心とする強固な医師ネットワークと、独自のオペレーションシステムを関西の地にも最適化させ、地域医療の『持続可能性』を支えるインフラとなることを目指します。 単なる代行に留まらず、主治医の先生方、そして地域の多職種の方々と『スクラム』を組み、患者様が最期まで安心して住み慣れた場所で過ごせる社会を、関西の皆様と共に創り上げて参ります。

代表取締役 CEO 符 毅欣

サービスマネジメント責任者コメント

関東エリアでのサービスづくりにおいては、日中の診療体制と同様に、夜間・休日においても患者様により良い医療をお届けできるよう、医療機関の皆様から多くのご意見を頂戴し、現場の声に真摯に向き合うことで、サービスの質を高めるべく改善を重ねてまいりました。

関西エリアへの展開は「すべての人にあたたかい最期を」という弊社のミッションに近づくための一歩となります。

エリアが変わっても、在宅医療に携わる医療機関の皆様の夜間・休日の負担を支え、患者様が安心して療養できる環境づくりに貢献してまいります。

Service Management Manager 早乙女 梨奈

株式会社on callについて

「患者と医療者との架け橋となり、よりよい終末期医療を実現する」をビジョンに、在宅医療機関向けのオンコール代行サービス「ON CALL」を提供しているスタートアップ企業です。

かかりつけ医だけでなく、地域全体で患者さんを支え、すべての人が生涯好きな場所で、最良の医療が提供される社会を目指しています。



名称：株式会社on call

本社所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1 17階 GROWTH虎ノ門 Room9

代表者：符 毅欣

設立：2021年4月

資本金：資本金10,000万円(資本準備金9,750万円）

事業内容：在宅医療プラットフォームON CALLの運営、有料職業紹介事業

許可番号13－ユ－313849

URL：https://oncall-japan.com/(https://oncall-japan.com/)